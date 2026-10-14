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App par commande textuelle : Google intègre le « Vibe Coding » au Play Store

Debora Pape Traduction : traduction automatique 14/10/2026

Le Play Store de Google fait l'objet d'une refonte complète. La nouveauté la plus importante est l'intégration directe de logiciels générés par l'IA, issus du laboratoire de développement d'IA de Google, dans l'App Store.

Les programmeurs et développeuses suivent probablement les actualités avec inquiétude ces jours-ci. De grandes entreprises comme Epic Games annoncent qu'elles s'appuient de plus en plus sur l'IA pour programmer leurs logiciels. Ou bien elles présentent des services dans lesquels les utilisateurs peuvent simplement produire leurs propres applications et jeux via des prompts.

Google est à la pointe : après l'annonce de Playground, une plateforme de « vibe-coding » pour les jeux par navigateur, voici maintenant une possibilité de publier votre propre logiciel généré par IA en tant qu'application Android sur le Play Store.

Vous créez l'application dans l'environnement de développement IA basé sur navigateur de Google, «Google AI Studio». Des prompts simples, avec lesquels vous décrivez les fonctions souhaitées, suffisent. Après quelques minutes, Google AI Studio vous présente une description des fonctionnalités ainsi que l'interface utilisateur du logiciel programmé.

La possibilité de les charger directement sur Google Play démarre dès aujourd'hui pour les utilisateurs majeurs aux États-Unis et dans d'autres «régions sélectionnées». En Allemagne, le « vibe-coding » fournit déjà des résultats étonnants, mais la publication en tant qu'application Android se fait encore attendre.

Les applications créées restent privées, elles n'apparaissent donc pas dans le catalogue Play. Dans les mois à venir, la possibilité de partager les applications avec ses amis et sa famille devrait être ajoutée. Si vous souhaitez réellement mettre l'application à la disposition du grand public, vous devez faire passer votre compte Google à un compte développeur et votre application doit réussir le contrôle qualité exigé par Google avant sa publication.

L'IA aide à trouver les applications adaptées dans le Store

Après cette expérience, les autres ajustements annoncés dans le Google Play Store semblent dérisoires. Il s'agit principalement de trouver exactement l'application que vous recherchez. Ainsi, au lieu d'un terme de recherche, il est possible de décrire les fonctions souhaitées et l'IA fournit les applications les plus appropriées. Pour ce faire, Gemini vérifie non seulement les descriptions des applications, mais aussi les avis des utilisateurs. Une comparaison directe avec d'autres applications est également possible.

Si vous aimez jouer à des jeux mobiles, Google Play connaît votre soi-disant «ADN de joueur» : le magasin sait ce que vous aimez jouer et comment. Vos évaluations de jeux sont également prises en compte dans l'estimation. Pour les jeux suggérés, vous pouvez indiquer d'autres préférences, par exemple sur les genres préférés, les styles graphiques, si vous jouez en ligne ou hors ligne, ou avec ou sans amis. Cette nouvelle fonction «Game Finder» est désormais disponible pour les utilisateurs aux États-Unis.

Les tags ont également été améliorés : il devrait y avoir plus d'options de filtrage pour restreindre les résultats de recherche. Les fans de sport peuvent suivre leurs ligues préférées sur de nouvelles pages thématiques et y voir les applications et services de streaming associés. Si vous utilisez l'application Gemini, il se peut aussi qu'à l'avenir, Gemini lie directement le contenu du Play Store dans la conversation.

En outre, Google Play devrait se transformer davantage en une plateforme communautaire. Vous pouvez suivre d'autres utilisateurs, créer des listes de recommandations et également participer à de petits concours. Cela ressemble beaucoup à l'annonce de Playground faite il y a quelques jours.

Photo d’en-tête : Google

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