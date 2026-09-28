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Honor Magic 9 Pro : filmez comme les pros avec Arri

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 28/9/2026

Si vous n'avez pas filmé deux blockbusters avec le Honor Magic 9 Pro d'ici la prochaine fête de famille, c'est que vous n'avez pas profité des outils du nouveau partenaire, Arri.

Honor a présenté le Magic 9 Pro en Chine. Ce nouveau modèle haut de gamme est le premier smartphone à bénéficier de la coopération avec le fabricant de caméras de cinéma Arri. Le dos est conçu pour rappeler une ancienne caméra et de nombreuses nouvelles options sont disponibles pour l'enregistrement vidéo.

Un smartphone pour les cinéphiles

Honor décrit le Magic 9 Pro comme rien de moins qu'un «handheld cinema system», censé permettre un flux de travail cinématographique professionnel. Arri fournit, entre autres, des espaces colorimétriques et des préréglages pour l'enregistrement vidéo, ainsi que des étalonnages pour la post-production.

Les caméras à l'arrière rappellent une caméra Arriflex.

Source : Honor

Honor s'inspire des caméras emblématiques Arriflex et de leurs trois objectifs pour le design du système de caméra à l'arrière du Magic 9 Pro. Vous disposez de deux caméras de 200 mégapixels et d'une caméra de 50 mégapixels :

Caméra principale : 200 mégapixels, 1/1,28 pouce, f/1,57, stabilisation optique de l'image avec cardan à 3 degrés

Téléobjectif : 200 mégapixels, 1/1,4 pouce, f/2,6

Caméra ultra grand-angle : 50 mégapixels, f/2,0

La caméra frontale dispose d'un capteur carré de 55 mégapixels. Celui-ci ne permet pas seulement des prises de vue au format 1:1, mais est censé rendre toutes les prises de vue en format portrait meilleures que les capteurs classiques en format paysage.

De plus, avec le H1, Honor utilise un processeur d'image développé en interne. Celui-ci déplace notamment la réduction du bruit par IA dans la zone RAW, ce qui permet de conserver davantage d'informations d'image réelles. Il est censé améliorer le rapport signal sur bruit jusqu'à huit décibels et prend en charge 14 niveaux de plage dynamique. Cela permet de préserver les textures, les détails et les transitions naturelles, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Le Honor Magic 9 Pro dispose d'un grand écran.

Source : Honor

Arri a aidé Honor, entre autres, pour le calibrage des capteurs et met à disposition deux espaces colorimétriques avec «Arri LogC3 Curve» et «Arri Wide Gamut 3». Pour les enregistrements, vous pouvez également choisir parmi 14 préréglages de l'expert en technologie de studio de cinéma. Il existe même 87 étalonnages disponibles.

Le «Arri Cinema Mode» est censé vous offrir les réglages d'enregistrement les plus importants dans une «interface focalisée» : résolution, fréquence d'images, vitesse d'obturation, ISO, balance des blancs, mise au point, sélection d'objectif, rapport d'aspect, stabilisation, correction d'exposition, préréglages audio et mode d'affichage.

Le Honor Magic 9 Pro est également disponible en gris et en noir.

Source : Honor

Pour réaliser de bonnes vidéos sans effort, Honor équipe le Magic 9 Pro d'un système de quatre microphones. Lors du montage, deux haut-parleurs assurent une bonne restitution du son.

Avec ses accessoires, Honor souligne également son ambition de proposer un outil de travail pour le studio de cinéma. Le SmallRig Mobile Video Kit permet de connecter le smartphone à d'autres accessoires ou de l'intégrer dans un système de trépied. Avec les deux téléconvertisseurs G200 et G500, la distance focale du Magic 9 Pro peut être étendue.

Honor propose des téléconvertisseurs à fixer pour le Magic 9 Pro.

Source : Honor

Voici un aperçu des autres caractéristiques haut de gamme du Magic 9 Pro :

Écran : 6,8 pouces OLED, 2868 × 1320 pixels, 10 000(!) nits en pic pour les contenus HDR

Processeur : Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Variantes de stockage : 12 + 256 Go, 12 + 512 Go, 16 + 512 Go, 16 Go + 1 To

Batterie et charge : 8800 mAh, 100 watts, 80 watts sans fil, chacun avec Honor SuperCharge

Le smartphone est étanche à la poussière et à l'eau selon la norme IP69K, et est protégé contre l'eau chaude et les jets d'eau puissants.

Le Honor Magic 9 Pro est étanche au-delà de la moyenne.

Source : Honor

Prix et disponibilité

Le Honor Magic 9 Pro sort d'abord uniquement en Chine. Le fabricant n'a pas encore annoncé quand et à quel prix le smartphone sera disponible en Europe.

Ce qui ne doit pas manquer lors de l'annonce : un court-métrage filmé avec le Magic 9 Pro.

Photo d’en-tête : Honor

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