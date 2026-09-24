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Cricut StickerPix : imprimez et créez des autocollants avec un seul appareil

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 24/9/2026

Cricut a présenté deux nouveaux appareils pour imprimer des autocollants et des photos à la maison. Avec eux, vous pouvez facilement créer des autocollants, des étiquettes et des cartes photo à partir de vos photos et images.

Aperçu

Cricut StickerPix : imprimez et créez des autocollants avec un seul appareil

Des autocollants personnalisés en quelques minutes : Cricut a présenté de nouvelles imprimantes

Cricut a lancé deux nouveaux appareils pour imprimer des autocollants et des photos à la maison. Ils vous permettent de créer facilement des autocollants, des étiquettes et des cartes photo à partir de vos propres photos et images.

Jusqu'à présent, les appareils Cricut nécessitaient une imprimante supplémentaire et plusieurs étapes fastidieuses pour créer des autocollants personnalisés. Désormais, tout devrait être beaucoup plus simple, avec un seul appareil. Le StickerPix Print + Cut imprime vos photos directement sur papier et les transforme en autocollants.

Les deux imprimantes sont parfaites pour traiter facilement vos photos.

Source : Cricut

Cricut StickerPix Print + Cut

Le StickerPix Print + Cut peut effectuer trois étapes à la fois : il imprime, plastifie et découpe. La technologie d'impression utilisée est la sublimation thermique. Elle permet d'obtenir des impressions haute résolution aux couleurs particulièrement intenses. Les résultats sont résistants à l'eau, aux rayures et à la lumière.

Qu'est-ce que la sublimation thermique ? Dans ce procédé d'impression (également appelé impression par sublimation), le colorant de l'encre est transféré directement dans le matériau support par la chaleur. Ainsi, la couleur ne reste pas en surface, mais est directement intégrée au matériau. Cela rend les résultats durables. De plus, ils offrent une grande précision des détails. Cependant, il y a aussi des inconvénients : l'impression ne fonctionne que sur du polyester ou des matériaux dotés d'un tel revêtement. De plus, vous ne pouvez imprimer que sur des fonds blancs ou très clairs.

Je connais déjà cette technologie couleur grâce aux petites imprimantes photo Canon Selphy. Là-bas, 36 feuilles de papier avec la cartouche d'encre coûtent 13 francs. Chez Cricut, vous pouvez probablement vous attendre à des coûts de matériel comparables.

Grâce à la lame intégrée, le StickerPix Print + Cut peut découper des bords nets. Le StickerPix Print ne possède certes pas de lame, mais il vous permet tout de même d'imprimer sur des feuilles d'autocollants et des étiquettes pré-découpées, ou de créer des tirages photo et des cartes postales.

Le StickerPix Print + Cut peut imprimer, plastifier et découper.

Source : Cricut

Les deux appareils sont compacts et plus petits qu'une imprimante classique. Ils fonctionnent avec le logiciel de Cricut (« Design Space ») sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Vous pouvez donc facilement utiliser directement les photos de votre smartphone. Dans le logiciel, vous trouverez également des modèles modifiables, des images d'autocollants et des illustrations d'artistes. Pour accéder à l'ensemble de la base de données, vous avez toutefois besoin d'un abonnement. Seule une partie des modèles est gratuite.

Depuis le logiciel, vous envoyez vos créations via Bluetooth à l'imprimante et vous la laissez faire le reste du travail. L'ensemble ne devrait prendre que quelques minutes. Avec le Cricut Joy Xtra, un peu plus ancien, j'avais eu du mal lors de mon test car je devais encore imprimer et plastifier séparément.

Ma collègue Stefanie a déjà obtenu de meilleurs résultats avec le compact Cricut Joy 2, mais elle a tout de même dû fournir un effort considérable. Les tests montreront si les deux imprimantes tiennent leurs promesses.

Prix et disponibilité

Les deux imprimantes seront disponibles à partir du 25 septembre et bientôt dans notre boutique. Le Cricut StickerPix Print + Cut coûte 280 euros, le Print sans Cut 180 euros. Les prix en Suisse ne sont pas encore connus.

Photo d’en-tête : Cricut

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