750 millions de dollars de crowdfunding : "Star Citizen" est un phénomène

Initialement, "Star Citizen" devait sortir en 2014, mais cela n'a pas été le cas. Les fans l'attendent toujours aujourd'hui et sont prêts à dépenser de l'argent pour le jeu. Plus de 750 millions de dollars américains ont déjà été récoltés sous forme de crowdfunding.

Développer des jeux triple A coûte très cher. Des centaines de millions peuvent être réunis. Le fait que ces sommes soient également obtenues par le biais d'un pur crowdfunding est en revanche une particularité. Le jeu "Star Citizen" est un projet de ce type. Annoncé en 2012, il est essentiellement financé par le crowdfunding.

Aujourd'hui, une marque a été franchie qui laisse vraiment perplexe : Jusqu'à présent, plus de trois quarts de milliard de dollars américains ont été donnés au studio Cloud Imperium Games pour le jeu. Sur le site du jeu, vous pouvez voir l'état actuel du crowdfunding. L'argent proviendrait ainsi d'environ 5,5 millions de donateurs. En 2022, 610 employés travaillaient sur le jeu.

La particularité est qu'il n'y a toujours pas de date de sortie fixe. "Star Citizen" n'est pour l'instant jouable qu'en accès anticipé. Les dons concernent notamment les pledges : les personnes intéressées peuvent acheter des vaisseaux spatiaux dans le jeu pour de l'argent réel et soutenir ainsi le développement. La sortie est prévue pour 2026.

La simulation spatiale à tout faire

"Star Citizen" est censé être un jeu spatial en monde ouvert, mêlant simulation, commerce, combat et exploration. L'annonce du jeu en octobre 2012 par le fondateur du studio, Chris Roberts, a suscité un grand intérêt. Roberts était responsable de la célèbre série de jeux "Wing Commander" dans les années 90. Avec "Star Citizen", il a voulu poursuivre sur cette voie et développer l'idée. Peu de temps après l'annonce, les objectifs annoncés pour le crowdfunding ont été largement dépassés.

Depuis 2014, les personnes intéressées peuvent prendre place dans le cockpit et explorer une partie de l'univers. Un an plus tard, la première ville s'est ouverte aux pilotes : Ils peuvent désormais visiter le centre planétaire urbain industriel "Area18". Le jeu continue d'être développé et de nouveaux contenus sont ajoutés au fur et à mesure. La dernière mise à jour majeure date du 24 novembre 2024.

Actuellement, il existe déjà un grand nombre de navires achetables.

Source : Cloud Imperium Games

Au stade actuel du développement, le site web indique qu'il existe trois modes de jeu principaux : l'"univers persistant" est le cœur de "Star Citizen", qui devrait offrir toute la gamme de possibilités une fois le jeu terminé. Vous y créez un personnage de jeu qui peut suivre sept carrières différentes, dont celles de marchand, de chasseur de primes, de médecin et plus encore. En outre, les modes "Arena Commander" et "Star Marine" sont réservés aux combats et courses de vaisseaux en PvP et au PvP de tir à la première personne.

La version alpha du jeu n'offre cependant qu'une fraction des possibilités annoncées, comme seulement deux systèmes solaires au lieu de cinq - à l'origine, il devait même y en avoir 100.

Critiques à l'encontre de "Star Citizen"

C'est justement la longue période de développement qui, associée à des revenus élevés, a toujours suscité des critiques. Dans un premier temps, une sortie en 2014 avait été envisagée. Il a également été reproché au studio de ne pas communiquer de manière transparente sur ce qu'il advient des dons des personnes intéressées, et qu'avec un capital aussi important, le développement devrait être nettement plus rapide. Cela semble également être dû au style de gestion de Roberts.

La possibilité d'acheter des vaisseaux spatiaux dans le jeu, qui peuvent coûter jusqu'à plusieurs milliers de dollars, suscite également des critiques. L'achat est bien sûr volontaire et il existe des vaisseaux nettement moins chers. Mais il s'agit d'un objet virtuel pour un jeu qui, malgré une période de développement aussi longue et une base de capital élevée, n'est encore qu'un titre en accès anticipé. Dans le même temps, certains joueurs critiquent le fait que l'achat de navires coûteux est un pay-to-win.

La campagne solo devait à l'origine faire partie de "Star Citizen", mais elle a été séparée au cours du développement. Elle sortira sous le nom de "Squadron 42" dans un jeu séparé. De nombreux fans ont également exprimé leur mécontentement

