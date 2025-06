Nouveautés + tendances 2 1

C'est le temps qu'il reste à Apple pour prendre en charge votre Mac Intel

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 11/6/2025

Le prochain macOS Tahoe 26 supportera encore quatre ordinateurs équipés de puces Intel. Rosetta 2 et Time Capsule perdront leur support avant cette date.

Lundi, Apple a présenté le nouveau macOS Tahoe lors de la WWDC. Parallèlement, la firme californienne a également annoncé combien de temps les Mac équipés de puces Intel recevraient encore des mises à jour. L'outil d'émulation «Rosetta 2» ainsi que le système de sauvegarde «Time Capsule» ont également désormais une date d'expiration.

Nouveautés + tendances Voici les nouveaux systèmes d'exploitation d'Apple par Samuel Buchmann

MacOS Tahoe 26 sera le dernier système d'exploitation à prendre en charge les puces Intel. Si vous faites partie des propriétaires des modèles compatibles, vous aurez donc droit à toutes les nouvelles fonctionnalités - comme le nouveau design Liquid Glass et l'amélioration de la recherche Spotlight - pour la dernière fois à l'automne. Vous ne pourrez plus installer MacOS 27, dont le lancement est prévu pour l'automne 2026. Tahoe continuera ensuite à recevoir des mises à jour de sécurité pendant deux années supplémentaires, soit jusqu'à l'automne 2028.

Quatre Macs Intel bénéficient encore du meilleur Spotlight.

Source : Screenshot Apple Keynote

Ces quatre Macs Intel sont selon Apple encore compatibles avec macOS Tahoe:

MacBook Pro (16 pouces, 2019)

MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre ports Thunderbolt 3)

iMac (27 pouces, 2020)

Mac Pro (2019)

Cela signifie également que tous les anciens Mac Intel ne recevront plus le nouveau système d'exploitation dès cet automne, ce qui suscite des critiques : Apple a maintenu certaines versions du Mac Mini 2018 dans son assortiment officiel jusqu'en 2023. Si vous en avez acheté un à la fin du cycle de vie du produit, vous n'avez eu droit qu'à deux mises à jour de macOS (Sonoma et Sequoia) et seulement quatre ans de mises à jour de sécurité.

Rosetta 2 jusqu'à l'automne 2027

Rosetta 2 traduit automatiquement les applications de l'ancienne architecture x86 vers la nouvelle architecture Arm depuis le passage d'Apple aux puces M. La couche de traduction continuera à recevoir des mises à jour jusqu'à macOS 27. Cela signifie que jusqu'à l'automne 2027, toutes les anciennes applications devraient fonctionner sur les Macs équipés de puces M.

Après cette date, Apple réduira le support de Rosetta 2, même si l'émulateur restera disponible pour certaines applications - comme les anciens jeux nécessitant une librairie basée sur Intel. Mais en général, les développeurs devraient avoir porté leurs logiciels sur la nouvelle architecture d'ici là.

La Time Capsule sera inutile à l'automne 2026

Si vous êtes encore propriétaire d'un Time Capsule, vous devriez vous mettre à la recherche d'une nouvelle solution de sauvegarde. MacOS 27 ne prendra plus en charge les sauvegardes Time Machine via l'ancienne solution réseau d'Apple. Des captures d'écran de la version de développement de macOS Tahoe 26 montrent des avertissements à ce sujet.

La Time Capsule avait une grande base de fans comme routeur et sauvegarde à distance.

Source : Shutterstock

La Time Capsule était une solution tout-en-un populaire pour le Wi-Fi et les sauvegardes sans fil. Elle a été abandonnée en 2018, mais fait probablement encore son travail aujourd'hui dans de nombreux foyers. Mais elles sont depuis longtemps sur la sellette, car elles reposent sur des protocoles réseau obsolètes. Dans les notes de version de l'actuel macOS Sequoia, les Californiens annonçaient déjà la suppression progressive de l'Apple Filing Protocol (AFP).

Photo d’en-tête : Samuel Buchmann

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 2 personne(s)