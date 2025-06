Nouveautés + tendances 7 5

Ces jeux ont été présentés lors du State of Play de juin

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 5/6/2025

Lors d'un State of Play, Sony a montré ce qui sortira prochainement pour la PS5 et la PS5 Pro. Outre des bandes-annonces de jeux déjà annoncés, diverses nouvelles annonces ont été faites, même pour le PS VR2.

Un nouveau jeu Bond nommé «007 First Light», «Silent Hill f», «Metal Gear Solid Delta Snake Eater» et «Nioh 3» devraient être les points forts du dernier State of Play pour beaucoup. Pour moi, «Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles» et «Bloodstained : The Scarlet Engagement» sortent du lot.

«Bloodstained : The Scarlet Engagement»

«Bloodstained : Ritual of the Night» a enfin un successeur. Le metroidvania 2,5D «The Scarlet Engagement» se déroule à nouveau dans un immense château dont les habitants démoniaques terrorisent l'humanité. Au lieu d'un seul héros, vous en contrôlez deux : Leo et Alex. Vous pourrez passer de l'un à l'autre. Si le jeu s'approche un tant soit peu de son prédécesseur, il promet un Metroidvania des plus raffinés.

Date : 2026

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S et PC

«Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles»

Près de 30 ans d'existence pour «Final Fantasy Tactics». Square Enix lui offre une seconde cure de jouvence, après l'avoir déjà réédité sur Playstation Portable. Le jeu offre sans doute le meilleur scénario d'un jeu «Final Fantasy», ce qui en fait l'un de mes favoris de la série. Cela devrait être encore mieux maintenant que le jeu propose des voix complètes. Les graphismes et l'interface utilisateur ont également été améliorés. Ceux qui préfèrent jouer à la version classique peuvent aussi le faire. Elle est également intégrée.

Date: 30 septembre 2025

Lancement sur : PS5, PS4, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, et PC

«007 First Light»

James Bond a également droit à une cure de jouvence. Dans «007 First Light», vous incarnez en effet une version jeune du futur agent secret britannique. Au début du jeu, Bond est encore un membre d'équipage de la Navy. La bande-annonce montre néanmoins tous les clichés de Bond que les fans de la série adorent : Voitures, armes, femmes et action.

Date: 2026

Publié sur : PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, et PC

«Silent Hill f»

Konami me fait un beau cadeau d'anniversaire cette année, puisque «Silent Hill f» sortira également à cette occasion. Le jeu sera plus orienté action que le remake de l'année dernière «Silent Hill 2». Néanmoins, l'horreur ne sera pas oubliée. Dans le jeu, vous incarnez Shimizu Hinako, une lycéenne des années 1960 au Japon. En plus de l'horreur et de l'action, il y a aussi des énigmes. Selon les développeurs, elles sont basées sur des peurs et des souffrances psychologiques. Vous devrez certainement réactiver vos neurones.

Date : 25 septembre 2025

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, et PC

«Nioh 3»

Avec «Nioh 3», les fans de la série auront bientôt une nouvelle nourriture - et une démo est déjà disponible. Le dernier épisode de la série Soulslike de Team Ninja se déroule à l'époque Sengoku au Japon. Deux styles de combat sont disponibles dans le jeu : samouraï et ninja. Le style Samouraï sera familier aux vétérans de la série, mais ils devront s'habituer à de nouvelles actions. Le style ninja donne beaucoup de mouvement dans les airs et semble toujours plus agile. Vous pourrez passer d'un style à l'autre.

Date : 25 septembre 2025

Paraît sur : PS5, et PC

«Metal Gear Solid Delta Snake Eater»

La nouvelle bande-annonce de gameplay de «Metal Gear Solid Delta Snake Eater» - le remake de «Metal Gear Solid 3 : Snake Eater» - montre divers lieux et gadgets. Comme dans l'original, le mini-jeu «Snake vs. Monkey» est également présent. Ces petits singes absurdes devraient apporter de la variété dans un jeu par ailleurs très sérieux.

Date : 28 août 2025

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, et PC

«Thief VR : Legacy of Shadow»

Le PS VR2 de Sony n'a pas été très fourni en jeux ces derniers temps. Avec «Thief VR : Legacy of Shadow», il y a enfin de la nourriture. La bande-annonce donne un aperçu de l'action furtive.

Date: 2025

Lancement sur : PS VR2

Nouveau Fight Stick

De nouveaux périphériques ont également été présentés lors de la Stat of Play. Avec Project Defiant, c'est le nom de code, Sony a annoncé son propre Fight Stick pour la PS5. Le constructeur n'en a pas dit trop lors de la présentation. Le mieux est de regarder le teaser:

Ces jeux ont également été présentés

En plus des gros titres phares, des titres plus modestes, des mises à jour de jeux déjà présentés en détail et des ports ont également été présentés. Vous trouverez tous les autres jeux et leurs bandes-annonces ici, dans l'ordre alphabétique :

