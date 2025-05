Nouveautés + tendances 9 12

Colère autour de "Star Citizen" : la communauté critique la décision de paiement à l'acte des développeurs

Debora Pape Traduction: traduction automatique 20/5/2025

Un nouvel objet dans la boutique en argent réel de "Star Citizen" suscite le mécontentement des joueurs. Ceux qui paient obtiennent un accès plus précoce aux améliorations des vaisseaux et les joueurs ne le voient pas d'un bon œil.

« L'univers de Star Citizen» est actuellement en pleine effervescence et la communauté discute une fois de plus âprement des aspects pay-to-win du jeu. La pierre d'achoppement est l'annonce du studio de développement Cloud Imperium Games (CIG) concernant deux améliorations de vaisseau qui modifient le comportement de vol des vaisseaux spatiaux. Elles ne seront disponibles que contre de l'argent réel et ne pourront être achetées en jeu que cet été.

Il s'agit de "Flight Blades", qui vous permettent d'améliorer différents modèles de vaisseaux. Cela leur permet d'améliorer leur manœuvrabilité ou leur vitesse maximale. Les modules coûtent entre 10 et 40 dollars américains environ, selon le modèle. Les améliorations peuvent donner un avantage aux joueurs expérimentés dans le domaine compétitif.

«Star Citizen» vit des ventes en argent réel

Ce jeu spatial ambitieux en monde ouvert est en cours de développement et est jouable en phase alpha depuis 2014. La date de sortie finale n'est pas connue. En dehors des événements d'essai gratuits pour les nouveaux joueurs, les personnes intéressées doivent acheter un pack de démarrage pour pouvoir s'immerger dans «the 'Verse», l'univers du jeu. Le pack contient un vaisseau spatial et est disponible à partir d'environ 50 dollars US ou euros. Pour un titre en accès anticipé, c'est déjà un prix élevé.

De plus, CIG vend de nombreux autres vaisseaux, améliorations et objets contre de l'argent réel dans sa boutique «Pledge Store». La raison de ce Pledge Store bien achalandé est la suivante : «Star Citizen» est exclusivement financé par le crowd funding. Les ventes sur le Pledge Store sont, avec un abonnement premium volontaire, la principale source de revenus du jeu pendant la phase de développement. Jusqu'à présent, plus de cinq millions et demi de personnes ont dépensé plus de 820 millions de dollars pour le jeu.

Pour que le flux d'argent ne se tarisse pas, CIG doit proposer des incitations aux fans prêts à payer. Mais si ces derniers obtiennent ainsi des avantages trop importants, le studio s'attire le mécontentement de la communauté. Les controverses pay-to-win hantent la communauté «Star Citizen» depuis le début. Chris Roberts, le visionnaire et patron de «Star Citizen», a donc soulignéque la plupart des objets peuvent être gagnés sans avoir à ouvrir son porte-monnaie.

Pourquoi tant d'agitation maintenant?

L'accès anticipé pour ceux qui veulent payer n'est pas une nouveauté pour les nouveaux vaisseaux spatiaux dans «Star Citizen». Il s'agit d'un précédent pour les améliorations qui ne sont pas purement cosmétiques, mais qui offrent réellement des avantages de gameplay. Les fans craignent qu'à l'avenir, CIG ne monétise d'abord d'autres objets ayant une influence sur le jeu. En d'autres termes, CIG pourrait s'orienter de plus en plus vers un modèle économique de type pay-to-win.

De plus, comme chaque Flight Blade est lié à un modèle de vaisseau spécifique, vous devrez en acheter plusieurs si vous souhaitez en équiper différents modèles. Certains fans considèrent que le studio se fait de l'argent sur ce point.

Les critiques à l'encontre de CIG ont pris une telle ampleur que le studio s'est vu contraint de faire marche arrière seulement un jour après l'annonce des Flight Blades. Les modules n'apparaîtront qu'avec une nouvelle mise à jour en juin. A l'avenir, tous les kits de gameplay seront toujours disponibles en même temps dans le jeu et sur le Pledge Store.

L'avenir nous dira si le thème du pay-to-win est ainsi clos. Malgré cette récente déclaration, de nombreux utilisateurs laissent des commentaires sur Reddit expriment leur mécontentement face à la direction que pourrait prendre le jeu.

Controverse également au sein des joueurs

Pour certains fans, il est tout à fait légitime que les soutiens payants du jeu bénéficient d'avantages tels qu'un accès précoce aux améliorations. L'argent est utilisé pour le développement du jeu, ce qui profite à tous. Le fait que CIG prenne la voie de l'accès anticipé non seulement pour les vaisseaux spatiaux, mais aussi pour les améliorations, ne fait pas une grande différence et l'accès est ouvert à tous après quelques semaines ou mois.

Pour d'autres fans, Star Citizen s'engage sur une voie dangereuse qui creuse l'écart entre ceux qui ouvrent volontiers leur porte-monnaie et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se le permettre. On accuse les joueurs de seconde zone - et il ne faut pas oublier que tous les joueurs réguliers ont déjà investi dans le jeu avec le pack de démarrage. Dans un jeu de niveau plein tarif, ils s'attendent à avoir accès à tout le contenu pertinent.

