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Chiffrement sur Ugreen NAS – UGOS Pro arrive à maturité

Martin Jud Traduction : traduction automatique 6/8/2026

Ugreen déploie une mise à jour majeure pour UGOS Pro. La nouveauté la plus importante : le chiffrement des dossiers. Enfin.

Depuis plus d'un an, les modèles NASync d'Ugreen sont disponibles dans le commerce après la campagne Kickstarter – et le système d'exploitation maison UGOS Pro mûrit de plus en plus. Déjà à l'époque, il était clair qu'Ugreen était sur la bonne voie. Il s'utilisait comme un NAS Synology, fonctionnait de manière stable, mais il manquait quelques fonctions importantes. Avant tout, un chiffrement pour les données.

Screenshot / Martin Jud

Ugreen a maintenant rattrapé son retard. Avec le firmware 1.18.1.0098 du 4 août 2026, les dossiers partagés et les dossiers utilisateur de premier niveau peuvent être chiffrés. Enfin – même si pour l'instant cela ne se fait «que» au niveau des dossiers et qu'il ne s'agit pas d'un chiffrement de volume complet. Ainsi, les données sont protégées contre l'accès physique – par exemple si quelqu'un retire les disques durs du NAS. Ugreen n'a pas encore précisé quelle technologie se cache derrière le chiffrement des dossiers. Cependant, la communauté suppose que l'outil Linux établi eCryptFS est utilisé.

Screenshot / Martin Jud

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De plus, avec le dernier firmware, OneDrive peut désormais être intégré en tant que dossier réseau et les disques durs RAID tiers peuvent être utilisés comme stockage externe. En juin 2026, Ugreen a également lancé sa propre application de surveillance pour les caméras IP – une fonction qui améliore encore le NAS. Ceux qui ont des doutes malgré le logiciel de plus en plus performant peuvent également utiliser la plupart des modèles de NAS du fabricant avec un autre système d'exploitation – comme TrueNAS ou Unraid.

Photo d’en-tête : Martin Jud

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