Nouveautés + tendances 12 3

Décision de justice : Google peut garder Chrome

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 3/9/2025

Le géant de la recherche devra à l'avenir partager certaines statistiques d'utilisateurs avec la concurrence. Google n'est toutefois pas obligé de vendre son propre navigateur. L'accord de plusieurs milliards de dollars avec Apple reste également autorisé.

Un tribunal fédéral américain a rendu sa décision : Google peut conserver son navigateur Chrome et son système d'exploitation Android. Le démantèlement du groupe demandé n'a pas lieu. Ce jugement fait suite à la constatation que Google détient un monopole sur les moteurs de recherche et qu'il l'a illégalement protégé par des accords de distribution exclusifs.

Nouveautés + tendances Monopole : le gouvernement américain veut que Google vende son navigateur par Florian Bodoky

La plainte contre Google a été déposée en 2020 et est considérée comme la procédure de concurrence la plus importante depuis le procès contre Microsoft en 2001. A l'époque, Microsoft avait dû renoncer au traitement préférentiel de son propre navigateur. Dans l'affaire actuelle, le gouvernement américain a également exigé des sanctions sévères, notamment la scission de Chrome et d'Android. Chrome est considéré comme un élément central de l'empire de recherche de Google, car le navigateur fournit des données sur les utilisateurs afin d'optimiser les résultats de recherche et les publicités.

Le juge Amit Mehta a décidé que les mesures demandées allaient trop loin. Il a ordonné à la place d'autres obligations : Google doit partager certaines données de recherche avec ses concurrents une seule fois. Il s'agit notamment des données d'index et d'interaction. Ainsi, des concurrents tels que Microsoft Bing, DuckDuckGo, OpenAI et Perplexity doivent avoir la possibilité d'améliorer leurs propres services de recherche. Les données seront mises à disposition à des prix de marché.

L'accord de 20 milliards de dollars avec Apple reste autorisé

Google peut continuer à verser des paiements à des entreprises partenaires telles qu'Apple et Mozilla pour placer son moteur de recherche comme standard, mais sans clauses d'exclusivité. Le tribunal a justifié qu'une interdiction générale de ces paiements aurait des inconvénients majeurs pour les partenaires et les consommateurs. Apple reçoit de Google plus de 20 milliards de dollars par an pour que Google reste le moteur de recherche par défaut sur Safari. Chez Mozilla, ces paiements représentent même une grande partie des revenus de l'entreprise.

Nouveautés + tendances Google paie 26 milliards pour être le moteur de recherche par défaut par Samuel Buchmann

La décision est considérée par les analystes comme un succès pour Google et Apple. Les actions des deux entreprises ont nettement augmenté après la décision. Les voix critiques dénoncent le fait que les mesures ne sont pas suffisantes pour briser le monopole de Google.

La procédure a également porté sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA). Les services de recherche basés sur l'IA, comme OpenAI et Perplexity, font leur entrée sur le marché avec de nouvelles approches. Le juge Mehta évoque cette évolution pour justifier sa réticence : les conditions du marché sont en train de changer et les nouveaux fournisseurs ont ainsi de bonnes chances de concurrencer Google.

Google va faire appel du jugement

Google se montre satisfait de certaines parties du jugement dans une déclaration, mais exprime des inquiétudes quant aux conséquences sur la protection des données. L'entreprise n'est en outre pas d'accord avec la prémisse du jugement selon laquelle Google a un monopole sur les moteurs de recherche. Le groupe a donc annoncé qu'il ferait appel de la décision. Le ministère américain de la Justice se réserve également le droit de prendre d'autres mesures. L'affaire pourrait finalement être portée devant la Cour suprême.

Le jugement pourrait servir de modèle pour de futures procédures contre d'autres géants de la tech comme Meta, Amazon et Apple. Le gouvernement américain a déjà intenté d'autres actions antitrust, notamment dans le domaine de la publicité en ligne, où Google a également été considéré comme un monopole.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 12 personne(s)







