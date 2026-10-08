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Du prompt au jeu vidéo : Google présente une plateforme d'IA pour le développement de jeux

Debora Pape Traduction : traduction automatique 8/10/2026

Avec le nouveau service Google Playground, vous devriez pouvoir transformer vos idées de jeux en un jeu par navigateur fini en un rien de temps. L'IA se charge de la programmation et de la création des ressources.

Les compétences techniques et l'expertise sont des reliques du passé, si l'on en croit la récente annonce de Google. Avec Playground, le géant de la tech présente une plateforme sur laquelle les néophytes peuvent générer des jeux par navigateur via des prompts IA. Des connaissances préalables ? Inutile. Une idée de jeu et la capacité de la formuler sous forme de texte suffisent. Et si la créativité fait défaut, Gemini sera certainement là pour aider.

Sur la plateforme, vous décrivez votre idée de jeu et la développez en collaboration avec l'IA sur la base des résultats obtenus. Selon Google, vous pouvez, au cours de ce processus, affiner les règles, la physique du jeu, le design des personnages et des cartes, ou tout remettre en question. Et tout cela gratuitement. Grâce à l'abonnement payant Google One, vous pourrez utiliser le service plus fréquemment, mais les détails ne sont pas encore connus.

Auprès de «The Verge», une porte-parole de Google a indiqué que Playground utilise plusieurs modèles d'IA de Google, dont Gemini, Nano Banana et Lyria. Pour le moment, Playground n'est disponible que pour les personnes majeures dans «certaines régions sélectionnées», qui n'incluent ni l'Allemagne ni la Suisse. Le projet est actuellement au stade expérimental.

Une plateforme sociale pour les jeux faits maison

Le programme vous permet également de tester directement votre création – et si vous êtes satisfait, vous pouvez la partager avec votre cercle d'amis ou avec l'ensemble de la communauté Playground. La plateforme n'est pas seulement conçue comme un environnement de développement, mais explicitement comme un hub communautaire : vous pouvez essayer les jeux publiés et y affronter d'autres personnes. Comme sur les réseaux sociaux, il est possible de suivre d'autres utilisateurs et de liker des jeux.

Les nouveaux jeux ayant beaucoup de vues et de likes seront mis en avant sur la plateforme. Parallèlement, des directives communautaires veilleront à ce qu'aucun contenu problématique ne soit publié.

L'IA se répand dans le développement de jeux

Ceux qui souhaitent approfondir le développement de jeux peuvent utiliser le service Unity Spark, présenté en même temps que Playground. Développé en coopération avec Unity, il s'agit, selon Google, d'une «expérience de développement de jeux par IA» davantage orientée vers les environnements de développement professionnels. Elle permet par exemple de travailler ensemble sur un jeu et peut même réaliser du gameplay en 3D – mais uniquement pour le navigateur. Unity Spark n'est pas encore disponible. Selon Google, une version bêta fermée devrait voir le jour à la fin de l'année.

Il est intéressant de noter que l'utilisation de l'IA dans les jeux classiques est un sujet sensible. Les joueuses et les joueurs réagissent souvent avec une vive critique lorsque des contenus manifestement générés par IA apparaissent dans les jeux. Parallèlement, de plus en plus d'espaces voient le jour où l'IA n'est pas seulement utilisée, mais constitue l'élément central du développement.

Ainsi, le groupe Meta a récemment annoncé un service permettant aux utilisateurs de créer des jeux via l'IA et de les partager sur les plateformes Meta. Roblox teste également un tel outil, tandis que des vidéos de mods de jeux générés par IA provoquent des remous dans la scène du modding.

Photo d’en-tête : Google

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