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Concombre, comète et compagnie : Unicode propose 9 nouveaux emojis pour éviter les malentendus dans les discussions en ligne

Debora Pape Traduction : traduction automatique 16/7/2026

Sourire fêlé et chaos cosmique : au printemps 2027, neuf nouveaux emojis feront leur apparition, destinés à dissiper les malentendus. L'un d'entre eux suscite toutefois plutôt des froncements de sourcils.

Au printemps 2027, vous pourrez comme chaque année utiliser quelques nouveaux emojis dans vos discussions. Neuf nouveaux emojis devraient figurer dans la version 18.0. Pour l’instant, il ne s’agit toutefois que de propositions qui doivent encore être définitivement approuvées par le Consortium Unicode. Le Consortium Unicode est l’organisation qui veille à ce que les caractères puissent être codés et interprétés de manière univoque sur différents appareils et plateformes.

Dans un article de blog, Jennifer Daniel, présidente du comité Emoji au sein du Consortium Unicode, donne un aperçu de l’évolution de la gamme actuelle d’emojis. Selon elle, les projets sont déjà bien avancés, mais ils ne disposent pas encore de descriptions officielles.

Neuf emojis devraient venir s’ajouter à la gamme

Le visage souriant avec des fissures est censé symboliser le fait de faire bonne figure malgré les difficultés. Vous affichez une façade joyeuse, mais vous êtes déchiré(e) intérieurement. Le phare et la gomme, dont la signification est évidente, font également leur apparition.

Voici à quoi devraient ressembler les nouveaux emojis.

Source : Unicode

Deux nouveaux gestes de la main viennent s’ajouter : un pouce pointant vers la gauche et un autre vers la droite. Selon Daniel, ils sont destinés à désigner des personnes, tandis que l’index (👉) déjà existant est souvent utilisé pour indiquer des lieux ou des informations.

Selon Daniel, l’épuisette doit être comprise comme une action. Elle vous permet d’indiquer que vous avez trouvé quelque chose ou que vous l’avez ramené à terre.

Des emojis destinés à dissiper les malentendus

Avec le cornichon «» , le papillon monarque «» et la météorite «» , trois emojis viennent s’ajouter, qui vous sembleront peut-être déjà familiers. Ils existent déjà sous une forme similaire : le concombre (🥒), le papillon (🦋) et la comète (☄️). Selon les responsables des emojis chez Unicode, ces emojis ne s’affichent pas sous la forme initialement prévue sur certaines plateformes.

Pourquoi un emoji a-t-il un aspect différent chez Apple et chez Google ? Cela tient à la manière dont ils sont intégrés aux différentes plateformes. Une fois que de nouveaux emojis ont été intégrés à la norme Unicode, c’est aux concepteurs de Microsoft, Apple, Google et de tous les autres fournisseurs de décider de leur apparence sur leurs systèmes respectifs. De plus, les emojis sont parfois redessinés et font l’objet de modifications, comme le montre l’ exemple du pistolet

Les nouveaux emojis ont pour but de distinguer clairement les représentations jusqu’ici hétérogènes. Leurs différences, notamment en ce qui concerne leur utilisation prévue, sont si subtiles qu’elles ne concerneront probablement qu’une infime minorité d’utilisateurs.

Il existe parfois des similitudes frappantes entre les nouveaux emojis et ceux qui existent déjà.

Source : Unicode

Alors que le concombre était censé représenter un concombre frais de salade, il a souvent été représenté à tort comme un cornichon. Le papillon est représenté, selon la plateforme, en bleu (papillon morpho) ou en rouge (papillon monarque). Un véritable problème (attention, ironie !) – c’est pourquoi le papillon monarque dispose désormais de sa propre version en emoji.

Quand une comète est-elle un météore et quand est-elle un astéroïde ?

Lorsque l’usage prévu par Unicode repose lui-même sur des confusions, le chaos est total. C’est exactement ce qui s’est produit avec le nouveau météore.

Il vient s’ajouter à la comète (☄️) et à l’étoile filante (🌠). Selon la plateforme, la comète est représentée, à juste titre, avec une longue queue bleu clair ou, à tort, comme c’est le cas chez Samsung et Apple, sous la forme d’une boule de feu incandescente avec des flammes.

À gauche, la comète correctement représentée par Google ; à droite, la comète erronée chez Samsung.

Source : Emojipedia

Daniel écrit, à propos des différentes représentations de la comète, qu’il s’agit d’un tout autre type d’énergie selon que l’on fait un vœu à l’apparition d’une comète – oui, l’emoji de la comète bleu clair ressemble à une étoile filante – ou si, comme lors de l’impact d’un astéroïde, la destruction de la planète est imminente. Sauf qu’une comète n’est pas une étoile filante et qu’un météore n’est pas un astéroïde (mais se présente souvent sous la forme d’une étoile filante). La confusion est totale.

Que sont les comètes, les astéroïdes, les météores et les météorites ? sont de gros morceaux de glace qui, lorsqu’elles s’approchent du Soleil, forment leur queue caractéristique et lumineuse. sont de grands corps solides composés de roche ou de métal : ils n’ont pas de queue, mais présentent un fort potentiel destructeur s’ils entrent en collision avec la Terre (les dinosaures en savent quelque chose). Les sont nettement plus inoffensifs : il s’agit de la traînée lumineuse qui se forme lorsque des particules relativement petites de roche ou de poussière (appelées ) se consument en pénétrant dans l’atmosphère – c’est-à-dire les . Si ce fragment atteint le sol, on parle alors d’une .

À propos de l’introduction de l’emoji « météore », pour lequel il n’existe pas encore de description officielle, Daniel donne l’explication suivante concernant la différence entre les emojis « comète » et « météore » : «Alors que la comète reste un vœu, le météore est là pour vos pires crises existentielles. Utilisez-le lorsque votre emploi du temps part complètement en vrille, qu’une dispute atteint un stade catastrophique ou que vous souhaitez simplement signaler une finalité cosmique». Les astronomes en ont les ongles des pieds qui se recroquevillent.

Le nouveau « météore » : plus une apocalypse qu’une étoile filante.

Source : Unicode

La description officielle de l’emoji « météore » fait encore défaut, mais l’explication de Daniel et l’image de référence laissent plutôt présager un impact d’astéroïde imminent. Peut-être que le Consortium Unicode désignera à juste titre l’emoji « météore » comme un astéroïde. Cela résoudrait tous les problèmes.

Photo d’en-tête : Unicode

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