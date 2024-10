Quatre nouveaux objectifs de Canon

Canon a présenté de nouveaux objectifs pour ses appareils photo sans miroir : le RF 24 mm F1.4 L VCM, le RF 50 mm F1.4 L VCM, le RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z et le RF-S 7.8 mm F4 STM Dual.

Canon lancera quatre nouvelles lentilles en novembre. Avec le RF 24 mm F1.4 L VCM et le RF 50 mm F1.4 L VCM, le fabricant élargit son assortiment d'objectifs à focale fixe haut de gamme. Les deux autres objectifs couvrent des niches : Le RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z est spécialement conçu pour les applications hybrides et le RF-S 7.8 mm F4 STM Dual pour la prise de vue 3D stéréoscopique.

Réédition de deux focales fixes populaires

Canon a lancé cet été le RF 35 mm F1.4 L VCM, le premier objectif de la nouvelle série VCM. Elle est censée être aussi bien adaptée à la photo qu'à la vidéo, tout en restant compacte et en offrant une qualité d'image de pointe. Cette série s'enrichit désormais de deux focales supplémentaires : le RF 24 mm F1.4 L VCM et le RF 50 mm F1.4 L VCM.

Les deux nouvelles lentilles ont exactement les mêmes dimensions et caractéristiques que le 35 mm. A l'intérieur, Canon installe deux moteurs différents : le "Voice Coil Motor" (VCM) est responsable de la mise au point. Il est censé être encore plus rapide, plus précis et plus silencieux que le nanomoteur à ultrasons (USM) qui remplissait cette fonction dans les objectifs précédents. Désormais, l'USM n'est plus responsable que de la compensation du souffle de mise au point. Pour ce faire, il déplace un deuxième groupe de lentilles en synchronisation avec le moteur de mise au point, empêchant ainsi toute modification du cadrage.

Le RF 24 mm F1.4 L VCM est également adapté aux applications vidéo.

Source : Canon

L'ouverture lumineuse de 1,4 de ces nouveaux objectifs permet d'obtenir un plan de netteté fin. Un diaphragme à iris à 11 lamelles doit ainsi assurer un bokeh attrayant. Le RF 24 mm F1.4 L VCM pèse 515 grammes et le RF 50 mm F1.4 L VCM 580 grammes - nettement moins que leurs prédécesseurs EF ou que le Canon RF 50 mm f/1.2L USM qui pèse 950 grammes.

Les nouveaux objectifs seront disponibles en novembre. Le RF 24 mm F1.4 L VCM coûtera 1549 francs ou 1749 euros au lancement, le RF 50 mm F1.4 L VCM 1449 francs ou 1599 euros.

Télé avec zoom interne pour application hybride

Le nouveau RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z complète le RF 24-105 F/2.8 L IS USM Z. La série Z s'adresse également aux personnes pour qui la vidéo est aussi importante que la photo. Comme pour les focales fixes VCM, il y a une bague de diaphragme et la respiration de mise au point est réduite au minimum. L'objectif est disponible en blanc et en noir.

Le stabilisateur d'image est également optimisé pour les applications vidéo. Par exemple, les mouvements panoramiques stabilisés de la caméra doivent rester fluides. Le stabilisateur de l'objectif compense jusqu'à 5,5 niveaux d'exposition, et jusqu'à 7,5 niveaux d'exposition sur un corps équipé d'un capteur stabilisé.

Comme la plupart des téléobjectifs professionnels, le RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z en blanc - ou en noir si vous le préférez plus discret.

Source : Canon

À la différence du RF 70-200 mm f/2.8 L IS USM, le RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z possède un zoom interne - il ne se déploie donc pas lorsque vous changez de focale. L'avantage est qu'aucune poussière ou humidité ne peut y pénétrer. En revanche, les objectifs à zoom interne sont plus difficiles à transporter, car ils ne sont pas rétractables : La version Z mesure 19,9 cm de long, la version normale seulement 14,6 cm. En revanche, il n'est pas beaucoup plus lourd (1115 grammes contre 1070 grammes).

Le RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z sera disponible à partir du 14 novembre au prix de 3179 francs ou 3599 euros.

Objectif stéréoscopique pour le R7

Canon avait déjà annoncé en juin le développement du RF-S 7.8 mm F4 STM Dual. Il permet de réaliser des prises de vue stéréoscopiques en 3D, par exemple pour l'Apple Vision Pro ou le Meta Quest 3. Le champ d'image de 63 degrés correspond à peu près à l'œil humain. L'espacement des lentilles est optimisé pour les prises de vue d'objets proches.

Le nouvel objectif pour capteurs APS-C est actuellement exclusivement compatible avec le Canon EOS R7. Il s'adresse aux utilisateurs semi-professionnels. En conséquence, son utilisation doit être simple. Après la prise de vue, l'application EOS VR Utility convertit les images en une vidéo en relief.

Le RF-S 7.8 mm F4 STM Dual sera disponible à partir de novembre au prix de 479 francs ou 549 euros.