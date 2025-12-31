Nouveautés + tendances 21 2

Asus présente un moniteur 32 pouces avec QD-OLED de dernière génération

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 31/12/2025

Le ROG Swift PG32UCDM3 est plus lumineux que son prédécesseur. Un nouveau revêtement devrait également réduire l'un des principaux problèmes du QD-OLED.

En amont du salon de l'électronique CES Asus dévoile une nouvelle version de son populaire écran OLED 32 pouces à résolution 4K. Le ROG Swift PG32UCDM3 intègre un panneau OLED QD de quatrième génération. Il s'agit probablement du même que celui du nouveau G80SH de Samsung.

Asus ne donne pas encore d'indications sur la luminosité, mais Samsung parle pour son modèle de 300 Nits, vraisemblablement en plein écran. C'est environ 20 pour cent de plus que les écrans QD-OLED précédents, qui atteignent environ 250 nits. Les autres caractéristiques restent les mêmes : fréquence d'image de 240 Hertz, résolution 4K (3840 × 2160 pixels), 99 pour cent de couverture de l'espace chromatique DCI-P3. En plus du HDMI 2.1 et de l'USB-C avec une alimentation de 90 watts, Asus intègre également le DisplayPort 2.1 avec la bande passante la plus élevée (UHBR20).

Est-ce que DisplayPort 2.1 est nécessaire ? Les débits nécessaires d'un signal 10 bits avec différents algorithmes de compression.

Source : Screenshot YouTube / TFTCentral DisplayPort 2.1 supporte des débits de données plus élevés que la version 1.4 - combien exactement dépend de la norme : UHBR10 atteint 40 Gbps, UHBR13.5 54 Gbps et UHBR20 80 Gbps. Ces débits élevés ne sont nécessaires que pour des résolutions et des fréquences d'images élevées. De plus, le signal d'image peut être réduit par la compression du flux d'affichage (DSC) - sans perte visible de qualité. Avec DSC 3.0, la bande passante de DisplayPort 1.4 est également suffisante pour la 4K à 240 Hertz.

Le film BlackShield devrait améliorer les niveaux de noir

En plus de la luminosité, la principale nouveauté est un nouveau revêtement, appelé Asus «BlackShield Film». Il est censé réduire le principal inconvénient du QD-OLED par rapport au WOLED (l'autre technologie OLED de LG) : les mauvais niveaux de noir en cas de forte luminosité ambiante. Ceux-ci sont traditionnellement moins bons en raison de l'absence de filtre de polarisation sur le QD-OLED. Par conséquent, dans les pièces lumineuses, le noir devient un violet foncé.

Sur la première génération du PG32UCDM (à droite), le noir devient un violet foncé lorsque la lumière ambiante est forte. Le noir du WOLED (à gauche) est moins sujet à ce phénomène.

Source : Samuel Buchmann

Ce nouveau revêtement améliore de 40 pour cent les niveaux de noir en cas de forte luminosité ambiante, selon Asus. Le fabricant parle également dans son communiqué de presse d'un revêtement antireflet «qui améliore encore la clarté». Le film BlackShield serait également extrêmement robuste et donc 2,5 fois plus résistant aux rayures que les surfaces précédentes. Cela devrait faciliter le nettoyage. On ne sait pas si le revêtement est mat ou toujours brillant, comme sur les précédents moniteurs QD-OLED d'Asus.

Avec le nouveau revêtement, Asus promet moins de violet et plus de noir.

Source : Asus

La disponibilité et le prix du PG32UCDM3 ne sont pas encore fixés.

Photo d’en-tête : Asus

