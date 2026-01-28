Nouveautés + tendances 43 53

Les fabricants de cartes graphiques risquent-ils une crise existentielle ?

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 28/1/2026

La crise de la mémoire, alimentée par le boom de l'IA, ne cesse de s'étendre. Un éminent fabricant de cartes graphiques, Zotac, met désormais en garde contre la menace qui pèse sur son existence.

Zotac tire la sonnette d'alarme. Sur sa plateforme de vente coréenne Zotac Korea TagTag Mall, la société met en garde contre les conséquences dramatiques de la pénurie de mémoire qui perdure. Selon elle, «la situation est suffisamment grave pour que l'on s'inquiète de la survie des fabricants et des revendeurs de cartes graphiques». Vous trouverez la traduction de ce message sur ce X-Post.

Le programme cashback, première victime

A l'origine, Zotac voulait simplement annoncer la suspension de son programme de cashback à deux pour cent récemment mis en place. Mais l'annonce s'est transformée en une sombre analyse de l'ensemble du secteur des cartes graphiques.

Ainsi, la situation reste tendue en matière de disponibilité de la mémoire. De plus, les fournisseurs auraient annoncé qu'ils livreraient moins de puces graphiques. Selon Zotac, certains modèles de cartes graphiques pourraient donc bientôt disparaître du marché. L'entreprise craint que seuls les GPU basés sur les processus de fabrication de Samsung - c'est-à-dire les modèles restants de la série RTX-30 - restent disponibles de manière fiable. De plus, les prix des puces en silicium ont atteint des niveaux astronomiques

L'explosion des prix des modèles haut de gamme et d'entrée de gamme

Zotac cite les puces de la RTX 5090 et de la RTX 5060 comme exemples de la hausse des prix. L'impact s'est fait sentir depuis longtemps dans le commerce de détail : Vous ne trouverez plus dans notre boutique des modèles de la RTX 5090 immédiatement disponibles à moins de 3300 francs / euros. En novembre 2025, ils étaient encore disponibles à l'achat pour environ 2500 francs. Pour la RTX 5060, la situation est actuellement moins drastique chez nous, mais là aussi les prix augmentent.

Zotac assure qu'il maintiendra ses cartes à un prix aussi bas que possible d'un point de vue économique. La suppression du programme de bonus coréen est probablement une tentative de stabiliser les marges bénéficiaires face à l'explosion des coûts des puces mémoire. Si les déclarations de l'entreprise sont exactes, il sera difficile d'éviter de nouvelles hausses de prix et des pénuries d'approvisionnement.

Une menace existentielle pour les fabricants spécialisés

Les inquiétudes existentielles de Zotac ne sont peut-être pas exagérées. En particulier pour les fabricants de cartes graphiques qui s'appuient sur un seul fournisseur de puces. Certes, de nombreuses entreprises de matériel informatique ont étendu leur portefeuille aux cartes mères, aux refroidisseurs d'eau AIO ou aux périphériques de jeu. Mais toutes les entreprises sont loin de s'être diversifiées au cours des dernières années. Le bouleversement soudain du marché ne laisse guère le temps de s'adapter.

Photo d’en-tête : Shutterstock / Adnan Ahmad Ali

