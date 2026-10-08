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Fraudeurs condamnés : une armée de bots a « écouté » des chansons générées par IA des milliards de fois

David Lee Traduction : traduction automatique 8/10/2026

Aux États-Unis, une personne a été condamnée pour la première fois pour fraude à l'IA sur des plateformes de streaming. L'homme a inondé Spotify et d'autres services avec des centaines de milliers de chansons générées par IA, pour lesquelles il a encaissé des redevances à l'aide de faux comptes.

Michael Smith, 54 ans, originaire de l'État de Caroline du Nord aux États-Unis, a été condamné à 18 mois de prison pour fraude à l'IA sur des services de streaming musical. Il doit rembourser les quelque huit millions de dollars américains qu'il a, selon le jugement, générés illégalement. En outre, une période de probation de deux ans suivra sa peine de prison. Selon le ministère de la Justice de New York, c'est la première fois aux États-Unis qu'une personne est condamnée pour une fraude au streaming musical à l'aide de l'IA.

Une armée de bots a généré des milliards de streams

La fraude de Smith a duré de 2017 à 2024. Il a créé une multitude de faux comptes sur diverses plateformes. Ces comptes de bots lisaient automatiquement ses propres chansons d'innombrables fois, ce qui lui a rapporté des millions. Via VPN, il donnait l'impression que les comptes provenaient de différentes régions du monde. Par moments, plus de 10 000 de ces bots étaient actifs simultanément.

Pour ne pas se faire prendre, l'homme devait répartir les streams générés par les bots sur de nombreuses chansons différentes. C'est là que les outils d'IA entrent en jeu : ils ont permis à Smith de produire la quantité de chansons nécessaire. Au début, la création semblait encore relativement complexe, mais Smith a rapidement étendu son catalogue de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers de morceaux. Le fraudeur a ainsi pu empocher les redevances de milliards de streams. Par moments, les streams de son catalogue dépassaient de loin ceux de Taylor Swift.

Fraude à la carte de crédit incluse

Sans outils d'IA, la fraude n'aurait pas fonctionné. Dans un e-mail, Smith a écrit qu'il avait besoin « d'une tonne de chansons, et rapidement » pour contourner les mécanismes anti-fraude des plateformes. Spotify a identifié l'homme comme fraudeur dès 2019 et a supprimé ses chansons. Cependant, Smith était actif sur les plateformes les plus diverses et a simplement continué.

De plus, Smith s'est rendu coupable de fraude à la carte de crédit. Il payait les abonnements des faux comptes avec des données de cartes de crédit falsifiées. Il regroupait plusieurs faux comptes dans un abonnement familial afin d'augmenter ses profits.

Préjudice aux véritables créateurs de musique

Le tribunal a explicitement noté que, par cette fraude, Smith avait « volé des millions de dollars de redevances » à de véritables artistes. Le jugement ne précise pas qui recevra combien des huit millions de dollars remboursés. Il n'est pas non plus certain que Smith soit en mesure de rembourser cette somme.

Photo d’en-tête : Le crépuscule de velours

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