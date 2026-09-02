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GoPro est racheté par une entreprise de photonique

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 2/9/2026

L'entreprise jusqu'ici privée Starman Optical Inc. rachète GoPro. Le fabricant de caméras d'action souhaite construire à l'avenir une infrastructure d'IA. L'avenir de son cœur de métier actuel reste incertain.

GoPro fusionne avec Starman Optical. Les deux entreprises ont conclu un accord contraignant : Starman rachète 90 pour cent des parts des actionnaires de GoPro pour un montant total de 285 millions de dollars américains. Cela correspond à 1,14 dollar américain par action.

Il s'agit donc de facto davantage d'un rachat que d'une fusion. Mais comme dix pour cent de l'entreprise fusionnée restent entre les mains des actionnaires actuels, GoPro continuera d'être cotée en bourse à l'avenir. Les dettes de GoPro, d'environ 92 millions de dollars américains, seront intégralement remboursées à la clôture de l'opération.

L'entreprise jusqu'ici privée Starman Optical développe des émetteurs-récepteurs optiques qui transportent des données sous forme de signaux lumineux via la fibre optique. La demande pour ces produits a fortement augmenté avec le boom de l'IA. Selon le communiqué commun, GoPro souhaite également se développer sur de nouveaux marchés tels que les centres de données IA, la défense, l'aéronautique et l'espace.

Starman développe des émetteurs-récepteurs optiques pour les centres de données IA.

Source : Starman New Photonics

Les caméras, abonnements et la plateforme cloud actuels continueront d'être «pleinement pris en charge» selon le PDG Nicholas Woodman. Starman Optical doit désormais «permettre l'accès à l'infrastructure IA». Reste à savoir si ce nouveau cap est solide ou s'il s'agit principalement d'une bonne histoire pour la bourse.

Aubaine financière pour une star de YouTube

L'action a bondi de 50 pour cent après l'annonce. Cela fait suite à une chute du cours au cours des derniers mois, GoPro ayant mis en garde en juin contre des «doutes importants sur sa propre pérennité». Quelques jours seulement avant l'annonce de la fusion, il a été révélé que le YouTubeur Mark «Markiplier» Fischbach avait accumulé 8,5 pour cent des actions. Cette nouvelle avait déjà provoqué une hausse du cours de 0,60 à plus de 0,80 dollar américain. Avec le rachat par Starman à 1,14 dollar par action, Fischbach réalise des gains se chiffrant en millions.

Nouveautés + tendances Un YouTubeur devient le plus grand actionnaire de GoPro Samuel Buchmann 63 likes 63 6 commentaires 6

L'avenir du cœur de métier de GoPro reste incertain. Les caméras d'action du fabricant américain, autrefois dominantes sur le marché, ont subi ces dernières années une forte pression concurrentielle en provenance de Chine. Dans le communiqué de presse, GoPro réaffirme certes son soutien aux appareils existants, mais ne dit pas un mot sur le fait de savoir si les caméras resteront une priorité à l'avenir.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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