Nouveautés + tendances 9 11

Asus présente ce qui semble être la carte graphique la plus chère au monde - avec 5 kilos d'or véritable

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 15/7/2025

Comme si les cartes graphiques ne coûtaient pas déjà assez cher, Asus pousse le prix à l'extrême avec la RTX 5090D et intègre cinq kilos d'or pur.

Si vous pensiez que les prix des cartes graphiques haut de gamme avaient déjà atteint leur apogée, Asus vous fait changer d'avis. Lors du salon technologique Bilibili World 2025 en Chine, le fabricant a présenté une pièce unique qui étonnera même les amateurs de luxe : l'Asus ROG Astral RTX 5090D, fabriquée avec cinq kilos d'or 24 carats.

Un poids lourd technique et matériel

La carte graphique atteint un poids total de 7,24 kilogrammes. Le cadre du radiateur, la plaque arrière et une partie des ailettes de refroidissement sont à eux seuls en or massif. Pour les éléments plus fins comme les caloducs, Asus pourrait avoir eu recours à des feuilles d'or. Le métal précieux n'attire pas seulement le regard, il offre aussi une grande conductivité thermique : un avantage par rapport aux matériaux traditionnels comme l'aluminium.

La RTX 5090D d'Asus ne brille pas seulement visuellement : avec cinq kilos d'or, la valeur pure des matériaux est d'environ 500 000 dollars.

Source : @realVictor_M / X

Selon les cours actuels de l'or, la valeur des matériaux à elle seule est d'environ 500 000 dollars américains (environ 460 000 euros ou 400 000 CHF). A cela s'ajoute la technologie : la RTX 5090D est basée sur la ROG Astral RTX 5090 régulière, qui est équipée de 32 Go de RAM GDDR7, de PCIe 5.0 et d'une fréquence de boost allant jusqu'à 2,61 GHz. Cette version coûte environ 3000 euros dans le commerce.

Aucune vente prévue : Coup de pub ou objet d'art?

Asus n'a pas encore annoncé de projet de commercialisation de la RTX 5090D dorée. Il s'agit plutôt d'un modèle de démonstration destiné à attirer l'attention. On pourrait imaginer une vente aux enchères caritative ultérieure ou la fonte de l'or après le salon. Asus lui-même n'a pas encore fait de commentaires concrets à ce sujet.

Les réactions à cette pièce unique en or sont mitigées. Alors que certains fans de technologie célèbrent le design et l'ingénierie, d'autres critiquent le luxe excessif. A l'heure où les prix du matériel informatique ne cessent d'augmenter, cette promotion semble se moquer de la réalité de nombreux gamers.

Photo d’en-tête : Asus

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 9 personne(s)