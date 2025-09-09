Nouveautés + tendances 3 8

Canon EOS C50 : une attaque frontale contre le Sony FX3

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 9/9/2025

Avec un nouvel appareil photo plein format centré sur la vidéo, Canon s'adresse au même groupe cible que Sony avec son très réussi FX3. Par rapport à ce dernier, l'EOS C50 peut filmer en plus haute résolution, mais il n'a pas d'IBIS.

Canon a présenté l'EOS C50, une nouvelle caméra vidéo sans miroir de type boîte. En d'autres termes, pas de viseur optique, mais un système de refroidissement actif et plusieurs filetages 1/4 de pouce pour visser des accessoires. La caméra se positionne comme une concurrente de la Sony FX2 et FX3.

Les créateurs de contenu et les professionnels du cinéma sont les cibles de la Canon EOS C50. La caméra est censée être particulièrement adaptée aux configurations mobiles, comme les situations de reportage. Le boîtier pèse 665 grammes, est à peu près aussi grand que celui du EOS R5 C sans structure de viseur et offre une grande poignée. Il est également livré avec une poignée de transport et des connecteurs XLR. Le système de refroidissement actif, avec deux entrées et une sortie, maintient les températures à un niveau raisonnable, même lors de longues prises de vue.

Capteur BSI avec vidéo 7K, pas d'IBIS

À l'intérieur, un nouveau capteur rétro-éclairé (BSI) de 32 mégapixels fonctionne. Comparé à un capteur empilé, il devrait être plus lent et donc plus sensible aux effets de rolling shutter. Canon ne donne pas d'informations précises sur le temps de lecture. L'avantage de la conception BSI conventionnelle : elle ne coûte pas si cher et devrait offrir une plage dynamique élevée. Grâce au double gain ISO (800 et 6400 dans le profil Log), on peut également s'attendre à de bonnes performances en basse lumière. Il sera également intéressant de voir si le même capteur est bientôt utilisé dans une EOS R6 Mark III.

L'EOS C50 peut filmer en 7K (6960 × 3672 pixels) avec jusqu'à 60 images par seconde (FPS), également en Open Gate (6960 × 4640 pixels) et également en interne au format RAW avec une profondeur de couleur de 12 bits. En 4K, il est possible d'atteindre 120 FPS en suréchantillonnage. Canon surpasse ainsi le Sony FX3 en termes de qualité d'image. Du moins sur le papier.

A la différence de Sony, la poignée XLR est fournie avec l'appareil.

Source : Canon

Comme pour toutes ses caméras Cinéma, Canon a renoncé à un capteur stabilisé (IBIS) sur l'EOS C50. La raison invoquée est la suivante : Le Digital Movie IS serait extrêmement performant, notamment en combinaison avec l'OIS des objectifs stabilisés. Les productions professionnelles s'appuieraient généralement sur des trépieds et des rigs stabilisés, où un capteur mobile serait plutôt indésirable.

Ce raisonnement ne devrait pas convaincre tout le monde. D'autant plus que Canon vante les mérites de l'EOS C50 spécifiquement pour les appareils mobiles. Or, c'est précisément là que la caméra ne sera pas toujours montée sur un gimbal - et un IBIS serait extrêmement pratique pour filmer à main levée. Les objectifs stabilisés atténuent la situation. Mais tous les objectifs Canon modernes ne sont pas équipés de l'OIS. C'est le cas des objectifs à focale fixe de la nouvelle série VCM, qui a été spécialement conçue pour la vidéo.

L'absence d'IBIS va inévitablement susciter des critiques. D'autant que Canon montre le C50 sur des images marketing en utilisation de poche avec des focales fixes sans OIS.

Source : Canon

Utilisation centrée sur la vidéo

L'utilisation est principalement axée sur la vidéo, Canon utilisant un double système de menus : En mode vidéo, les fonctions vidéo sont au premier plan. Si vous n'avez jamais utilisé d'appareil photo EOS-C, vous devrez vous habituer à la structure du menu. En mode photo, vous obtenez le menu normal des appareils photo EOS-R.

De nombreuses fonctions professionnelles sont également embarquées, comme la prise en charge des objectifs anamorphiques, les profils de couleurs logiques de Canon (cLog 2 et 3), une lumière de prise de vue (Tally Light), l'affichage des formes d'onde et des fausses couleurs. Il n'y a cependant pas de filtre ND intégré comme sur le plus grand EOS C70. L'écran de 1,62 million de pixels (900 × 600 pixels) est en outre plus petit et moins haute résolution que celui du R5 C (3,2 pouces, 2,1 millions de pixels).

Un tally light à l'avant et à l'arrière indique que l'enregistrement est en cours

Source : Canon

Canon prévoit de livrer l'EOS 50C en novembre 2025, à un prix de 3299 francs ou 3799 euros au lancement. L'appareil photo coûte donc un peu plus cher que le Sony FX2 (actuellement 3039 francs) et nettement moins que le FX3 (actuellement 4699 francs). Chez Sony, la poignée XLR coûte en outre un supplément.

Nouvel objectif : Canon RF 85mm F1.4L VCM

En même temps que l'EOS C50, Canon a également présenté une nouvelle focale fixe. Le RF 85 F1.4L VCM est le cinquième modèle de la gamme VCM. Tout comme le 20mm, le 24mm, le 35mm et le 50mm, il est conçu pour être aussi bien adapté à la photo qu'à la vidéo, tout en restant compact et en offrant une qualité d'image supérieure. Les dimensions et le poids des cinq objectifs sont pratiquement identiques. Tout comme le diamètre du filtre de 67 millimètres.

La mise au point est assurée par un «Voice Coil Motor» (VCM). Il est plus rapide, plus précis et plus silencieux que le nanomoteur à ultrasons (USM) utilisé dans les anciens objectifs. Dans les nouveaux objectifs, un tel moteur n'est plus responsable que de la compensation du souffle de mise au point. Pour ce faire, le second moteur déplace un second groupe de lentilles en synchronisation avec le moteur de mise au point, empêchant ainsi toute modification du cadrage. Le Canon RF 85mm F1.4L VCM sera disponible à partir du 30 septembre 2025 et coûtera 1499 francs ou 1749 euros, soit nettement moins que le Canon RF 85mm f/1.2 L USM.

Photo d’en-tête : Canon

