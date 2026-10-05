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Après des accusations d'espionnage : un YouTubeur arrache le Wi-Fi et les microphones de son nouveau téléviseur LG OLED

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 6/10/2026

Un YouTubeur démonte son téléviseur LG OLED G6 fraîchement acheté et en retire le Wi-Fi, le Bluetooth et les microphones. Il réagit ainsi aux rapports concernant la collecte de données et les éventuelles attaques d'espionnage sur les téléviseurs LG.

Les téléviseurs analysent ce que vous regardez. Ils scannent votre réseau domestique à la recherche d'autres appareils. Et s'ils sont piratés, leurs microphones peuvent même être utilisés à des fins de surveillance. C’est ce qu’a récemment mis en évidence le site américain spécialisé dans les technologies Gamers Nexus en examinant les téléviseurs LG – et cela a visiblement touché une corde sensible.

En coulisse Votre téléviseur LG vous espionne-t-il ? Luca Fontana 81 likes 81 54 commentaires 54

Le YouTuber tfm55x en tire en tout cas des conclusions radicales. Dans sa vidéo intitulée « «This LG G6 OLED Glass Belongs to Me ! »», il démonte son LG OLED G6 qu’il vient d’acheter, détache le module combiné Wi-Fi et Bluetooth de la carte mère et retire les deux minuscules microphones situés dans le cadre inférieur.

Derrière tout cela se cache également une phrase qui a fait sensation lors des recherches : « «We own the glass» – «l'écran nous appartient» ». Elle provient d'un responsable de LG Ad Solutions, la division publicitaire du groupe. Cela fait référence à l’accès de LG à l’écran en tant qu’espace publicitaire et source de données. tfm55x prend néanmoins cette affirmation au pied de la lettre. Sa réponse à LG : «Eh bien, vous ne possédez pas l’écran sur ce modèle-là.»

La télécommande a également fait son temps, car elle dispose de son propre microphone. tfm55x se contente de ne pas mettre les piles. À l’avenir, ce téléviseur OLED coûteux ne servira plus que de « «dumb monitor »», c’est-à-dire d’écran sans fonctions connectées. Il est contrôlé via Home Assistant.

Le YouTuber déconseille toutefois de reproduire cette opération. Pour détacher les minuscules microphones de la carte électronique, il utilise notamment une station de soudure à air chaud. Si vous ne savez pas ce que vous faites, mieux vaut ne pas vous y risquer.

Une solution radicale à un problème réel

Les preuves ne sont toutefois pas aussi accablantes que cette modification pourrait le laisser supposer. Gamers Nexus a certes démontré qu’un téléviseur LG compromis pouvait être détourné pour servir d’appareil d’enregistrement – même lorsque l’écran est noir. Il n’a toutefois pas été prouvé que LG enregistre lui-même en secret les conversations dans le salon et les envoie vers ses serveurs à des fins publicitaires.

D'autres préoccupations en matière de protection des données sont en revanche bien réelles. Les téléviseurs LG peuvent, grâce à la reconnaissance automatique de contenu (ACR), identifier ce qui est en cours de diffusion, même via des appareils HDMI externes tels que des consoles de jeux ou des décodeurs. De plus, ils analysent le réseau local à la recherche d’autres appareils. LG confirme ces deux points, mais souligne, concernant l’analyse du réseau, que celle-ci sert à détecter les appareils compatibles et que les informations collectées ne sont pas utilisées pour établir des profils publicitaires.

Il est en revanche évident que l’ACR recèle un modèle économique publicitaire. LG exploite sa propre plateforme publicitaire, LG Ad Solutions, qui peut utiliser les informations relatives aux habitudes de visionnage à des fins de publicité ciblée. Selon LG, lorsque la fonction ACR est activée, des données Wi-Fi sont également utilisées pour déterminer l’emplacement approximatif du téléviseur.

Point de vue LG s’essaie à la dystopie en publicité Luca Fontana 104 likes 104 109 commentaires 109

Si vous ne le souhaitez pas, vous n’avez toutefois pas besoin de sortir immédiatement votre fer à souder. L’ACR peut être désactivé dans les paramètres ; à l’essai réalisé par RTINGS, le trafic de données correspondant a alors disparu sur plusieurs téléviseurs.

Photo d’en-tête : Youtube / tfm55x

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