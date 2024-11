Monopole : le gouvernement américain veut que Google vende son navigateur

Depuis le mois d'août, il est clair que Google abuse illégalement de son monopole. C'est ce qu'a décidé un tribunal américain. Pour le briser, le gouvernement américain aurait l'intention de forcer Google à vendre son navigateur.

Comme le rapporte "Bloomberg", le gouvernement américain envisage de briser le monopole de Google. Le portail d'information se réfère à "plusieurs sources anonymes impliquées dans ce projet". Le tribunal fédéral de district de Washington D.C. a décidé en août dernier que le géant de la recherche détenait un monopole qu'il exploitait illégalement. Concrètement, Google exploite son pouvoir de marché en faveur de sa propre activité de moteur de recherche, au détriment de ses concurrents.

Google doit vendre des activités

Selon "Bloomberg", le gouvernement américain a envisagé plusieurs solutions pour briser le monopole de Google. L'un des scénarios aurait été de séparer le système d'exploitation mobile Android de Google. Cette idée a été abandonnée. Aujourd'hui, le gouvernement américain veut que Google vende son navigateur Chrome. Celui-ci représente un point d'accès central à la recherche Google et favorise ainsi la position de monopole. Ce n'est pas le problème en soi, mais la façon dont Google le gère.

En outre, Google doit communiquer de manière plus transparente avec les annonceurs et leur donner plus de contrôle sur l'endroit où leurs annonces apparaissent. En outre, l'entreprise doit fournir des options permettant aux propriétaires de sites web de réserver leur contenu aux modèles d'IA de Google, concrètement Gemini.

Lee-Anne Mulholland, vice-présidente juridique de Google, n'est pas contente.

En outre, il est question que Google sépare Android de Google Search et de la boutique d'applications Google Play, sans toutefois céder les droits sur Android lui-même. Une audition de Google est prévue en avril prochain, et une décision finale pourrait être prise en août

Google dénonce un "programme radical"

La vice-présidente juridique de Google, Lee-Anne Mulholland, a critiqué la décision et ces scénarios possibles auprès de "Bloomberg". Avec la décision du juge Amit Mehta ainsi que les idées de démonopolisation, "les responsables poursuivent un agenda radical qui va bien au-delà des questions juridiques dans cette affaire".

Un autre facteur dans cette affaire est le changement de gouvernement qui aura lieu le 20 janvier 2025 aux Etats-Unis. Outre la présidence, qui passera à Donald Trump, le poste de ministre de la Justice tombera également entre de nouvelles mains.

L'actuel candidat préféré de Trump est Matt Gaetz, un membre du Parti républicain. Celui-ci est connu pour avoir une politique économique moins réglementée que le Parti démocrate, dont fait partie l'actuel titulaire du poste, Merrick Garland.

L'attitude de Matt Gaetz en tant que potentiel futur ministre de la Justice n'est pas encore claire.

Le procès contre Google a certes été lancé sous l'administration Trump. La manière dont Gaetz poursuivrait son action en tant que nouveau ministre de la Justice dépendra probablement de l'opinion du nouveau président. Ce dernier s'était d'abord plaint de Google pendant la campagne électorale, car on y trouvait des articles critiques à son égard. D'autre part, il s'est récemment montré sceptique quant à l'idée de scinder l'entreprise en deux, compte tenu de la lutte de pouvoir avec la Chine.

Qui va acheter Chrome ?

Si la vente de Chrome est effectivement exigée par la justice, il faudra encore un acheteur. Peu d'entreprises pourraient se le permettre financièrement. Chrome est de loin le navigateur le plus utilisé au monde (part de marché, septembre 2024 : 64,9 pour cent) et un élément important du modèle économique de Google - un prix de vente potentiel serait donc probablement élevé..

Le risque serait grand qu'en cas de vente à un autre géant de la technologie, un nouveau monopole soit créé, qui pourrait potentiellement être exploité. Cela ne serait probablement pas dans l'intérêt du gouvernement américain.