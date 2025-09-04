Nouveautés + tendances 1 0

IFA 2025 : Teufel s'aventure en terre inconnue avec un moniteur de studio

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 5/9/2025

Teufel se lance dans une excursion vers de nouveaux horizons à l'occasion de l'IFA 2025 : les Berlinois présentent un moniteur de studio, le Teufel 5X. En outre, la Cinebar 11 sera remplacée par la Cinebar 22.

Teufel présente plusieurs nouveautés à l'occasion de l'IFA. Comme toujours, les Beelzebuben ne louent pas de locaux sur le site du salon, car en tant que Berlinois, ils ont leur propre flagship store à Berlin. La nouvelle barre de son Cinebar 22 et la nouvelle série de moniteurs de studio Studio 5X seront particulièrement à l'honneur.

Avec la série Studio 5X, Teufel s'aventure sur un terrain jusqu'ici inconnu. Ces moniteurs trois voies à diaphragme coaxial sont destinés aux producteurs, musiciens et créateurs de contenu qui souhaitent écouter leurs enregistrements sans altération et avec une signature sonore aussi linéaire que possible. Teufel parle d'une plage de fréquences extra large, mais ne donne pas de données techniques précises dans son communiqué de presse. Les haut-parleurs compacts à alimentation active rendent superflus les amplificateurs de puissance supplémentaires, tout en délivrant le son direct typique des moniteurs de studio. Ceci avec un tweeter disposé verticalement et un woofer de 5,25 pouces.

La série Studio 5X est destinée aux producteurs de musique.

Source : Florian Bodoky

A l'arrière, vous trouverez de nombreux connecteurs, comme une entrée XLR symétrique, par exemple pour les tables de mixage, ainsi qu'une entrée asymétrique RCA/RCA. Vous pouvez également utiliser un port Ethernet pour une connexion maître/esclave avec un deuxième haut-parleur, un réglage de gain (sensibilité d'entrée) et un commutateur pour le réglage bas/haut du plateau - ce dernier est un réglage de tonalité pour les basses et les aigus. Si vous souhaitez placer les moniteurs dans un coin de la pièce ou près d'un mur, vous pouvez actionner un commutateur à l'arrière qui en tiendra compte lors de la lecture de la musique.

musikalisch kompensiert wird.""Florian Bodoky"]]

Le Studio 5X sera commercialisé au premier trimestre 2026 et il devrait également exister dans une version avec Bluetooth. Le prix de la paire en noir sera compris entre 500 et 550 euros.

Cinebar 22 avec Dolby Atmos

Dans le cadre d'une présentation dans son propre cinéma, Teufel a présenté la Cinebar 22. Le successeur de la Cinebar 11 prend en charge à la fois le Dolby Atmos et le DTS:X et combine ces normes avec la technologie Dynamore de Teufel. De cette manière, elle crée une large scène sonore, même dans les petites pièces, sans pour autant être équipée d'enceintes omnidirectionnelles. Au cœur de ce système se trouvent des haut-parleurs coaxiaux qui assurent une reproduction précise des voix et des effets, tout en garantissant une image stéréo nette. En ce qui concerne la puissance, le Cinebar 22 fournit un total de 175 watts.

DTS:X et Dolby Atmos sont au programme de la Cinebar 22.

Source : Florian Bodoky

Un caisson de basses est également fourni avec le Cinebar 22. Le woofer sans fil couvre des fréquences allant jusqu'à 33 hertz et assure ainsi une pression sensible, que j'ai moi-même ressentie en regardant la bande-annonce de Dune. La barre de son elle-même monte jusqu'à 24 kilohertz et couvre la plage jusqu'à 150 hertz avant d'émettre vers le

Le système peut également être étendu : avec les haut-parleurs Effekt 2, la Cinebar 22 peut être transformée en une installation 7.1.4. La Cinebench 22 peut être connectée via HDMI 2.1, un port optique et Bluetooth. Le prix de la Cinebar 22 se situe entre 600 et 700 euros, le caisson de basses étant déjà fourni.

Maintenance des produits pour les haut-parleurs et les casques Bluetooth

En dehors de ces deux points forts, Teufel a présenté d'autres appareils déjà connus, mais qui ont fait l'objet d'un toilettage produit en douceur. Avec l'édition spéciale du Rockster Neo, Teufel en remet une couche visuellement. Dans le domaine des casques, Teufel élargit son solde avec les Airy Sports TWS, dotés de nouveaux tours d'oreille plus flexibles, ainsi qu'avec le Motiv Go 2 et le Boomster 4 dans de nouveaux coloris.

Photo d’en-tête : Florian Bodoky

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.







