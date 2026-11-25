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Firefox 161 : effacez vos données plus rapidement et accédez toujours à certains sites web via VPN

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 25/11/2026

Le navigateur Firefox bénéficie de deux nouveautés majeures avec la version 161 : le VPN intégré peut être activé de manière permanente pour des sites web spécifiques et vous pouvez supprimer vos données personnelles en un clic grâce à un bouton d'urgence.

Firefox 161 est arrivé. Mozilla dote son navigateur de plusieurs nouveautés. La version de bureau permet désormais de consulter systématiquement certains sites web via le VPN intégré, et les données personnelles peuvent être supprimées plus rapidement grâce à une icône en forme de flamme. La version Android bénéficie d'une fonction de lecture à voix haute et est désormais compatible avec les voitures.

Activer le VPN en permanence pour des sites web sélectionnés

Dès Firefox 149, le navigateur a introduit un VPN gratuit. Pour l'utiliser, vous devez vous connecter avec un compte Mozilla ; il ne couvre que les données du navigateur et est limité à 50 gigaoctets. Cette limite est toutefois suspendue jusqu'au 31 janvier 2027.

Vous pouvez définir les sites web qui seront toujours consultés via le VPN.

Source : Mozilla

Après la mise à jour, vous pouvez configurer dans les paramètres, sous le sous-menu VPN, les sites web pour lesquels Firefox doit toujours établir une connexion VPN, indépendamment du fait que le VPN soit activé ou non pour l'ensemble du navigateur.

Effacer rapidement les données

Avec Firefox 161, la suppression des données privées du navigateur devient encore plus simple. Pour ce faire, Mozilla intègre le bouton « effacer » (l'icône de flamme), auparavant réservé aux fenêtres privées, dans les fenêtres de navigation classiques. En cliquant sur l'icône de flamme, vous supprimez entre autres l'historique de navigation et de téléchargement, les cookies, les données des sites web, les fichiers temporaires et les données de formulaire enregistrées. De plus, vous êtes déconnecté de tous les sites web et la fenêtre est fermée au profit d'une toute nouvelle.

L'icône de flamme supprime vos données personnelles dans le navigateur.

Source : Mozilla

Dans les paramètres, vous pouvez définir quelles données doivent être supprimées avec le bouton « effacer ». Si vous ne supprimez pas toutes les données, la fenêtre ouverte reste active. Mozilla déploie cette fonctionnalité progressivement. Malgré la mise à jour vers la version 161, je ne la vois pas encore.

Fonction de lecture à voix haute pour la version Android

La version de bureau du navigateur de Mozilla dispose déjà d'un mode lecture avec une fonction de lecture à voix haute. À partir de Firefox 161, la lecture est également disponible dans la version Android via l'icône en forme de casque. La synthèse vocale s'effectue directement sur l'appareil et aucune donnée n'est envoyée vers un serveur.

Firefox est désormais également disponible sur Android Auto et peut être utilisé sur l'écran d'infodivertissement lorsque le véhicule est stationné.

Photo d’en-tête : shutterstock.com/JHVEPhoto

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