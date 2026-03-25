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Crise chez Epic Games : plus de 1000 emplois supprimés, "Fortnite" en perte de vitesse

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 25/3/2026

Des licenciements massifs sont en cours chez Epic Games. La faute, entre autres, à un "Fortnite" en perte de vitesse.

Dans un mémo interne, Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, annonce des mesures d'économies massives pour son entreprise. Il écrit : «Aujourd'hui, nous licencions plus de 1000 membres du personnel d'Epic Games. Je suis désolé que nous en soyons revenus à ce point.»

Les licenciements représentent environ 20 pour cent de l'effectif total d'Epic Games. Pour expliquer ces mesures extrêmes, Sweeney évoque l'affaiblissement de «Fortnite»: «La baisse de l'activité des joueurs [...] fait que nous dépensons actuellement beaucoup plus d'argent que nous n'en gagnons. Nous devons donc prendre des mesures radicales pour assurer le financement de l'entreprise à long terme.»

«Fortnite» est devenu plus qu'un jeu - c'est un métavers avec d'innombrables franchises emblématiques.

Source : Epic Games

Mat Piscatella de l'institut d'études de marché américain Circana confirme l'estimation de Sweeney avec les chiffres de la version console de «Fortnite». En février, le jeu était certes le plus joué sur Playstation (35 pour cent des utilisateurs) et Xbox (31 pour cent). Dans le même temps, le temps de jeu a considérablement baissé par rapport à l'année dernière, de près de 24 pour cent sur Playstation et d'environ 21 pour cent sur Xbox.

Conséquences pour «Fortnite»

Le fait que «Fortnite» soit en crise a été ressenti pour la première fois par les fans début mars. Epic a annoncé dans un billet de blog une augmentation substantielle du prix de la monnaie en jeu, les V-Bucks, avec la justification suivante : «Les coûts d'exploitation de Fortnite ont fortement augmenté, nous devons donc augmenter les prix pour couvrir l'augmentation des coûts.»

La nouvelle structure tarifaire de «Fortnite».

Source : fortnite.com

Après les licenciements, les choses se compliquent encore pour les joueurs : Epic supprime au total trois modes de jeu du jeu. Il s'agit de «Rocket Racing», «Ballistic» et «Festival Battle Stage». .

Dans un poste sur X, la société justifie cette décision comme suit : «Nous avons développé de nombreux modes différents pour 'Fortnite'. Cependant, dans certains cas, nous n'avons pas réussi à créer quelque chose qui attire suffisamment de joueurs et les fidélise à long terme. C'est pourquoi nous allons arrêter les modes suivants aux dates indiquées ci-dessous - et nous remercions tous ceux qui y ont joué.»

«Rocket Racing», le jeu de course en ligne de «Rocket League»-studio Psyonix sera arrêté en octobre. « Counter-Strike»-copie «Ballistic» ne vivra que jusqu'au 16 avril, tout comme le jeu musical compétitif «Festival Battle Stage». «Festival Main Stage» et «Festival Jam Stage» restent (pour le moment) dans le jeu.

Les Jeux Epiques en héros tragiques

Sweeney profite également de la note de service pour présenter Epic Games sous un jour positif. Le PDG souligne que la lutte contre Google et Apple a coûté cher à l'entreprise. Pour rappel, Epic Games était engagé dans une bataille juridique de plusieurs années avec Google et Apple au sujet de la commission de 30 pour cent sur les transactions effectuées dans leurs magasins.

Epic et Google ont depuis trouvé un terrain d'entente dans le cadre d'une procédure judiciaire - et «Fortnite» est de retour sur Android : «Nous ne sommes qu'au début de notre retour sur les plateformes mobiles [...]. Et en tant que pionniers de l'industrie, nous avons dû encaisser beaucoup de coups dans cette bataille - une bataille qui commence seulement à porter ses fruits pour nous et pour les développeurs en général.»

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Crise de l'industrie du jeu et perspectives d'avenir avec Unreal Engine 6

Sweeney poursuit en faisant valoir que l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble se trouve dans une situation déplorable. Une croissance plus lente, une situation économique difficile, des structures de coûts de développement de jeux difficiles et des ventes de consoles plus faibles sont autant de problèmes pour l'industrie. Sweeney souligne que l'utilisation de l'IA dans le contexte du développement de jeux n'a aucun lien avec les mesures d'économie annoncées.

Sweeney reste optimiste malgré la crise et justifie sa position en se référant au passé : «Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à une telle situation. Epic Games a déjà survécu à plusieurs bouleversements : dans les années 1990, lors du passage de la 2D à la 3D avec Unreal ; dans les années 2000, lors de la création de jeux pour consoles avec 'Gears of War' ; et en 2012, lors du passage aux jeux en ligne avec 'Paragon' et 'Fortnite'. À chaque fois, nous avons reconstruit nos fondations et nous sommes à nouveau en tête de l'industrie.»

En conclusion, le PDG se projette dans l'avenir : «Ce que nous devons faire maintenant est clair : créer de grandes expériences dans 'Fortnite' - avec du contenu saisonnier frais, du gameplay, de l'histoire et des événements en direct. En même temps, nous voulons faire progresser nos outils de développement plus rapidement, avec plus de stabilité et de nouvelles possibilités, alors que nous passons de l'Unreal Engine 5 et de 'Unreal Editor for Fortnite' à l'Unreal Engine 6.»

Le site «, nouvelle génération d'Epic», devrait être présenté dès la fin de l'année.

Photo d’en-tête : Epic Games

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