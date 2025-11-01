Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Nouveautés + tendances
Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'octobre et novembre 2025
par Kim Muntinga
La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 24 au 31 octobre) dans le monde du jeu.
En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Transport Fever 3», «Aphelion», «Animal Crossing : New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition».
Cette semaine, dans le récapitulatif des bandes-annonces, vous trouverez notamment des surprises de Nintendo et EA, de magnifiques jeux d'horreur, des simulations très attendues et des mises à jour passionnantes de jeux déjà sortis.
Ces jeux ont été annoncés la semaine dernière :
C'est à la surprise générale que Nintendo annonce une mise à jour complète de sa simulation de vie cosy «Animal Crossing : New Horizons» pour la Switch 2. Elle sortira en janvier 2026. La version originale est sortie sur Switch pendant la pandémie de Corona 2020 et a été pour de nombreux fans une évasion bienvenue dans un monde doux où le renard et le lapin se disent littéralement bonne nuit.
La nouvelle édition Switch 2 offre les avantages suivants :
Parallèlement, une mise à jour gratuite sera disponible pour les joueurs Switch 1 et Switch 2. Elle comprendra :
Date : 15 janvier 2026
Paraît sur: Switch 2
Quelques semaines après le lancement réussi de «Battlefield 6», EA récidive avec «Redsec», un mode Battle Royale gratuit. Pour jouer à ce dernier, vous n'avez pas besoin de posséder le jeu principal.
Pour en savoir plus, lisez cet article:
Date: déjà disponible
Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Je l'ai toujours su. Les plantes sont creepy. Comment elles prennent racine dans leurs pots, poussent et ... végètent. C'est dégoûtant. Le studio de développement Unclear Games est du même avis. Avec «The Florist», ils annoncent un titre d'horreur dans lequel diverses fleurs et herbes veulent votre peau. Cela rappelle un peu «Resident Evil».
Pas de pouvoir pour les fleurs!
Date : 27 février 2026
Paraît sur : consoles et PC
Date : ???
Publication sur : PS5, PC
Nous aussi, nous faisons des erreurs. Ainsi, la semaine dernière, la bande-annonce de «Project Tal» nous est passée entre les doigts. C'est dommage, car la vidéo a l'air absolument spectaculaire. Des paysages magnifiques, des combats sanglants et des séquences de vol sur des oiseaux géants. Le jeu serait fortement inspiré de la mythologie coréenne. Il faudra sans doute attendre encore un peu avant la sortie du jeu.
Date:???
Lancement sur : PS5, PC
Ces jeux ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu plus approfondi du gameplay et de l'histoire.
Le blockbuster horrifique de Capcom fait son retour avec un «Briefing» qui revient sur l'histoire de la série de jeux. Un petit rafraîchissement pour vous permettre de vous plonger dans l'intrigue de ce qui est désormais le neuvième opus, lorsqu'il sortira en février prochain. «La vidéo est présentée par Maggie Robertson, qui a joué la redoutable Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village»
bezaubernde .
Date : 27 février 2026
Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
Le studio suisse Urban Games présente toutes sortes de véhicules dans la première bande-annonce en jeu de «Transport Fever 3». Plus de 275 modèles ont fait leur apparition dans le dernier opus de la célèbre série de simulation de transport.
Date: 2026
Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Près de deux ans après le lancement du jeu Ubisoft «Avatar», l'adaptation de la superproduction de James Cameron reçoit une mise à jour payante. «From the Ashes» propose une nouvelle histoire, inspirée du troisième volet de la saga, «Avatar : Fire and Ash». De plus, le système de combat a été revu et, nouveauté, une vue à la troisième personne est disponible. L'extension sortira à temps pour la sortie du troisième film en décembre.
Date : 19 décembre
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Le studio Don't Nod, connu entre autres pour «Life is Strange» et «Jusant», donne un nouvel aperçu de son jeu d'aventure de science-fiction. Vous êtes échoué sur une planète inconnue et devez vous battre pour survivre. Le monstre de la fin me rappelle le monstre de fumée de «Lost». Intéressant.
Date: 2026
Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC
Après la mise à jour gratuite de la coop en ligne, voici déjà la prochaine extension de ce jeu addictif qui a quasiment créé un nouveau genre avec son concept «Reverse Bullethell». Avec «Ante Chamber», le monde du poker roguelike «Balatro» fait son entrée dans le jeu de vampires. Quel crossover d'enfer !
Date: dès maintenant
Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Mac, Android, iOS
Le jeu d'horreur «Routine» a été initialement annoncé en 2012 par le studio Lunar Software et aurait dû sortir en 2013. Suite à des problèmes financiers et à un mécontentement interne sur la direction que prenait le jeu, la production a été arrêtée.
En 2022, le studio a déterré le projet abandonné et l'a relancé sous la houlette d'un nouvel éditeur. Le résultat : une expérience d'horreur sombre dans une station lunaire abandonnée remplie de robots creepy. La nouvelle bande-annonce donne pour la première fois une date de sortie.
Date: 4 décembre
Paraît sur : Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Date: ???
Publication pour: PC
Dans la nouvelle bande-annonce, le développeur annonce que son projet de cœur est désormais disponible sur Xbox et dans le Game Pass. Je suis content pour lui. Le monde a besoin de plus de jeux où l'on peut simplement chiller avec de drôles de grenouilles.
Date: ???
Publié sur : Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Ma passion pour les jeux vidéo s'est éveillée au jeune âge de cinq ans avec la Gameboy originale et a grandi à pas de géant au fil des ans.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Prenez une pincée de «Prince of Persia» et mélangez-la avec des vibrations nostalgiques de «God of War». Le résultat : «Loulan». Un jeu issu du projet China Hero» de Sony «et qui sortira en exclusivité sur la PS5. Il ne reste plus qu'à espérer que ce jeu sera meilleur que le dernier jeu chinois pour la console de Sony.
Le célèbre jeu de construction de castors «Timberborn» quitte l'Early Access et sort en version 1.0. Enfin, au moins «bientôt». Sur Steam, vous pouvez d'ores et déjà tester une version expérimentale «» de la version 1.0. Notre collègue et fanatique du castor Kim est impatient de découvrir les nombreuses nouvelles fonctionnalités et le contenu qui accompagneront cette mise à jour.
Un projet d'un développeur solo que je suis depuis longtemps. Le concept est simple : vous vous retrouvez avec vos amis pour faire de la luge ensemble. Ou vous chiller dans le lodge, où vous pouvez chanter au karaoké, jouer aux fléchettes ou siroter un café chaud. Il est également possible de faire du curling, des batailles de boules de neige ou simplement de s'asseoir autour d'un feu de camp et de bavarder. Un concept de jeu délicieusement non conventionnel.
HP OfficeJet Pro 9120e
Encre, Couleur