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« Darkwing Duck » est de retour : Mark Hamill prêtera sa voix au héros masqué

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 23/9/2026

Disney+ poursuit le classique des années 90 avec une nouvelle série d'animation. Des alliés et des ennemis bien connus font leur retour, tandis que plusieurs rôles principaux sont redistribués.

Drake Mallard, alias Myster Mask, a un problème : depuis 35 ans, il est coincé dans un monde alternatif où personne n'a jamais entendu parler de ses exploits héroïques. C'est Duckie, une adolescente rebelle, qui connaît son passé et le pousse à remettre son masque et sa cape.

Ensemble, ils rencontrent d'anciens ennemis comme Bec d'Acier et Megavolt. Flagada Jones, Poussinette et Morgana font également leur retour. Selon Disney, le destin de l'univers entier est en jeu pour cette équipe inhabituelle.

Avec Megavolt, c'est l'un des anciens adversaires de Myster Mask qui revient.

Source : Disney

Vieilles connaissances, nouvelles voix

Pour la version anglaise, Disney a procédé à plusieurs changements dans les rôles principaux. Mark Hamill prête sa voix à Drake Mallard, succédant ainsi à Jim Cummings, qui doublait Myster Mask dans la série originale.

Hamill possède une grande expérience dans le doublage de personnages animés. Il est particulièrement connu pour être la voix du Joker dans «Batman: The Animated Series» et dans de nombreuses autres productions DC.

Flagada Jones a également un nouveau doubleur. Seth Rogen reprend le rôle tout en produisant la série avec sa société de production, Point Grey Pictures. Lizzy Caplan prête sa voix à Poussinette, tandis que Lilimar incarne le nouveau personnage de Duckie.

Le reste du casting comprend Dan Stevens dans le rôle de Glade McTowers, Tiffany Shepis dans celui de Rosa et Kathryn Newton dans celui de Firecracker. Teo Briones, Tyler Dean Flores, Katie Rich et Nat Faxon incarnent d'autres nouveaux personnages. Disney n'a pas encore révélé quel rôle ils joueront dans l'histoire.

La série est produite par Sean Tretta et Borja Peña Gorostegui en tant que producteurs exécutifs. Tad Stones, le créateur de l'original, a participé au développement en tant que consultant.

Un classique des années 90

La série originale a débuté en 1991 et a compté 91 épisodes. Pour moi, «Myster Mask» reste l'une des séries pour enfants les plus marquantes des années 90. Bien sûr, j'adorais le côté légèrement mégalomane de Myster Mask. Cependant, mon préféré était Quackerjack avec sa marionnette, Monsieur Banane. J'espère donc qu'il fera lui aussi son retour. Peut-être aurons-nous même droit à des retrouvailles avec les «Cinq Terribles».

Quackerjack et Monsieur Banane font partie, selon moi, des moments forts de la série originale.

Source : Disney

Dans mon rétrospective sur mes séries préférées de cette époque, vous trouverez entre autres «La Bande à Picsou», «Tic et Tac, les rangers du risque» et «Les Gummi».

En coulisse « Darkwing Duck, « Les Gummi » : mes séries pour enfants préférées des années 90 (1re partie) Kim Muntinga 28 likes 28 21 commentaires 21

Dernièrement, Myster Mask est apparu dans le reboot de «La Bande à Picsou», diffusé de 2017 à 2021. La nouvelle série, en revanche, poursuit l'histoire de l'originale.

La date de lancement de la nouvelle série sur Disney+ et le nombre d'épisodes prévus par Disney n'ont pas encore été communiqués.

Photo d’en-tête : Disney

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