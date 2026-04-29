Denuvo craqué : La fameuse protection contre la copie est-elle à bout de souffle ?

Critique
Rage Against The Machine : « Pragmata » est un hit
par Rainer Etzweiler
Pendant des années, Denuvo a été considéré comme une forteresse parmi les systèmes de protection contre la copie - puissant, mais efficace. Aujourd'hui, il aurait été craqué pour pratiquement tous les jeux à un seul joueur. Denuvo est-il fini ?
Denuvo - pour ceux qui n'ont jamais entendu ce nom : Il s'agit de ce logiciel anti-piratage que les éditeurs de jeux vidéo intègrent depuis des années dans leurs jeux PC afin de les protéger contre la copie illégale. Le principe semble simple, mais la mise en œuvre ne l'est pas. Et au final, ce sont souvent les acheteurs honnêtes qui en font les frais (en termes de performance et de nerfs).
A présent, FitGirl, une source bien connue et populaire dans les milieux du piratage pour les soi-disant «Repacks» (ce sont des versions compressées et non officielles de jeux), annonce que tous les jeux à un joueur sans support VR ont été soit craqués soit contournés. C'est ce que rapporte IGN.
La différence essentielle se trouve dans les détails. La plupart de ces contournements ne sont pas des «True Cracks» classiques, c'est-à-dire une suppression complète du mécanisme de protection, mais ce que l'on appelle des contournements d'hyperviseur. Un hyperviseur est une couche logicielle qui s'exécute sous le système d'exploitation Windows et fait croire à la protection contre la copie qu'elle fonctionne sur un matériel différent.
Techniquement, c'est intelligent. Mais c'est aussi risqué : si vous utilisez cette méthode, vous devez désactiver des mécanismes de sécurité essentiels de votre PC, ce qui ouvre la porte à des attaques potentielles. Malgré tout, cela n'arrête visiblement pas grand monde. L'exemple du jeu de science-fiction «Pragmata» en est la preuve : Il a été contourné par hyperviseur avant même sa sortie.
Irdeto, la société derrière Denuvo, a confirmé à TorrentFreak qu'elle travaillait sur une contre-mesure. En même temps, la société reconnaît que les nouveaux bypass posent un problème de sécurité. Irdeto n'a pas précisé en quoi consisterait exactement cette contre-mesure - ni quand elle serait mise en place.
Cela soulève une question qui couve depuis longtemps dans l'industrie du jeu : Denuvo a-t-il encore une raison d'être ? Jusqu'à présent, l'argument en faveur de son utilisation était clair : la protection contre la copie tient les pirates à distance, au moins dans les premières semaines suivant la sortie du jeu. C'est-à-dire précisément au moment où les ventes sont les plus élevées. Mais lorsque les bypass sont disponibles avant le lancement officiel, cet argument s'écroule.
Ce qui reste, ce sont les inconvénients. Denuvo consomme de la puissance de calcul - et ce à une époque où les cartes graphiques et le matériel PC deviennent de plus en plus chers en raison du boom de l'IA. Ceux qui dépensent 800 francs pour une carte graphique ne veulent pas de logiciels inutiles en arrière-plan, qui coûtent de la performance. Ceux qui en pâtissent sont justement ceux qui achètent des jeux légalement.
Irdeto pourra-t-il renverser la vapeur avec les contre-mesures qu'il a annoncées, cela reste à voir. Pour l'instant, il semble que Denuvo ait perdu son principal atout : le temps.
Quelle est votre position sur Denuvo ?
J’écris sur la technologie comme si c’était du cinéma – et sur le cinéma comme s’il était réel. Entre bits et blockbusters, je cherche les histoires qui font vibrer, pas seulement celles qui font cliquer. Et oui – il m’arrive d’écouter les musiques de films un peu trop fort.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Kim Muntinga
Nouveautés + tendances
par Philipp Rüegg
Nouveautés + tendances
par Philipp Rüegg