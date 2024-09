C'est fait : le partage de compte est désormais payant sur Disney+ aussi

Disney+ met les bouchées doubles : le partage de compte est désormais soumis à des frais supplémentaires. Cela coûte cher. Et ne s'applique qu'à une seule personne en dehors du foyer.

Disney a annoncé depuis longtemps son intention de lutter contre le partage gratuit de comptes. En avril, le PDG Bob Iger a même annoncé concrètement que le partage de comptes payants arriverait en septembre.

C'est maintenant fin septembre - et juste à temps pour tenir sa promesse : Si vous souhaitez partager votre abonnement en dehors de votre foyer avec un membre de votre famille ou un ami, vous devrez désormais payer, comme l'annonce le fournisseur de streaming mercredi sur son site web. Désormais, nous saurons également combien coûte l'abonnement de l'invité et de quels "privilèges" il bénéficie.

Le coût élevé d'un invité

En principe, le principe reste le même : un compte par foyer. Toutefois, vous pouvez désormais ajouter à votre abonnement Disney+ un membre dit "supplémentaire".

Dès maintenant, vous pouvez ajouter un membre de votre famille ou un ami à votre compte Disney+. Les frais supplémentaires dépendront de votre abonnement.

Source : Capture d'écran Disney+

En Allemagne, les frais pour le membre Extra sont de 4,99 euros par mois pour un pack Basic avec publicité. Ou 5,99 euros supplémentaires pour les plans d'abonnement sans publicité. En Suisse, vous payez 6,90 francs par mois en plus de votre abonnement standard avec publicité. Ou 7,90 francs pour un abonnement sans publicité.

Par mois, cela donne les coûts suivants par ménage:

Abonnement standard avec publicité (7,90 francs) + 1 membre supplémentaire (6,90 francs) = 14,80 francs

Abonnement standard sans publicité (CHF 12.90) + 1 membre supplémentaire (CHF 7.90) = CHF 20.80

Abonnement Premium sans publicité (CHF 17.90) + 1 membre supplémentaire (CHF 7.90) = CHF 25.80

Les frais supplémentaires sont facturés pour juste un membre supplémentaire - "un seul slot de membre supplémentaire est disponible par compte", est-il précisé. Ce sont des sommes importantes qui vous amènent inévitablement à vous demander si cela ne vaut pas la peine de créer votre propre compte.

D'autant plus qu'en plus de la limite restrictive d'un seul slot, il y a d'autres restrictions et privations. Le membre supplémentaire ne peut avoir qu'un seul profil et ne peut streamer que sur un seul terminal à la fois. Il doit être majeur et résider dans le même pays que celui où le compte Disney+ a été créé. En outre, la nouvelle fonctionnalité n'est disponible que pour les abonnements souscrits directement auprès de Disney. Ainsi, ceux qui utilisent Disney+ au sein d'un bundle avec d'autres soldes n'ont pas cette option.

Disney+ vs. Netflix : les différences avec le modèle

Il est évident que Disney s'est largement inspiré du modèle Netflix pour ses règles. Là aussi, un membre supplémentaire ne peut utiliser qu'un seul appareil à la fois. Les prix sont toutefois un peu plus bas : chez Netflix, vous payez 5,90 francs supplémentaires pour les abonnements standard et premium. Ou 4,99 euros en Allemagne. Il existe également des différences en ce qui concerne le nombre de membres supplémentaires : Avec un abonnement Premium chez Netflix, vous pouvez ajouter deux personnes.

Netflix a d'ailleurs déjà réalisé avec le partage de compte payant ce dont Disney rêve encore pour le moment : la crainte de voir les clients s'enfuir en masse à cause de la nouvelle réglementation sur le partage de compte ne s'est pas vérifiée. Au contraire, l'entreprise a même enregistré fin 2023 la croissance d'abonnements la plus rapide de son histoire. Plus de 260 millions d'abonnements étaient alors enregistrés, et à la mi-2024, ils étaient déjà 277 millions. La tendance est à la hausse

L'avenir nous dira si Disney y parviendra également. Le fournisseur de streaming veut être rentable dans toutes ses activités de streaming d'ici la fin de l'année. En tout cas, Disney+ et Hulu sont récemment devenus rentables - pour la première fois dans l'histoire de leur entreprise. ESPN+ devrait suivre.