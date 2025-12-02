Nouveautés + tendances 10 5

Galaxy Z Trifold : Samsung se plie en deux

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 2/12/2025

Sans grand événement, Samsung a présenté son smartphone doublement pliable. Le Galaxy Z Trifold sera commercialisé avant Noël, du moins en Corée du Sud.

C'est par un dérisoire communiqué de presse que Samsung a présenté le Galaxy Z Trifold. Il s'agit du premier smartphone du fabricant qui se plie à l'aide de deux charnières pour se transformer en tablette de 10 pouces. Le Sud-Coréen suit ainsi Huawei, qui propose depuis longtemps un appareil similaire avec le Mate XT.

Nouveautés + tendances Le smartphone doublement pliable de Huawei devient une tablette de 10 pouces par Jan Johannsen

Une tablette repliée dans la poche

A la différence du Mate XT, le Galaxy Z Trifold ne se plie pas en forme de Z. Au lieu de cela, vous pliez les deux côtés extérieurs vers la droite et la gauche, ou vers le centre. Contrairement à Huawei, il n'est pas possible de l'utiliser à moitié déplié. Samsung affirme avoir testé les charnières pour 200 000 pliages. Cela correspond à 100 pliages par jour sur une période de cinq ans.

Multitâche et grandes vues comme sur une tablette.

Source : Samsung

L'écran extérieur de 6,5 pouces devrait correspondre à celui du Galay Z Fold 7. L'écran interne de 10 pouces - avec 2160 × 1584 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hertz - correspond à une tablette et peut être utilisé de manière similaire. Vous pouvez ainsi utiliser trois applications verticalement côte à côte ou lancer l'interface de bureau Samsung Dex directement sur le Z Trifold sans écran externe. C'est également possible avec la Galaxy Tab S11. Le Z Trifold ne prend pas en charge le S Pen.

Avec un poids de 309 grammes, le Galaxy Z Trifold est un smartphone lourd ou une tablette légère. Une fois replié, il mesure 12,9 millimètres (mm) d'épaisseur, soit 0,1 mm de plus que le Mate XT replié et 4,7 mm de plus que le Galaxy S25 Ultra. Les trois panneaux du Trifold ont une épaisseur différente. Ils mesurent 4,2 mm avec le connecteur USB-C, 3,9 mm en incluant la fente SIM et 4,0 mm.

La bosse de la caméra n'est pas prise en compte dans les dimensions, mais elle semble plutôt discrète.

Source : Samsung

Le boîtier destiné à protéger les deux charnières de taille différente est en titane et le cadre en «Advanced Armor Aluminum». Pour le dos, Samsung utilise un matériau composite en fibre de verre et protège le petit écran contre les dommages avec Gorilla Glass Ceramic 2. L'écran pliable n'a pas besoin de protection supplémentaire. L'ensemble du smartphone est étanche selon la norme IP48, mais n'est pas protégé contre la pénétration de la poussière.

Vue arrière en position dépliée avec l'écran extérieur au centre.

Source : Samsung

Le reste de l'équipement en bref:

Processeur : Snapdragon 8 Elite pour Galaxy

Mémoire vive : 16 gigaoctets

Mémoire : 512 gigaoctets

Batterie : 5600 mAh au total, une cellule de batterie dans chacune des trois sections, 45 watts

Caméra principale : 200 mégapixels

Caméra ultra grand angle : 12 mégapixels

Caméra à distance : 10 mégapixels

Caméra frontale : 10 mégapixels

Prix et disponibilité

Samsung vendra le Galaxy Z Trifold à partir du 12 décembre, d'abord uniquement en Corée du Sud. Il y coûtera 3 590 400 wons sud-coréens, soit l'équivalent de 2100 euros ou un peu moins de 2000 francs - hors frais d'importation tels que taxes et droits de douane.

Le Galaxy Z Trifold devrait être disponible en dehors de la Corée du Sud en 2026.

Source : Samsung

Par la suite, il sera également disponible dans d'autres pays. Le fabricant cite notamment la Chine, Taïwan, Singapour, les Émirats arabes unis et les États-Unis sans plus de précision.

Photo d’en-tête : Samsung

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 10 personne(s)







