Honor Magic 9 Pro : filmez comme les pros avec Arri
Si vous n'avez pas filmé deux blockbusters avec le Honor Magic 9 Pro d'ici la prochaine fête de famille, c'est que vous n'avez pas profité des outils du nouveau partenaire, Arri.
Honor a présenté le Magic 9 Pro en Chine. Ce nouveau modèle haut de gamme est le premier smartphone à bénéficier de la coopération avec le fabricant de caméras de cinéma Arri. Le dos est conçu pour rappeler une ancienne caméra et de nombreuses nouvelles options sont disponibles pour l'enregistrement vidéo.
Un smartphone pour les cinéphiles
Honor décrit le Magic 9 Pro comme rien de moins qu'un «handheld cinema system», censé permettre un flux de travail cinématographique professionnel. Arri fournit, entre autres, des espaces colorimétriques et des préréglages pour l'enregistrement vidéo, ainsi que des étalonnages pour la post-production.
Honor s'inspire des caméras emblématiques Arriflex et de leurs trois objectifs pour le design du système de caméra à l'arrière du Magic 9 Pro. Vous disposez de deux caméras de 200 mégapixels et d'une caméra de 50 mégapixels :
- Caméra principale : 200 mégapixels, 1/1,28 pouce, f/1,57, stabilisation optique de l'image avec cardan à 3 degrés
- Téléobjectif : 200 mégapixels, 1/1,4 pouce, f/2,6
- Caméra ultra grand-angle : 50 mégapixels, f/2,0
La caméra frontale dispose d'un capteur carré de 55 mégapixels. Celui-ci ne permet pas seulement des prises de vue au format 1:1, mais est censé rendre toutes les prises de vue en format portrait meilleures que les capteurs classiques en format paysage.
De plus, avec le H1, Honor utilise un processeur d'image développé en interne. Celui-ci déplace notamment la réduction du bruit par IA dans la zone RAW, ce qui permet de conserver davantage d'informations d'image réelles. Il est censé améliorer le rapport signal sur bruit jusqu'à huit décibels et prend en charge 14 niveaux de plage dynamique. Cela permet de préserver les textures, les détails et les transitions naturelles, même dans des conditions d'éclairage difficiles.
Arri a aidé Honor, entre autres, pour le calibrage des capteurs et met à disposition deux espaces colorimétriques avec «Arri LogC3 Curve» et «Arri Wide Gamut 3». Pour les enregistrements, vous pouvez également choisir parmi 14 préréglages de l'expert en technologie de studio de cinéma. Il existe même 87 étalonnages disponibles.
Le «Arri Cinema Mode» est censé vous offrir les réglages d'enregistrement les plus importants dans une «interface focalisée» : résolution, fréquence d'images, vitesse d'obturation, ISO, balance des blancs, mise au point, sélection d'objectif, rapport d'aspect, stabilisation, correction d'exposition, préréglages audio et mode d'affichage.
Pour réaliser de bonnes vidéos sans effort, Honor équipe le Magic 9 Pro d'un système de quatre microphones. Lors du montage, deux haut-parleurs assurent une bonne restitution du son.
Avec ses accessoires, Honor souligne également son ambition de proposer un outil de travail pour le studio de cinéma. Le SmallRig Mobile Video Kit permet de connecter le smartphone à d'autres accessoires ou de l'intégrer dans un système de trépied. Avec les deux téléconvertisseurs G200 et G500, la distance focale du Magic 9 Pro peut être étendue.
Voici un aperçu des autres caractéristiques haut de gamme du Magic 9 Pro :
- Écran : 6,8 pouces OLED, 2868 × 1320 pixels, 10 000(!) nits en pic pour les contenus HDR
- Processeur : Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
- Variantes de stockage : 12 + 256 Go, 12 + 512 Go, 16 + 512 Go, 16 Go + 1 To
- Batterie et charge : 8800 mAh, 100 watts, 80 watts sans fil, chacun avec Honor SuperCharge
Le smartphone est étanche à la poussière et à l'eau selon la norme IP69K, et est protégé contre l'eau chaude et les jets d'eau puissants.
Prix et disponibilité
Le Honor Magic 9 Pro sort d'abord uniquement en Chine. Le fabricant n'a pas encore annoncé quand et à quel prix le smartphone sera disponible en Europe.
Ce qui ne doit pas manquer lors de l'annonce : un court-métrage filmé avec le Magic 9 Pro.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher