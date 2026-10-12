Nouveautés + tendances 4 0

Ce lecteur de musique transforme les cartouches de Game Boy en albums musicaux

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 12/10/2026

Le lecteur rétro Song Bird est conçu pour lire les bandes-son d'anciens jeux Game Boy et les exporter sous forme de fichiers WAV. Ce lecteur offre également des possibilités intéressantes pour les producteurs de musique.

La musique de «Pokémon», «Tetris» ou «Super Mario Land» résonne probablement encore dans la tête de beaucoup d'entre nous. Pour écouter ces mélodies, il vous suffit d'insérer la cartouche originale dans le Retro Song Bird et de sélectionner le titre souhaité. La vieille console Game Boy peut rester au placard.

Le projet est porté par le développeur Bird Cartel. Selon ses dires, le lecteur de musique prend en charge plus de 1900 jeux pour Game Boy et Game Boy Color. Outre les bandes originales, vous pouvez également lire les effets sonores individuels des jeux. La musique est diffusée via un haut-parleur intégré ou une sortie stéréo.

Quatre canaux audio pour vos propres projets musicaux

Via USB, le Retro Song Bird restitue séparément les quatre canaux audio de la Game Boy. Vous pouvez ainsi enregistrer et modifier les pistes sonores indépendamment les unes des autres sur votre ordinateur.

Le lecteur devrait également être capable de lire la musique issue de Little Sound DJ (LSDj). Avec ce tracker musical, vous pouvez composer vos propres morceaux électroniques sur Game Boy et les enregistrer sur une cartouche. De plus, vous pouvez compiler des musiques de différents jeux pour créer des mixtapes et les transférer sur des cartouches réinscriptibles.

Le Retro Song Bird peut également lire les cartouches de jeu et sauvegarder leur contenu sous forme de fichiers ROM. Les sauvegardes de progression peuvent également être enregistrées et restaurées.

La Game Boy Camera devient une webcam

Même la Game Boy Camera de Nintendo, sortie en 1998, devrait pouvoir être utilisée comme webcam USB avec le Retro Song Bird. Le module caméra fournit des images noir et blanc granuleuses avec une résolution de seulement 128 × 112 pixels.

Vous devriez également pouvoir jouer aux jeux des cartouches insérées via le navigateur. Une interface de programmation ouverte (API) permet aux développeurs d'écrire leurs propres programmes accédant aux fonctionnalités du Retro Song Bird. De nouvelles fonctions et des jeux pris en charge devraient être ajoutés via des mises à jour Wi-Fi.

Sortie prévue pour 2026

Pour l'instant, seuls quelques prototypes du Retro Song Bird existent. Bird Cartel prévoit une livraison pour fin 2026. Il n'y a pas encore de date précise ni de prix de vente.

Photo d’en-tête : Cartel des oiseaux

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 4 personne(s)







