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Computex 2026 : Acer et Dell présentent de nouveaux ordinateurs portables d'entrée de gamme

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 1/6/2026

Grâce au succès du MacBook Neo, d'autres fabricants, comme Acer et Dell au Computex, osent à nouveau mettre l'accent sur les variantes bon marché de leurs nouveautés.

Le succès du MacBook Neo semble être tel que d'autres veulent aussi leur part du gâteau. Acer et Dell ont présenté au Computex de nouveaux ordinateurs portables dont les caractéristiques et les prix sont en concurrence directe avec l'ordinateur portable bon marché d'Apple.

L'imitation est la plus haute forme de reconnaissance

Apple a clairement montré avec le MacBook Neo qu'il ne s'agit pas seulement de puissance et de calcul. L'ordinateur portable le moins cher du groupe ne dispose que de huit gigaoctets (Go) de mémoire vive et sort des sentiers battus pour un ordinateur portable en utilisant la puce A18 de l'iPhone. Cela suffit sans problème pour répondre aux besoins de nombreuses personnes. Notre collègue Samuel Buchmann regrette principalement le caractère spartiate de la connectique et l'absence de rétroéclairage du clavier.

vidéo Test de produit MacBook Neo : du haut de gamme à petit prix Samuel Buchmann 169 138

Même la retouche photo avec Lightroom est possible sur le MacBook Neo. J'ai essayé cela il y a quelques années sur un ordinateur portable Windows avec 8 Go de mémoire et je ne pouvais même pas déplacer le cadre de sélection sans attendre plusieurs secondes. Des essais ultérieurs nous diront si cela s'améliore avec les nouveaux processeurs Intel Core 300 (Wildcat Lake) pour lesquels Acer et Dell ont opté.

Dell XPS 13 : mieux équipé que le MacBook Neo

Sur sa fiche technique, le Dell XPS 13 est mieux équipé que le MacBook Neo. Ainsi, il dispose du rétroéclairage du clavier qui manque à Apple et utilise pour les deux ports USB-C l'USB 3.2 Gen 2 avec jusqu'à dix Gbps. Sur le Neo, un seul port est aussi rapide, mais Apple y ajoute une sortie audio.

L'écran tactile du XPS 13 mesure 14 pouces et a une résolution de 2560 × 1600 pixels. Il couvre entièrement l'espace colorimétrique DCI-P3 et le taux de rafraîchissement peut atteindre 120 Hertz. Sur le MacBook Neo, dont l'écran ne réagit pas au toucher, il n'est que de 60 Hertz.

Sur le Dell XPS 13, seule la configuration de base est au même niveau de prix que le MacBook Neo.

Source : Dell

Dans sa configuration de base, le XPS 13 dispose de huit Go de mémoire vive. Son disque SSD de 512 Go est deux fois plus grand que celui du MacBook Neo. Autrement dit, vous payez 100 euros de plus chez Apple pour passer à 512 Go de stockage. Dell propose également l'ordinateur portable avec 16 ou 32 Go de mémoire vive, des processeurs Core Ultra 300 et des ports Thunderbolt 4, moyennant des suppléments équivalents.

Lors de la présentation du nouveau XPS 13, le directeur des opérations de Dell, Jeff Clarke, a souligné que le développement de l'ordinateur portable avait commencé avant que le MacBook Neo ne soit connu. Cela n'aurait pas eu d'impact sur le choix du matériel. Il omet toutefois de mentionner le prix de manière frappante.

Le Dell XPS 13 n'est disponible qu'avec un écran tactile.

Source : Dell

Le XPS 13 devrait être disponible en France au cours du deuxième trimestre. Pour l'instant, Dell ne donne pas de prix pour les différentes configurations, mais annonce une offre «Back-to-School». Les écoliers et les étudiants devraient pouvoir acheter le XPS 13 pour 799 euros d'ici fin octobre. Cela correspond au MacBook Neo avec 512 Go de mémoire. Pour la Suisse, Dell ne donne pas encore d'indications sur le prix et la disponibilité.

Acer Swift Air 14 : à la fin, c'est le prix qui décide

Pour le moment, seul le prix américain du Swift Air 14 est connu, à savoir 699 dollars pour la variante la moins chère. Car ici aussi, la mémoire vive peut être étendue de huit à 16 Go moyennant un supplément. En ce qui concerne la mémoire SSD, on parle d'un maximum de 512 Go. Acer intègre deux prises USB-C avec Thunderbolt 4 et complète avec une prise USB-A (USB 3.2).

L'Acer Swift Air 14 sortira au troisième trimestre.

Source : Acer

L'écran de 14 pouces avec 1920 × 1200 pixels atteint jusqu'à 120 Hertz et couvre entièrement l'espace colorimétrique sRGB. Avec 300 nits, il est plus sombre que l'écran du MacBook Neo. La batterie du Swift Air 14 est plus importante avec 70 wattheures (Wh) contre 52 Wh pour le Dell XPS.

Acer prévoit de vendre le Swift Air 14 en Europe à partir du troisième trimestre et de ne communiquer les prix que peu de temps avant.

Le logiciel, un goulot d'étranglement

En fin de compte, le problème des nouveaux ordinateurs portables d'Acer et de Dell pourrait bien ne pas être la faiblesse supposée du matériel, mais plutôt le logiciel. Windows ne s'adapte pas aussi parfaitement au matériel qu'Apple le fait avec macOS et ses puces. C'est aussi pour cette raison qu'il serait passionnant de les essayer avec Linux.

Apple a un autre avantage sur tous les fabricants de Windows. Indépendamment de ses performances, le MacBook est iconique et presque un accessoire de mode. En revanche, les ordinateurs portables d'Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et autres sont interchangeables à volonté pour la plupart des gens.

Photo d’en-tête : Acer

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