Remportez un « Passeport La Gruyère » avec nuitées et activités pour deux personnes

Elias Koller
1/9/2025
Traduction: Sophie Boissonneau

Tentez votre chance de gagner deux nuitées dans un hôtel de la région de la Gruyère, l’accès à de nombreuses activités ainsi que l’utilisation des transports publics sur place.

Le « Passeport La Gruyère » comprend un séjour pour deux personnes dans la Gruyère. Le prix comprend deux nuitées dans un hôtel, de nombreuses activités et l’utilisation gratuite des transports publics sur place.

Découvrez les secrets de la fabrication du fromage à la Maison Gruyère.
Source : Yannick Romagnoli
Source : Yannick Romagnoli

Le passeport vous donnera notamment accès au Château de Gruyères, au Musée gruérien pour découvrir l’histoire et la culture régionales, à la Maison Cailler pour en apprendre plus sur la production du chocolat ou encore à la Maison du Gruyère pour voir la production du fromage. Les remontées mécaniques sont également incluses, vous pourrez ainsi facilement accéder aux sommets environnants pour profiter de la vue.

Le forfait d’une valeur de 500 CHF en un coup d’œil :

  • 2 nuitées avec petit-déjeuner du terroir,
  • 1 boisson de bienvenue,
  • 1 assiette du terroir,
  • 1 pass avec les bons pour visiter le Château de Gruyères, le Musée gruérien, la Maison Cailler et la Maison du Gruyère,
  • utilisation gratuite des transports publics du réseau Frimobil.
Les remontées mécaniques sont également incluses dans le passeport.
Source : Yannick Romagnoli
Source : Yannick Romagnoli

Pour participer au concours, il vous suffit de répondre correctement à la question ci-dessous.

Concours

Question

Comment s’appelle le fameux sommet de La Gruyère culminant à 2002 mètres d’altitude ?

Vous participez automatiquement au tirage au sort en répondant correctement à la question. La date limite de participation est le 30 septembre 2025. Pour cela, vous devez être connecté à votre compte client. Le ou la gagnante sera informée par e-mail.

Le prix est nominatif. Toute revente ou tout paiement en espèces de la valeur du passeport sont exclus. Toute voie judiciaire est exclue.

User Avatar
User Avatar
Elias Koller
Junior Copywriter
Elias.Koller@digitecgalaxus.ch

Est probablement la seule personne qui mange du houmous à la cuillère comme un yaourt. Écrit des scénarios de courts métrages pendant son temps libre et a souvent l'impression d'être dans un mauvais film. Surtout quand son adversaire final - la déclaration d'impôts - se dresse devant lui. 

