Insider : Microsoft veut mieux cibler l'IA dans Windows 11 plutôt que de l'utiliser partout

Martin Jud Traduction : traduction automatique 2/2/2026

Selon un rapport de Windows Central, Microsoft serait en train de réévaluer sa stratégie d'IA pour Windows 11. Les intégrations Copilot seraient sur la sellette, les nouveaux boutons seraient mis en pause et Recall serait également remis en question en interne. L'objectif serait de mieux cibler l'utilisation de l'IA plutôt que d'utiliser "AI everywhere".

L'offensive de Windows 11 en matière d'IA suscite des critiques depuis un certain temps déjà. Les boutons Copilot dans des applications telles que Notepad ont suscité l'incompréhension et Recall a déjà dû être révisé en 2024 suite à de graves problèmes de sécurité, avant d'être réintroduit en 2025. Aujourd'hui, selon un rapport de Windows Central, Microsoft examinerait comment l'IA pourrait être utilisée de manière plus judicieuse dans Windows à l'avenir. Cela n'a pas été officiellement confirmé, mais selon Windows Central, Microsoft répond aux critiques claires formulées dans un passé récent.

Intégrations de Copilot sous revue

Selon les sources de Windows Central, Microsoft évalue actuellement les cas où les intégrations de Copilot dans les applications Windows sont réellement utiles. Notepad et Paint sont cités comme exemples. Ces deux applications ont reçu des boutons de copilotage qui ont fait froncer les sourcils de nombreux utilisateurs plutôt que de leur être utiles. Les Insiders parlent d'un réexamen par Microsoft de ces intégrations.

Le développement d'autres boutons Copilot dans les applications Windows serait également mis en pause pour le moment. Selon le rapport, cette pause n'est pas considérée comme définitive, mais elle indique que Microsoft veut être plus sélectif à l'avenir. L'IA ne devrait plus apparaître automatiquement partout, simplement parce qu'elle est disponible.

Recall : un concept en suspens

Recall était la fonctionnalité de Windows la plus controversée en 2024. L'idée d'enregistrer en continu le contenu de l'écran et de le rendre consultable a déclenché un vaste débat sur la sécurité et la confidentialité. Selon Windows Central, Recall est considéré en interne comme un échec dans sa forme actuelle. Cela ne signifie pas pour autant que Microsoft abandonne le concept. Les sources parlent de poursuivre le développement de Recall, peut-être sous un nouveau nom.

L'IA reste dans le système - mais moins visible

Tandis que les éléments visibles de l'IA sont examinés, les frameworks d'IA de base continuent à fonctionner. Selon le rapport, Semantic Search, Agentic Workspace, Windows ML et les API Windows AI devraient progresser sans changement. Ils constituent la base technique sur laquelle les développeurs peuvent s'appuyer. En même temps, elles sont moins controversées car elles n'empiètent pas sur chaque interface utilisateur.

Microsoft devrait continuer à positionner Windows comme une plateforme d'IA compétitive, mais sans répéter les erreurs du passé récent. Dans l'ensemble, le rapport suggère que Microsoft veut s'éloigner de l'approche «AI everywhere» et décidera à l'avenir de manière plus sélective où les fonctions d'IA sont utiles.

