Insta 360 annonce un drone avec caméra à 360 degrés qui va révolutionner le marché

Debora Pape 29/7/2025

DJI aurait pu y penser : Le fournisseur de drones proposera également des caméras à 360 degrés à partir de fin juillet. La combinaison d'un drone-caméra pour tous et d'une caméra panoramique est désormais produite par Insta 360.

La marque Insta 360 a énormément gagné en popularité ces dernières années grâce à ses célèbres caméras d'action à 360 degrés et se décrit même comme le leader du marché dans ce segment. Ces petites caméras légères permettent de réaliser des vidéos impressionnantes partout, sauf dans les airs. Insta 360 veut maintenant changer cela et ouvrir une nouvelle niche pour les créateurs de contenu avec la première caméra volante à 360 degrés.

La société a annoncé sa nouvelle marque d'entreprise Antigravity. Antigravity vise à développer et à commercialiser des drones volants faciles à utiliser et dotés d'une caméra panoramique intégrée. «Selon son propre slogan, l'objectif est de redéfinir complètement les prises de vue aériennes et le storytelling».

Insta 360 n'annonce pas encore de produit concret

Antigravity prévoit de présenter un premier produit en août. Selon ses propres informations, il s'agira d'un drone-caméra à 360 degrés avec une résolution de 8K. Il pèsera moins de 249 grammes, ce qui permettra de le faire voler sans permis de drone dans de nombreux pays.

Insta 360 écrit textuellement que le drone «va révolutionner l'industrie en introduisant plusieurs nouveautés mondiales dans la conception des drones, permettant aux pilotes d'expérimenter et de capturer le monde comme il était auparavant quasiment impossible de le faire». L'entreprise suscite ainsi de grandes attentes.

Le leader du marché des drones grand public est le fabricant chinois DJI, qui propose également des caméras d'action depuis quelques années, comme la Osmo Action 5 Pro. Une première caméra panoramique, l'Osmo 360, sera également lancée à partir de fin juillet. DJI devient ainsi un concurrent direct d'Insta 360 dans ce domaine.

Mais combiner un drone avec une caméra à 360 degrés n'était apparemment pas dans le radar de DJI - et il se voit maintenant confronté à la concurrence des action-cams, même sur son segment de marché domestique.

Storytelling et exploration en vol - pour tous

Selon le communiqué de presse, le point central de la nouvelle gamme de produits Antigravity est de simplifier les vols immersifs à 360 degrés pour les débutants en matière de drones. Vous n'aurez plus besoin de passer du temps à apprendre «les commandes de vol complexes et la création de contenu avec des prises de vue aériennes» pour créer «des expériences expressives et centrées sur l'histoire».

L'expérience préalable avec les drones ne devrait donc pas être nécessaire, grâce à des commandes intuitives. Au lieu d'être réservés aux experts, comme les drones d'autres fabricants, les appareils doivent être destinés à tous : Les débutants comme les professionnels. Néanmoins, il est conseillé à tous de se renseigner sur la législation en vigueur en matière de drones avant de voler pour la première fois.

En dépit de cela : Il existe déjà des drones qui se pilotent sans utiliser de stick et qui conviennent aux débutants, comme le DJI Neo ou le clone de DJI Hover Air X1 Promax. Ils ont de nombreuses manœuvres de vol préprogrammées et peuvent vous accompagner sur la route en tant qu'assistant caméra autonome.

Apparemment, Antigravity ne parle donc pas de tels drones. Sur son site Web, l'entreprise mentionne les drones FPV (First Person View), l'autre facette du spectre des drones pour les utilisateurs finaux . Les drones FPV sont très rapides et sont pilotés en vue subjective à l'aide de lunettes spéciales. Ils présentent une courbe d'apprentissage abrupte et des risques.

Les drones antigravité devraient donc se situer entre les deux : faciles à piloter, mais offrant des perspectives vidéo fascinantes. Grâce à «fonctions de sécurité intelligentes», l'entreprise veut éviter les abus et les modifications non autorisées des drones.

Développement avec l'aide de la communauté

Antigravity a adopté une approche inhabituelle pour le développement de ses drones. La société propose un programme de cocréation «» : Tous ceux qui souhaitent participer au développement sont invités à le faire. Antigravity souhaite donc être très attentif aux idées et aux commentaires de son groupe cible. Chaque idée soumise doit être lue et prise en compte - et ceux dont les suggestions aboutissent à un produit commercialisable doivent être récompensés.

Photo d’en-tête : Antigravité

