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Cette enceinte pour table de chevet est aussi un laboratoire du sommeil

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 3/9/2026

Un système radar pour la chambre : l'Anker Soundcore Sleep Speaker X10 Pro ne se contente pas de suivre votre sommeil, il vous aide également à vous endormir rapidement, à bien dormir et à prolonger vos nuits.

Suivre son sommeil permet d'en apprendre beaucoup sur soi-même : la consommation de réseaux sociaux juste avant de se coucher, par exemple, retarde l'endormissement. Mais tout le monde ne se sent pas à l'aise avec une montre connectée, un bracelet ou une bague intelligente pendant la nuit. Anker a présenté une alternative lors du salon technologique IFA à Berlin.

Le Soundcore Sleep Speaker X10 Pro d'Anker ressemble à une enceinte pour Télétubbies et se pose sur la table de chevet. L'antenne rétractable contient un système radar de 60 gigahertz qui surveille le sommeil, la respiration, la fréquence cardiaque et les mouvements. Cette technologie n'est d'ailleurs pas nouvelle : les hôpitaux l'utilisent déjà pour la surveillance de santé sans contact, par exemple pour les bébés ou les personnes âgées.

L'appareil d'Anker ne se contente pas de mesurer le sommeil, il cherche même à l'améliorer. Via le haut-parleur intégré, il diffuse des «sons thérapeutiques» adaptés aux habitudes de sommeil personnelles. Les LED servent de lumière d'endormissement et de réveil, également ajustées en fonction de ce que le capteur mesure. Chaque matin, un rapport de sommeil détaillé est disponible dans l'application.

La respiration et les mouvements sont enregistrés via l'antenne.

Son, lumière et réveil sans abonnement

Le tout fonctionne sans abonnement ni frais supplémentaires. De plus, le X10 Pro sert d'enceinte Bluetooth pour le streaming musical. Et oui, je peux aussi l'utiliser comme horloge et réveil, ce qui fait que je n'ai besoin de rien d'autre sur ma table de chevet.

Les sons ne sont d'ailleurs ni des bruits de la nature, ni du bruit blanc. Anker mise sur des «Personalized Acoustic Beats» : des sons de sommeil relaxants avec des variations de volume à peine perceptibles. Le cerveau perçoit ces impulsions comme un rythme apaisant.

Le son et la lumière sont censés améliorer le sommeil.

Quelques questions restent en suspens lors de cette première annonce à l'IFA : comment et où les données sont-elles traitées ? Comment les données mesurées peuvent-elles être intégrées dans d'autres applications de santé ? Le système fonctionne-t-il aussi si plusieurs personnes dorment dans le même lit ? Anker répondra certainement à ces questions d'ici le lancement sur le marché – d'ici là, il faudra de toute façon encore patienter un peu.

Le Soundcore Sleep Speaker X10 Pro d'Anker devrait être commercialisé début 2027. Le prix sera d'environ 350 francs ou euros.

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