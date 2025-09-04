Nouveautés + tendances 6 0

IFA 2025 : Samsung lance de nouvelles tours de son pour l'intérieur et l'extérieur

Florian Bodoky Traduction: traduction automatique 4/9/2025

Samsung lance deux nouvelles tours de son avec le puissant ST50F et le plus compact ST40F : des basses puissantes, des lumières de fête LED, un karaoké et des batteries interchangeables.

Cette année, à l'occasion de l'IFA, Samsung a présenté deux nouveaux modèles de sa gamme de tours de son. Le vaisseau amiral ST50F et le plus petit ST40F sont des enceintes de fête autonomes classiques avec un son puissant pour les grandes pièces ou les fêtes en extérieur, différents effets lumineux pour l'ambiance ainsi que des modes karaoké et des prises pour guitare.

Le grand ST50F : des basses à trois niveaux et une grande variété de connexions

Le ST50F est le fleuron de la gamme. Avec une puissance de sortie allant jusqu'à 240 watts, il est destiné aux grandes pièces ou aux soirées en plein air. Le boîtier «est mieux conçu acoustiquement», de sorte que le son devrait être particulièrement équilibré. Les deux tweeters (responsables des aigus, 25 mm chacun) garantissent des détails clairs et nets. Les basses des woofers doubles (165 mm) peuvent être réglées sur trois niveaux : «Deep», «Punchy» ou «Gentle» - c'est-à-dire soit des basses particulièrement profondes, soit des basses puissantes, soit des basses douces et discrètes. Le haut-parleur propose également quatre modes sonores que vous pouvez modifier en fonction de l'environnement : «Standard» pour la vie de tous les jours, «Wide» pour un meilleur effet spatial et «Stadium» pour les lieux particulièrement grands ou les fêtes en plein air. Si même cela ne suffit pas, vous pouvez connecter plusieurs enceintes sans fil via Auracast Group Play ou Stereo Play.

Les haut-parleurs offrent de nombreuses connexions, des batteries solides et des LED.

Source : Samsung

A l'arrière, vous trouverez divers connecteurs : Un port USB pour lire de la musique directement depuis un lecteur (comme une clé ou un ordinateur portable), une entrée AUX, un port jack pour les microphones, une entrée ligne pour la guitare et bien sûr le Bluetooth. La batterie offre jusqu'à 18 heures d'autonomie et est remplaçable. La poignée et les roulettes facilitent le transport en cas d'intempéries : Le haut-parleur est protégé contre les éclaboussures selon IPX4, mais il ne résiste pas à des torrents d'eau.

Le ST40F compact : flexible, maniable et bien équipé

Le ST40F est le plus petit modèle et un peu plus mobile. Avec une puissance de 160 watts, il délivre moins de puissance que le ST50F, mais c'est suffisant pour le salon, la terrasse ou un barbecue dans le jardin. Les tweeters ont un diamètre de 20 millimètres, les woofers doubles mesurent 133,35 mm. L'autonomie de la batterie peut atteindre douze heures. Ce haut-parleur est également protégé contre les projections d'eau selon IPX4. La connectivité est identique à celle du plus grand modèle : port USB, entrée AUX, prise jack, entrée guitare et Bluetooth.

La fête doit clignoter

Les haut-parleurs de fête sont en outre équipés de nouveaux éclairages LED. Celles-ci sont placées à cinq endroits différents : lumières circulaires sur les tweeters, lignes colorées le long du boîtier, autour des woofers ainsi que dans le fond et la poignée du haut-parleur.

Les deux modèles offrent cinq modes différents, contrôlables via l'application :

Pulse : la lumière pulse régulièrement au rythme de la musique.

Fête : les couleurs changent rapidement et sauvagement.



Ambient : Transitions en vagues lentes.



Dance : Motifs clignotants avec des changements de couleurs rapides.



Strobe : flashs lumineux rapides en blanc ou en couleur.



Les deux haut-parleurs seront disponibles en Suisse à partir de la mi-novembre. Les prix suisses ne sont pas encore connus, les portails américains annoncent 499.99 dollars US pour le ST40F, 699.99 dollars US pour le ST50F.

Photo d’en-tête : Samsung

