Concours : gagnez un séjour au rocksresort de Laax pour quatre personnes

Elias Koller Traduction: Martin Grande 1/10/2025

Nous tirons au sort un bon pour 2 nuitées dans un appartement familial au rocksresort de Laax pour vous et jusqu’à trois autres personnes.

Le bon comprend un petit déjeuner à l’hôtel Ristorante Camino ainsi qu’un petit cadeau. En tant que membre de Responsible Hotels of Switzerland, le rocksresort offre l’air frais de la montagne, de bons plats et un design moderne dans une atmosphère détendue.

Le rocksresort de Laax

Des appartements modernes, construits avec des matériaux régionaux et au design sobre, vous attendent à la station de Laax. Sur place, vous trouverez des restaurants, des bars, des boutiques, un parc de freestyle et de nombreuses possibilités d’activités et de détente. Le complexe est interdit aux voitures et convient parfaitement aux petits groupes ou aux familles.

Coopération durable

Le jeu-concours est organisé en collaboration avec Responsible Hotels of Switzerland. Derrière ce concept se cachent des hôtels indépendants qui utilisent consciemment les ressources tout en conservant leur propre caractère. L’objectif est de vivre dans le respect de l’environnement et de créer des lieux qui feront également le bonheur des générations futures.

En bref

2 nuitées dans un appartement familial au rocksresort Laax ;

assez de place pour jusqu’à 4 personnes ;

linge de lit et ménage inclus ;

petit déjeuner à l’hôtel Ristorante Camino ;

un petit cadeau.

Participez ici :

Jeu-concours Participez ici au jeu-concours et gagnez peut-être un séjour au rocksresort de Laax. Conditions de participation Participer

La date limite de participation est le 31 octobre 2025. Pour participer, vous devez être connecté à votre compte client. Nous contacterons le ou la gagnante par e-mail.

Le prix est nominatif. Toute revente ou tout paiement en espèces de la valeur du bon sont exclus. Toute voie judiciaire est exclue.

