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Charlie Sheen obtient une nouvelle sitcom avec « Happy Jack »

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 30/9/2026

Dans « Happy Jack », Charlie Sheen joue aux côtés de son père, Martin Sheen. Pour la chaîne de télévision américaine AMC, cette comédie familiale est également la première sitcom classique multi-caméras.

Jack Chambers est confronté à un problème difficile à ignorer : sa fille adulte, Sam, ramène à la maison un nouveau petit ami qui a exactement le même âge que lui.

Charlie Sheen incarne le rôle de Jack. Ce dernier a souvent fui ses responsabilités au cours de sa vie. Ses filles, Kate et Sam, s'en sont néanmoins bien sorties, notamment parce que leur grand-père, joué par Martin Sheen, a beaucoup compensé lors de leur éducation.

Kate dirige désormais l'entreprise de son père et tente de garder Jack sur la bonne voie. Sam, en revanche, lui ressemble davantage. Son nouveau compagnon, Paul, était autrefois banquier d'affaires et vit aujourd'hui comme un gourou du « van life ». AMC n'a pas encore annoncé qui interprétera les rôles de Kate, Sam et Paul.

La relation entre Sam et Paul finit par pousser Jack à remettre en question son propre rôle de père.

AMC a initialement commandé six épisodes. Le tournage devrait débuter début 2027 à Los Angeles. Le lancement sur AMC et AMC+ est également prévu pour 2027.

Une première en matière de sitcom pour AMC

La série est produite sous forme de comédie multi-caméras. Plusieurs caméras enregistrent une scène simultanément sous différents angles. Ce procédé caractérise de nombreuses sitcoms classiques en studio comme « Mon oncle Charlie » ou « The Big Bang Theory ».

Père et fils dans leurs jeunes années : Charlie et Martin Sheen dans « Mon oncle Charlie ».

Source : CBS

Le tournage devrait se dérouler devant un public aux studios Warner Bros. à Burbank, sur le même plateau que celui où fut autrefois tournée « Friends ». Avec « Happy Jack », AMC, connue pour des séries comme « Breaking Bad » et « The Walking Dead », produit pour la première fois une comédie multi-caméras classique.

Derrière la série se trouvent Jim Patterson et Matt Ross. Ils écrivent « Happy Jack » et dirigent la série ensemble. Tous deux ont déjà collaboré sur « Mon oncle Charlie » et « The Ranch ». Sheen participe également en tant que producteur exécutif. La série est produite par AMC Studios en collaboration avec The Tannenbaum Company et 20th Television.

Retrouvailles devant la caméra

Pour Charlie Sheen, « Happy Jack » marque son retour dans une sitcom dont il est la vedette. Son dernier rôle principal dans ce genre remonte à 2012-2014 dans « Anger Management ». Plus récemment, on a pu le voir, entre autres, dans la série « Bookie » sur HBO Max.

Dans « Anger Management », Martin Sheen jouait non seulement aux côtés de son fils, mais aussi le rôle de son père à l'écran.

Source : FX

La collaboration avec son père est également un terrain connu. Charlie et Martin Sheen ont déjà joué ensemble dans « Wall Street ». Martin Sheen est également apparu dans les séries de son fils telles que « Mon oncle Charlie », « Spin City » et « Anger Management ».

Il n'est pas encore déterminé si et où « Happy Jack » sera diffusé dans les pays francophones. AMC Global Media prévoit de proposer la série aux acheteurs internationaux lors du MIPCOM en octobre.

Photo d’en-tête : Markus Wissmann / Shutterstock

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