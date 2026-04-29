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Denuvo craqué : La fameuse protection contre la copie est-elle à bout de souffle ?

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 29/4/2026

Pendant des années, Denuvo a été considéré comme une forteresse parmi les systèmes de protection contre la copie - puissant, mais efficace. Aujourd'hui, il aurait été craqué pour pratiquement tous les jeux à un seul joueur. Denuvo est-il fini ?

Denuvo - pour ceux qui n'ont jamais entendu ce nom : Il s'agit de ce logiciel anti-piratage que les éditeurs de jeux vidéo intègrent depuis des années dans leurs jeux PC afin de les protéger contre la copie illégale. Le principe semble simple, mais la mise en œuvre ne l'est pas. Et au final, ce sont souvent les acheteurs honnêtes qui en font les frais (en termes de performance et de nerfs).

Pourquoi Denuvo est-il si controversé? Denuvo fonctionne en arrière-plan pendant que vous jouez et vérifie en permanence si votre copie de jeu a été acquise légalement. Ces vérifications constantes coûtent de la puissance de calcul. Concrètement, cela se traduit par une charge CPU et parfois des temps de chargement plus longs. Il existe de nombreux benchmarks qui montrent que certains jeux sont nettement plus fluides après la suppression de Denuvo. L'ironie est que ceux qui téléchargent illégalement le jeu obtiennent généralement une version sans Denuvo - et donc de meilleures performances. Ceux qui payent, en revanche, ont la moins bonne. Cela provoque des remous au sein de la communauté des joueurs.

A présent, FitGirl, une source bien connue et populaire dans les milieux du piratage pour les soi-disant «Repacks» (ce sont des versions compressées et non officielles de jeux), annonce que tous les jeux à un joueur sans support VR ont été soit craqués soit contournés. C'est ce que rapporte IGN.

Un hyperviseur plutôt qu'un vrai crack

La différence essentielle se trouve dans les détails. La plupart de ces contournements ne sont pas des «True Cracks» classiques, c'est-à-dire une suppression complète du mécanisme de protection, mais ce que l'on appelle des contournements d'hyperviseur. Un hyperviseur est une couche logicielle qui s'exécute sous le système d'exploitation Windows et fait croire à la protection contre la copie qu'elle fonctionne sur un matériel différent.

Techniquement, c'est intelligent. Mais c'est aussi risqué : si vous utilisez cette méthode, vous devez désactiver des mécanismes de sécurité essentiels de votre PC, ce qui ouvre la porte à des attaques potentielles. Malgré tout, cela n'arrête visiblement pas grand monde. L'exemple du jeu de science-fiction «Pragmata» en est la preuve : Il a été contourné par hyperviseur avant même sa sortie.

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La maison mère de Denuvo annonce des contre-mesures

Irdeto, la société derrière Denuvo, a confirmé à TorrentFreak qu'elle travaillait sur une contre-mesure. En même temps, la société reconnaît que les nouveaux bypass posent un problème de sécurité. Irdeto n'a pas précisé en quoi consisterait exactement cette contre-mesure - ni quand elle serait mise en place.

Denuvo est-il encore rentable ?

Cela soulève une question qui couve depuis longtemps dans l'industrie du jeu : Denuvo a-t-il encore une raison d'être ? Jusqu'à présent, l'argument en faveur de son utilisation était clair : la protection contre la copie tient les pirates à distance, au moins dans les premières semaines suivant la sortie du jeu. C'est-à-dire précisément au moment où les ventes sont les plus élevées. Mais lorsque les bypass sont disponibles avant le lancement officiel, cet argument s'écroule.

Ce qui reste, ce sont les inconvénients. Denuvo consomme de la puissance de calcul - et ce à une époque où les cartes graphiques et le matériel PC deviennent de plus en plus chers en raison du boom de l'IA. Ceux qui dépensent 800 francs pour une carte graphique ne veulent pas de logiciels inutiles en arrière-plan, qui coûtent de la performance. Ceux qui en pâtissent sont justement ceux qui achètent des jeux légalement.

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Irdeto pourra-t-il renverser la vapeur avec les contre-mesures qu'il a annoncées, cela reste à voir. Pour l'instant, il semble que Denuvo ait perdu son principal atout : le temps.

Cause Denuvo Quelle est votre position sur Denuvo ? Cela ne me dérange pas - l'essentiel est que le jeu fonctionne Je n'achète délibérément pas de jeux avec Denuvo Je ne savais pas ce qu'était Denuvo Je me fiche de Denuvo, tant qu'il est craqué Voter

Photo d’en-tête : Denuvo

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