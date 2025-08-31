Question
Comment s’appelle le fameux sommet de La Gruyère culminant à 2002 mètres d’altitude ?
Tentez votre chance de gagner deux nuitées dans un hôtel de la région de la Gruyère, l’accès à de nombreuses activités ainsi que l’utilisation des transports publics sur place.
Le « Passeport La Gruyère » comprend un séjour pour deux personnes dans la Gruyère. Le prix comprend deux nuitées dans un hôtel, de nombreuses activités et l’utilisation gratuite des transports publics sur place.
Le passeport vous donnera notamment accès au Château de Gruyères, au Musée gruérien pour découvrir l’histoire et la culture régionales, à la Maison Cailler pour en apprendre plus sur la production du chocolat ou encore à la Maison du Gruyère pour voir la production du fromage. Les remontées mécaniques sont également incluses, vous pourrez ainsi facilement accéder aux sommets environnants pour profiter de la vue.
Le forfait d’une valeur de 500 CHF en un coup d’œil :
Pour participer au concours, il vous suffit de répondre correctement à la question ci-dessous.
Vous participez automatiquement au tirage au sort en répondant correctement à la question. La date limite de participation est le 30 septembre 2025. Pour cela, vous devez être connecté à votre compte client. Le ou la gagnante sera informée par e-mail.
Le prix est nominatif. Toute revente ou tout paiement en espèces de la valeur du passeport sont exclus. Toute voie judiciaire est exclue.
