Asus présente un moniteur 32 pouces avec QD-OLED de dernière génération

Samsung présente ses moniteurs de jeu pour 2026
par Samuel Buchmann
Le ROG Swift PG32UCDM3 est plus lumineux que son prédécesseur. Un nouveau revêtement devrait également réduire l'un des principaux problèmes du QD-OLED.
En amont du salon de l'électronique CES Asus dévoile une nouvelle version de son populaire écran OLED 32 pouces à résolution 4K. Le ROG Swift PG32UCDM3 intègre un panneau OLED QD de quatrième génération. Il s'agit probablement du même que celui du nouveau G80SH de Samsung.
Asus ne donne pas encore d'indications sur la luminosité, mais Samsung parle pour son modèle de 300 Nits, vraisemblablement en plein écran. C'est environ 20 pour cent de plus que les écrans QD-OLED précédents, qui atteignent environ 250 nits. Les autres caractéristiques restent les mêmes : fréquence d'image de 240 Hertz, résolution 4K (3840 × 2160 pixels), 99 pour cent de couverture de l'espace chromatique DCI-P3. En plus du HDMI 2.1 et de l'USB-C avec une alimentation de 90 watts, Asus intègre également le DisplayPort 2.1 avec la bande passante la plus élevée (UHBR20).
En plus de la luminosité, la principale nouveauté est un nouveau revêtement, appelé Asus «BlackShield Film». Il est censé réduire le principal inconvénient du QD-OLED par rapport au WOLED (l'autre technologie OLED de LG) : les mauvais niveaux de noir en cas de forte luminosité ambiante. Ceux-ci sont traditionnellement moins bons en raison de l'absence de filtre de polarisation sur le QD-OLED. Par conséquent, dans les pièces lumineuses, le noir devient un violet foncé.
Ce nouveau revêtement améliore de 40 pour cent les niveaux de noir en cas de forte luminosité ambiante, selon Asus. Le fabricant parle également dans son communiqué de presse d'un revêtement antireflet «qui améliore encore la clarté». Le film BlackShield serait également extrêmement robuste et donc 2,5 fois plus résistant aux rayures que les surfaces précédentes. Cela devrait faciliter le nettoyage. On ne sait pas si le revêtement est mat ou toujours brillant, comme sur les précédents moniteurs QD-OLED d'Asus.
La disponibilité et le prix du PG32UCDM3 ne sont pas encore fixés.
