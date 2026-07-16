Concombre, comète et compagnie : Unicode propose 9 nouveaux emojis pour éviter les malentendus dans les discussions en ligne
Sourire fêlé et chaos cosmique : au printemps 2027, neuf nouveaux emojis feront leur apparition, destinés à dissiper les malentendus. L'un d'entre eux suscite toutefois plutôt des froncements de sourcils.
Au printemps 2027, vous pourrez comme chaque année utiliser quelques nouveaux emojis dans vos discussions. Neuf nouveaux emojis devraient figurer dans la version 18.0. Pour l’instant, il ne s’agit toutefois que de propositions qui doivent encore être définitivement approuvées par le Consortium Unicode. Le Consortium Unicode est l’organisation qui veille à ce que les caractères puissent être codés et interprétés de manière univoque sur différents appareils et plateformes.
Dans un article de blog, Jennifer Daniel, présidente du comité Emoji au sein du Consortium Unicode, donne un aperçu de l’évolution de la gamme actuelle d’emojis. Selon elle, les projets sont déjà bien avancés, mais ils ne disposent pas encore de descriptions officielles.
Neuf emojis devraient venir s’ajouter à la gamme
Le visage souriant avec des fissures est censé symboliser le fait de faire bonne figure malgré les difficultés. Vous affichez une façade joyeuse, mais vous êtes déchiré(e) intérieurement. Le phare et la gomme, dont la signification est évidente, font également leur apparition.
Deux nouveaux gestes de la main viennent s’ajouter : un pouce pointant vers la gauche et un autre vers la droite. Selon Daniel, ils sont destinés à désigner des personnes, tandis que l’index (👉) déjà existant est souvent utilisé pour indiquer des lieux ou des informations.
Selon Daniel, l’épuisette doit être comprise comme une action. Elle vous permet d’indiquer que vous avez trouvé quelque chose ou que vous l’avez ramené à terre.
Des emojis destinés à dissiper les malentendus
Avec le cornichon «» , le papillon monarque «» et la météorite «» , trois emojis viennent s’ajouter, qui vous sembleront peut-être déjà familiers. Ils existent déjà sous une forme similaire : le concombre (🥒), le papillon (🦋) et la comète (☄️). Selon les responsables des emojis chez Unicode, ces emojis ne s’affichent pas sous la forme initialement prévue sur certaines plateformes.
Les nouveaux emojis ont pour but de distinguer clairement les représentations jusqu’ici hétérogènes. Leurs différences, notamment en ce qui concerne leur utilisation prévue, sont si subtiles qu’elles ne concerneront probablement qu’une infime minorité d’utilisateurs.
Alors que le concombre était censé représenter un concombre frais de salade, il a souvent été représenté à tort comme un cornichon. Le papillon est représenté, selon la plateforme, en bleu (papillon morpho) ou en rouge (papillon monarque). Un véritable problème (attention, ironie !) – c’est pourquoi le papillon monarque dispose désormais de sa propre version en emoji.
Quand une comète est-elle un météore et quand est-elle un astéroïde ?
Lorsque l’usage prévu par Unicode repose lui-même sur des confusions, le chaos est total. C’est exactement ce qui s’est produit avec le nouveau météore.
Il vient s’ajouter à la comète (☄️) et à l’étoile filante (🌠). Selon la plateforme, la comète est représentée, à juste titre, avec une longue queue bleu clair ou, à tort, comme c’est le cas chez Samsung et Apple, sous la forme d’une boule de feu incandescente avec des flammes.
Daniel écrit, à propos des différentes représentations de la comète, qu’il s’agit d’un tout autre type d’énergie selon que l’on fait un vœu à l’apparition d’une comète – oui, l’emoji de la comète bleu clair ressemble à une étoile filante – ou si, comme lors de l’impact d’un astéroïde, la destruction de la planète est imminente. Sauf qu’une comète n’est pas une étoile filante et qu’un météore n’est pas un astéroïde (mais se présente souvent sous la forme d’une étoile filante). La confusion est totale.
À propos de l’introduction de l’emoji « météore », pour lequel il n’existe pas encore de description officielle, Daniel donne l’explication suivante concernant la différence entre les emojis « comète » et « météore » : «Alors que la comète reste un vœu, le météore est là pour vos pires crises existentielles. Utilisez-le lorsque votre emploi du temps part complètement en vrille, qu’une dispute atteint un stade catastrophique ou que vous souhaitez simplement signaler une finalité cosmique». Les astronomes en ont les ongles des pieds qui se recroquevillent.
La description officielle de l’emoji « météore » fait encore défaut, mais l’explication de Daniel et l’image de référence laissent plutôt présager un impact d’astéroïde imminent. Peut-être que le Consortium Unicode désignera à juste titre l’emoji « météore » comme un astéroïde. Cela résoudrait tous les problèmes.
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Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher