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Données personnelles à des fins publicitaires : Google assouplit ses règles

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 26/10/2026

Google modifie ses règles de confidentialité. À l'avenir, le contenu de Gmail, Drive et Google Photos pourra également contribuer à la personnalisation des publicités si vous le partagez avec d'autres services Google.

Mi-octobre, Google a mis à jour sa politique de confidentialité. Le géant des moteurs de recherche y explique dans quelles conditions il pourra désormais utiliser vos données personnelles provenant de Gmail, Google Drive et Google Photos. La nouveauté réside dans une exception explicite pour la publicité personnalisée. Google est autorisé à utiliser certaines informations issues de ces services à cette fin si vous les partagez avec d'autres services Google prenant en charge la publicité personnalisée. Toutefois, cela ne se fait pas sans restrictions.

Assouplissement du principe de protection des données

Bien que Google maintienne le principe selon lequel le contenu de Gmail, Drive et Photos n'est pas utilisé par défaut pour la publicité personnalisée, l'entreprise s'octroie elle-même une exception. Celle-ci s'applique lorsque vous partagez des données provenant de ces services avec d'autres services Google.

Concrètement, cela signifie que si vous réservez un vol pour Majorque et que vous recevez une confirmation par e-mail, Google n'utilisera pas cette information. Mais si vous utilisez Gemini avec la fonction « Personal Intelligence » activée, le contenu pourra être utilisé pour de la publicité ciblée. Par exemple, si vous demandez à Gemini ce que vous devriez mettre dans votre valise pour vos vacances d'été, Gemini lira votre confirmation de réservation.

Le contenu (le fait que vous passiez vos vacances dans un hôtel spécifique à Majorque en août) peut désormais servir de support publicitaire. Des publicités pour de la crème solaire ou des compagnies aériennes pourraient s'afficher sur YouTube ou dans les résultats de recherche Google. Il en va de même si vous connectez Gemini à Google Photos et posez des questions sur une image spécifique.

Voici à quoi ressemblent les nouvelles CGU.

Source : Android Authority

Selon Google, les annonceurs ne reçoivent aucune information permettant de vous identifier personnellement, comme votre nom ou votre adresse e-mail, à moins que vous n'y consentiez. De plus, Google exclut les catégories sensibles telles que la religion, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique ou la santé de la personnalisation des publicités.

Qu'est-ce que cela signifie pour la Suisse et l'UE ?

En Suisse et dans l'UE, la fonction « Personal Intelligence » n'est actuellement pas encore disponible. La nouvelle politique de confidentialité s'y applique toutefois déjà. Dès que Google activera les fonctions correspondantes, vous serez concerné.

Vous pouvez vérifier cela ici. Si vous avez déjà utilisé Gemini de cette manière, il est possible que vos données soient utilisées à des fins publicitaires. Vous pouvez toutefois simplement ouvrir le menu «Données et confidentialité» dans votre compte Google et accéder aux paramètres de personnalisation sous «Personnalisation et activité». Sous «Personal Intelligence», vous pouvez voir si des applications sont déjà liées et les dissocier. Si Google a toutefois déjà enregistré certaines informations, cette action ne sera d'aucune utilité, elle ne vaut que pour l'avenir.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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