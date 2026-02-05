Nouveautés + tendances 3 0

Canon : deux nouveaux objectifs et un anniversaire

David Lee Traduction : traduction automatique 5/2/2026

Canon comble deux lacunes dans sa gamme d'objectifs avec un objectif fisheye et un objectif lumineux de 14 mm. Le premier Canon PowerShot fête également son 30e anniversaire.

Les nouveaux objectifs se situent dans la gamme ultra grand-angle. Comme c'est souvent le cas avec les objectifs, le nom dit déjà tout ce qui est important : le «RF 7-14mm F2.8-3.5 L Fisheye» est un objectif fisheye avec une focale de 7 à 14 millimètres et une ouverture lumineuse de f/2,8 à f/3,5. Le L dans le nom signifie «luxury» - il s'agit des objectifs Canon présentant les normes les plus élevées en matière d'optique et de qualité de fabrication, reconnaissables à la bague rouge. Selon Canon, il est en tous points supérieur à l'EF 8-15mm f/4L Fisheye USM pour reflex : plus léger, plus net, plus lumineux et avec encore plus de grand angle. Le prix est par conséquent élevé : Le prix de vente conseillé est de 1549 francs ou 1799 euros. Canon le livrera à partir du 26 février 2026.

L'objectif fisheye ressemble à ça.

Source : Canon

Il fait des images circulaires à une focale de 7 mm.

Source : Canon

Le nom du «RF 14mm F1.4L VCM» dit lui aussi presque tout : un objectif à focale fixe de 14 mm avec une très grande ouverture de f/1,4. Au quotidien, on n'en a pas besoin. Mais en astrophotographie, la combinaison d'un grand angle et d'une grande luminosité est idéale. Cet objectif offre également la qualité L. VCM signifie «Voice Coil Motor» - c'est le dernier système de moteur autofocus de Canon. Il est pratiquement silencieux et suffisamment puissant pour déplacer rapidement des objectifs lourds. Un objectif lumineux comme celui-ci a des lentilles relativement lourdes. Le poids de l'objectif reste toutefois limité à 578 grammes. Là encore, Canon indique comme date de livraison le 26 février ; le prix de vente conseillé est de 2149 francs ou 2499 euros.

Il est particulièrement adapté à l'astrophotographie.

Source : Canon

Il est particulièrement adapté à l'astrophotographie. Canon

30 ans de Canon PowerShot

Le PowerShot 600 a été le premier véritable appareil photo numérique de Canon. Avant cela, il n'y avait eu que des appareils argentiques sur lesquels un dos numérique de Kodak avait été ajouté. Les appareils photo purement numériques fêtent ainsi leur 30e anniversaire.

Le nom PowerShot désigne les appareils photo compacts, et Canon qualifie également le PowerShot 600 comme tel. Je ne suis pas d'accord avec cela : La chose est plus grande (16 centimètres) que l'appareil photo plein format EOS R5 II. L'appareil ne dispose pas d'un écran. Le dos semble aussi vide que celui d'un appareil photo argentique. Sa résolution est de 0,57 mégapixel (832 × 624 pixels). Mon PowerShot A50 de 1999 est ultramoderne en comparaison.

Pour fêter son anniversaire, Canon sort le PowerShot G7X Mark III dans une nouvelle variante de couleur et avec un logo anniversaire. Je fête cet anniversaire différemment : j'ai acheté un PowerShot 600 et, s'il fonctionne encore, je ferai un article séparé à ce sujet.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 3 personne(s)







