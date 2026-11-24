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Borslon : la souris gaming que vous portez au doigt

Kevin Hofer Traduction : traduction automatique 24/11/2026

La Borslon transforme votre index en dispositif de pointage et récolte activement des fonds sur Kickstarter. Reste à savoir si cette souris pour doigt est plus qu'un simple gadget.

Une souris dans la main ? Bien trop ordinaire. La Borslon du fabricant américain Komodo Smart Technology se glisse sur votre index droit. Le concept séduit : sur Kickstarter, plus de 500 contributeurs ont déjà apporté environ 50 000 dollars américains. L'objectif était de 5 000 dollars, la campagne a donc largement dépassé les attentes en atteignant dix fois ce montant et se poursuit jusqu'au 13 décembre.

Groupe cible : les joueurs de FPS

Cette structure en aluminium et en plastique mesure dix centimètres de long et 3,2 centimètres de large. Le capteur optique est situé sous le bout du doigt, le ciblage se fait donc avec l'index. Pour ceux qui n'aiment pas le mode doigt, la souris peut être repliée et utilisée en «Handheld Mode» presque comme une souris classique. Sur le papier, cette souris filaire ressemble à la liste de souhaits d'un joueur :

Capteur PAW3395 avec jusqu'à 26 000 DPI

Taux d'interrogation de 8000 Hz

Vitesse de suivi maximale de 300 IPS

Accélération de 80 g

Poids de seulement 36 grammes.

Avec ces caractéristiques, l'appareil s'adresse aux joueurs de FPS. C'est-à-dire aux fans de jeux comme «Counter-Strike 2».

La souris devrait également pouvoir être tenue comme une souris classique. Rien qu'à la regarder, mes doigts me font déjà mal.

Source : Komodo Smart Technology

Une conception douteuse

Les caractéristiques techniques ne disent pas grand-chose sur les performances réelles de la Borslon en jeu. Je suis sceptique. Les vidéos montrent exclusivement des parties contre des bots, et le joueur affiche au mieux une visée moyenne. Les responsables du projet admettent eux-mêmes qu'une partie au moins des images lifestyle sont générées par IA. Le prototype prétendument fonctionnel qu'ils montrent dans la vidéo semble nettement moins élégant.

Le concept des boutons soulève également des questions. Au lieu des boutons gauche et droit habituels, il y a cinq boutons librement configurables à hauteur du pouce, ainsi qu'une molette latérale. L'index et le majeur ne peuvent pas les atteindre, le pouce doit donc viser, tirer et sauter. Des actions qui, dans «Counter-Strike», «Apex Legends» ou «Valorant», se produisent simultanément ou très rapidement les unes après les autres. Un pouce, trois tâches. Et le câble USB-C repose en permanence sur le dos de votre main.

La manière dont le contrôle doit fonctionner sans boutons de souris classiques reste un mystère pour moi. En tout cas, cela ne semble pas ergonomique.

Source : Komodo Smart Technology

Livraison prévue dès début 2027

La production en série est prévue entre décembre 2026 et février 2027, avec des livraisons à partir de février 2027. Le design ne devrait donc plus beaucoup changer. Ceux qui participent tôt paient 99 dollars, ensuite la souris coûtera 110 dollars dans l'offre Kickstarter, le prix régulier devant être de 158 dollars. Comme pour toute campagne de crowdfunding, la règle est la suivante : si quelque chose tourne mal après le financement réussi ou si l'entreprise fait faillite, ce sont les contributeurs qui en font les frais.

Si la souris finit réellement entre les mains des contributeurs, je la testerai. Je l'ai en effet commandée – pour que vous n'ayez pas à le faire.

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