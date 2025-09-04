Nouveautés + tendances 3 2

Bagdad au Moyen Âge : Ubisoft lance l'application Discovery Tour pour Mirage

4/9/2025

Ubisoft lance le mode éducation pour Assassin's Creed Mirage. Il contient des informations de fond sur la Bagdad médiévale. La différence avec les précédents Discovery Tours : cette fois, il n'est disponible que sous forme d'application. En revanche, elle est gratuite pour tous.

On peut reprocher beaucoup de choses aux jeux «Assassin's Creed», mais lorsqu'il s'agit de créer un cadre historique dans un vaste monde ouvert ils ne font pas le poids. Toujours.

Pour créer une atmosphère historiquement authentique, des recherches approfondies sont nécessaires, qui vont bien au-delà de ce que vous percevez en passant devant le jeu à la fin. Il s'agit par exemple de la représentation d'artisans dans les arrière-cours et d'autres situations quotidiennes, d'objets de décoration, de particularités culturelles et rituelles et ainsi de suite.

Il serait dommage de laisser cet immense travail de recherche et de collaboration étroite avec des spécialistes de l'histoire uniquement comme un élément secondaire du jeu. Depuis 2017 dans «Assassin's Creed Origins», Ubisoft met donc à disposition ses jeux comme décor pour des voyages éducatifs historiques quelque temps après leur sortie. Ce que l'on appelle le Discovery Tour est également apparu en août pour «Assassin's Creed Mirage» de 2023. Pour la première fois, vous n'avez même pas besoin de posséder le jeu pour faire une visite guidée de la ville de Bagdad au 9e siècle : Il s'agit d'une application autonome que vous pouvez obtenir gratuitement pour Android et Apple.

Qu'est-ce que l'application «Medieval Baghdad»? ?

«Assassin's Creed Mirage» se déroule sur «à l'apogée de l'épanouissement culturel et scientifique» de la ville en Irak. Cette aventure éducative, ainsi qualifiée par Ubisoft, est catégorisée comme un contenu éducatif sur l'Android Store et est disponible en plusieurs langues.

L'application propose deux modes : un voyage ludique et narratif en mode exploration, qui devrait durer environ deux heures, et le Code, dans lequel vous pouvez consulter des informations de base sur la vie dans la ville, ainsi que sur l'art et la culture.

Le Discovery Tour vous fournit des informations historiques sur le contexte de l'environnement historique du jeu.

Source : Ubisoft

En mode Exploration, vous pouvez examiner des lieux historiques et collecter des informations dans le cadre de missions. Pour ce faire, vous sélectionnez des zones en surbrillance sur la carte de la ville, puis vous regardez autour de vous dans un panorama en trois dimensions. Il y a de courtes séquences vidéo et un fond sonore, mais les panoramas sont des natures mortes, il n'y a donc pas de personnes en mouvement. Vous obtenez certaines informations grâce à un mini-jeu de pickpocket qui fonctionne comme dans le jeu principal.

Dans le codex, vous lisez encore plus de connaissances et vous pouvez même utiliser la réalité augmentée. Elle vous permet de projeter des objets virtuels dans l'image de la caméra de votre smartphone. Ainsi, vous pouvez voir les objets de plus près sur votre téléphone.

En mode AR, vous pouvez examiner les objets exposés directement devant vous.

Source : Ubisoft

App au lieu de mode

Il s'agit de la première application du fournisseur Ubisoft Limited sur les magasins d'applications. Les trois précédentes explorations historiques n'étaient disponibles que sur PC et consoles. Elles sont disponibles en tant que mode indépendant intégré dans le jeu principal correspondant ou en tant que jeu autonome pour environ 20 euros ou francs. L'application est désormais gratuite pour tous.

En revanche, il n'y a plus de mode correspondant dans «Assassin's Creed Mirage» ni de jeu autonome. Tout le contenu de Discovery Tour se trouve exclusivement dans l'application «Medieval Baghdad». Ubisoft indique que tous les voyages de découverte peuvent également servir d'outils pédagogiques pour les établissements d'enseignement. Vous trouverez un aperçu de tous les Discovery Tours ici.

Les voyages éducatifs plus anciens vous emmènent dans le monde du jeu, que vous pouvez explorer librement, dans différents endroits du jeu où vous pouvez apprendre quelque chose ou simplement regarder les PNJ faire leur travail. Il n'y a pas de violence ni de combats dans ce mode.

L'authenticité historique n'est pas toujours possible

Malgré toutes les recherches, la relation entre «Assassin's Creed» et les découvertes scientifiques n'est d'ailleurs pas sans nuages. Parfois, Ubisoft déforme trop, volontairement ou non, le contexte historique. Bien avant la sortie du jeu actuel «Assassin's Creed Shadows», qui se déroule dans le Japon féodal, le studio a dû faire face à de nombreuses critiques pour des représentations et des contenus erronés. Mon collègue Domagoj vous explique la controverse dans son article.

On vous explique la controverse autour du samouraï noir dans « Assassin's Creed Shadows »

Ubisoft a fini par s'excuser et a expliqué dans une déclaration quelles étaient les intentions de ses jeux. Malgré tous les efforts déployés pour rendre «immersif et respectueux», les jeux «Assassin's Creed» n'ont jamais été conçus comme une représentation objective d'événements ou de personnages historiques. Au contraire, les jeux doivent stimuler la curiosité des joueurs et les inciter à vouloir en savoir plus sur le contexte historique. Les jeux, bien qu'authentiques, sont des histoires de fiction inspirées d'événements et de personnages historiques

Ce faisant, des choix et des compromis - parfois douloureux - sont évidemment nécessaires. Alors que certains aspects sont montrés aussi précisément que possible, d'autres ne font l'objet que de suppositions et d'autres encore sont manifestement purement fictionnels.

Photo d’en-tête : Ubisoft

