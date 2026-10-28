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Bientôt, le contenu des serveurs Discord publics apparaîtra dans les résultats de recherche Google

Debora Pape Traduction : traduction automatique 28/10/2026

Discord ouvre sa plateforme aux moteurs de recherche. À partir de novembre, tous les serveurs publics disposeront de leurs propres sites web, et à partir de décembre, des publications sélectionnées seront progressivement indexées par Google.

Dans quelques semaines, vos messages sur les serveurs Discord publics pourraient apparaître directement dans les résultats de recherche Google. Ces serveurs, que Discord appelle «Serveurs découvrables», sont certes déjà accessibles à tous aujourd'hui, mais pour en voir le contenu, vous devez être connecté et avoir formellement rejoint le serveur.

Discord a désormais annoncé que tous les serveurs publics – plus de 63 000 selon l'annonce – recevront à partir du 16 novembre un site web indexable par les moteurs de recherche. Il est destiné à donner aux personnes intéressées un aperçu de la communauté et à montrer quels sujets sont discutés sur le serveur. À partir de la mi-décembre, des messages individuels devraient y être publiés progressivement, ce qui leur permettra également d'apparaître dans les résultats de recherche Google.

Les serveurs privés d'amis et de communautés ne sont explicitement pas concernés.

Seuls les contenus des «Serveurs découvrables» pourront apparaître dans les résultats de recherche à l'avenir.

Source : Discord

Quels types de serveurs existe-t-il sur Discord ? Vous pouvez imaginer les serveurs sur Discord comme une colocation. Quiconque rejoint peut participer et discuter avec les autres dans les espaces appelés «salons». Discord distingue trois types de serveurs : les serveurs d'amis, les serveurs de communauté et les «Serveurs découvrables». Les premiers ne sont accessibles que via un lien d'invitation. Ils s'adressent par exemple à des cercles d'amis ou à des communautés de joueurs. Les «Serveurs découvrables», en revanche, doivent remplir certains critères. Cela inclut par exemple un minimum de 1000 membres et le respect de diverses conditions de sécurité, comme une authentification à deux facteurs pour les modérateurs. Vous trouverez plus d'informations sur les types de serveurs sur Discord ici

Les sites web de serveurs deviennent la norme, l'indexation non

Les sites web de serveurs ne sont pas totalement nouveaux. Discord offre depuis un certain temps déjà la possibilité aux serveurs publics de créer un site web. Selon l'annonce, cela demande toutefois un certain effort actuellement. C'est pourquoi chaque serveur public recevra désormais un site web, que cela soit souhaité ou non. «Si vous ne souhaitez pas en avoir un», écrit Discord, «vous pouvez à tout moment repasser à un serveur de communauté.» Cela ne devrait pas être une option pour les exploitants de grands serveurs publics.

Cependant, selon Discord, ils peuvent dès aujourd'hui définir quels salons de leur serveur seront pris en compte pour le site web (et donc pour les moteurs de recherche). Ces salons devraient recevoir un marquage afin que les utilisateurs du serveur sachent quels salons sont publics et lesquels ne le sont pas. Soit dit en passant, les noms et les photos de profil des utilisateurs ne seront pas affichés sur le site web.

Ceux qui craignent que des messages vieux de plusieurs années n'apparaissent soudainement sur Google n'ont pas à s'inquiéter. Discord indique que seuls les messages écrits à partir de la mi-décembre pourront être indexés.

Pour les mineurs ainsi que pour les utilisateurs dans l'UE, au Royaume-Uni et dans certains pays hors d'Europe, rien ne change pour le moment, car l'indexation est désactivée par défaut pour des raisons juridiques. Tous les autres peuvent également la désactiver sous Paramètres utilisateur > Confidentialité et sécurité. L'option devrait déjà être disponible, mais je ne la vois pas encore dans la version web de Discord.

«Afficher mes messages des ‹Serveurs découvrables› sur les sites web» : voici à quoi devrait ressembler l'option désactivable dans vos paramètres utilisateur.

Source : Discord

Plus de portée et des réponses plus rapides aux questions

Plusieurs groupes devraient bénéficier de l'indexation des serveurs Discord publics. Par exemple, les personnes qui recherchent des réponses à des questions très spécifiques et qui peuvent désormais trouver des réponses sur Discord sans utiliser Discord elles-mêmes. Les serveurs Discord regorgent souvent de personnes très compétentes dans leurs domaines. Ceux qui cherchent de l'aide obtiennent souvent des réponses rapides et fondées sur Discord.

Les administrateurs de serveurs publics peuvent également se réjouir de cette nouvelle. Leurs «Serveurs découvrables» sont désormais plus faciles à découvrir en dehors de la communauté Discord. Et enfin, Discord lui-même devrait également en tirer profit si les gens tombent sur des discussions pertinentes via les moteurs de recherche et entrent ainsi en contact avec la plateforme pour la première fois.

Cette nouveauté marque également un changement de stratégie pour Discord. Jusqu'à présent, de nombreuses discussions se déroulaient largement à l'abri de la recherche web ouverte. Grâce à l'indexation, les serveurs publics deviennent davantage une source d'informations accessibles au public et entrent ainsi en concurrence partielle avec des forums comme Reddit ou Stack Overflow.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Jirapong Manustrong

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