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Disney+ ouvre ses abonnements « sans publicité » à la publicité

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 17/9/2026

Disney+ envoie ces jours-ci un e-mail discret concernant la modification de ses conditions d'utilisation. Il contient une information explosive : même dans l'abonnement Premium le plus cher, le groupe se réserve le droit d'afficher de la publicité à l'avenir.

«Tous les abonnements Disney+ vont inclure de la publicité», titre le portail technologique allemand Golem. C'est clair, net et alarmant, mais ce n'est pas tout à fait exact. Le problème est que ni la modification contractuelle sous-jacente ni la déclaration officielle de Disney ne disent ce que le titre prétend. Ce qui est avéré est toutefois suffisamment explosif pour mériter que l'on s'y attarde.

Reprenons dans l'ordre. Disney+ a modifié son contrat d'utilisation au 18 juin 2026 et en informe ses clients, y compris en Suisse, par e-mail ces jours-ci. La nouveauté : toutes les options d'abonnement peuvent désormais contenir de la publicité. Jusqu'à présent, cela ne concernait que l'abonnement le moins cher, «Standard avec publicité».

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

«Peuvent», et non «vont»

Tout d'abord, Disney ne cache pas sa propre contradiction. Sur la page d'abonnement suisse, elle apparaît même noir sur blanc : pour les offres Premium (dès 17,90 CHF) et Standard (dès 13,90 CHF), une coche épaisse figure toujours en face de «Films et séries sans publicité», tandis que la note de bas de page juste en dessous admet exactement le contraire.

En haut «sans publicité», en bas les petits caractères : Disney se réserve le droit d'afficher certaines formes de publicité, même dans les offres Standard et Premium.

Source : disneyplus.com/de-ch

Ce n'est pas très élégant. Néanmoins, il est écrit «peuvent», et non «vont». Avec cette clause, Disney se crée simplement une base contractuelle pour diffuser un jour de la publicité dans tous ses abonnements.

Au moins, la note de bas de page ne mentionne explicitement que la publicité avant et après la lecture, et non pendant un film ou un épisode de série. La publicité classique en milieu de programme (mid-roll), telle qu'on la connaît sur YouTube ou Prime Video (en Allemagne), n'est donc pas concernée pour l'instant. Cela explique peut-être pourquoi Disney laisse simplement la coche «sans publicité» au lieu de la supprimer : d'autres fournisseurs promettant explicitement l'absence de publicité ne sont pas non plus très rigoureux à ce sujet.

HBO Max, par exemple, se réserve le droit dans ses articles d'aide d'afficher dans les offres Standard et Premium des «contenus avec parrainage et placement de produits» ainsi que des «bandes-annonces de programmes», quel que soit l'abonnement souscrit. Et même Apple TV, qui se positionne traditionnellement de manière explicite comme étant sans publicité, diffuse régulièrement des bandes-annonces pour d'autres productions Apple avant le lancement de ses propres films et séries. Du point de vue des fournisseurs, l'autopromotion n'est apparemment pas une «vraie» publicité.

Le titre de Golem est-il vraiment exagéré ?

Interrogé par Golem, Disney a confirmé que la clause s'applique effectivement à tous les abonnements. Le groupe est toutefois resté dans le conditionnel : la publicité «pourrait» par exemple faire partie des retransmissions sportives en direct, «comme c'est l'usage dans le secteur». Il n'est nulle part fait mention de «vont inclure de la publicité» dans la déclaration.

Le titre de Golem est donc, avec tout le respect dû, poussé jusqu'à la limite de la fausseté : ni l'e-mail ni la déclaration de Disney ne disent que la publicité arrive maintenant. Seulement qu'elle pourrait arriver. Un conditionnel n'est pas une certitude, aussi séduisant que le titre puisse paraître pour l'auteur.

Qu'est-ce que cela signifie pour les abonnés ?

Personne, à part Disney lui-même, ne sait si de la publicité apparaîtra réellement dans les offres Premium et Standard à terme, même s'il n'est pas nécessaire d'être devin pour imaginer une réponse possible. La question la plus intéressante reste de toute façon celle du «quand» et de la nature de cette publicité.

La contradiction entre la promesse publicitaire et les petits caractères suscite déjà des mécontentements. Sur Reddit, de nombreux utilisateurs annoncent vouloir résilier leur abonnement, ou affirment l'avoir déjà fait. Disney ne cherche peut-être qu'à se garder toutes les portes ouvertes avec cette nouvelle clause. Pour une partie de sa clientèle, cela suffit apparemment déjà à les faire fuir.

Photo d’en-tête : Luca Fontana

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