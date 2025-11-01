Nouveautés + tendances 5 0

Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 2/11/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 24 au 31 octobre) dans le monde du jeu.

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Transport Fever 3», «Aphelion», «Animal Crossing : New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition».

Cette semaine, dans le récapitulatif des bandes-annonces, vous trouverez notamment des surprises de Nintendo et EA, de magnifiques jeux d'horreur, des simulations très attendues et des mises à jour passionnantes de jeux déjà sortis.

Nouvelles annonces

Ces jeux ont été annoncés la semaine dernière :

«Animal Crossing : New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition» - retour sur l'île

C'est à la surprise générale que Nintendo annonce une mise à jour complète de sa simulation de vie cosy «Animal Crossing : New Horizons» pour la Switch 2. Elle sortira en janvier 2026. La version originale est sortie sur Switch pendant la pandémie de Corona 2020 et a été pour de nombreux fans une évasion bienvenue dans un monde doux où le renard et le lapin se disent littéralement bonne nuit.

La nouvelle édition Switch 2 offre les avantages suivants :

Résolution 4K

Des commandes à la souris pour la décoration et la peinture

Un nouvel item mégaphone que vous pouvez utiliser avec le microphone intégré

des fonctions en ligne améliorées (12 joueurs au lieu de 8, ainsi que l'intégration du chat de jeu - microphone et caméra inclus)

Parallèlement, une mise à jour gratuite sera disponible pour les joueurs Switch 1 et Switch 2. Elle comprendra :

Date : 15 janvier 2026

Paraît sur: Switch 2

«Battlefield Redsec»: Battle Royale gratuit

Quelques semaines après le lancement réussi de «Battlefield 6», EA récidive avec «Redsec», un mode Battle Royale gratuit. Pour jouer à ce dernier, vous n'avez pas besoin de posséder le jeu principal.

Pour en savoir plus, lisez cet article:

Date: déjà disponible

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Florist» - de l'horreur magnifique

Je l'ai toujours su. Les plantes sont creepy. Comment elles prennent racine dans leurs pots, poussent et ... végètent. C'est dégoûtant. Le studio de développement Unclear Games est du même avis. Avec «The Florist», ils annoncent un titre d'horreur dans lequel diverses fleurs et herbes veulent votre peau. Cela rappelle un peu «Resident Evil».

Pas de pouvoir pour les fleurs!

Date : 27 février 2026

Paraît sur : consoles et PC

«Loulan» - un mélange nostalgique

Date : ???

Publication sur : PS5, PC

«Project Tal» - Action RPG de Corée du Sud

Nous aussi, nous faisons des erreurs. Ainsi, la semaine dernière, la bande-annonce de «Project Tal» nous est passée entre les doigts. C'est dommage, car la vidéo a l'air absolument spectaculaire. Des paysages magnifiques, des combats sanglants et des séquences de vol sur des oiseaux géants. Le jeu serait fortement inspiré de la mythologie coréenne. Il faudra sans doute attendre encore un peu avant la sortie du jeu.

Date:???

Lancement sur : PS5, PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu plus approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Resident Evil : Requiem» - Maggie Robertson crée la hype

Le blockbuster horrifique de Capcom fait son retour avec un «Briefing» qui revient sur l'histoire de la série de jeux. Un petit rafraîchissement pour vous permettre de vous plonger dans l'intrigue de ce qui est désormais le neuvième opus, lorsqu'il sortira en février prochain. «La vidéo est présentée par Maggie Robertson, qui a joué la redoutable Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village» bezaubernde .

Date : 27 février 2026

Paraît sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Transport Fever 3» - premier trailer in-game

Le studio suisse Urban Games présente toutes sortes de véhicules dans la première bande-annonce en jeu de «Transport Fever 3». Plus de 275 modèles ont fait leur apparition dans le dernier opus de la célèbre série de simulation de transport.

Date: 2026

Publié sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Avatar : Frontiers of Pandora - From the Ashes» - une nouvelle perspective

Près de deux ans après le lancement du jeu Ubisoft «Avatar», l'adaptation de la superproduction de James Cameron reçoit une mise à jour payante. «From the Ashes» propose une nouvelle histoire, inspirée du troisième volet de la saga, «Avatar : Fire and Ash». De plus, le système de combat a été revu et, nouveauté, une vue à la troisième personne est disponible. L'extension sortira à temps pour la sortie du troisième film en décembre.

Date : 19 décembre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Aphelion» - échoué sur une planète inconnue

Le studio Don't Nod, connu entre autres pour «Life is Strange» et «Jusant», donne un nouvel aperçu de son jeu d'aventure de science-fiction. Vous êtes échoué sur une planète inconnue et devez vous battre pour survivre. Le monstre de la fin me rappelle le monstre de fumée de «Lost». Intéressant.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Vampire Survivors : Ante Chamber» - un crossover déjanté

Après la mise à jour gratuite de la coop en ligne, voici déjà la prochaine extension de ce jeu addictif qui a quasiment créé un nouveau genre avec son concept «Reverse Bullethell». Avec «Ante Chamber», le monde du poker roguelike «Balatro» fait son entrée dans le jeu de vampires. Quel crossover d'enfer !

Date: dès maintenant

Publié sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Mac, Android, iOS

«Routine» - le jeu arrive-t-il enfin ?

Le jeu d'horreur «Routine» a été initialement annoncé en 2012 par le studio Lunar Software et aurait dû sortir en 2013. Suite à des problèmes financiers et à un mécontentement interne sur la direction que prenait le jeu, la production a été arrêtée.

En 2022, le studio a déterré le projet abandonné et l'a relancé sous la houlette d'un nouvel éditeur. Le résultat : une expérience d'horreur sombre dans une station lunaire abandonnée remplie de robots creepy. La nouvelle bande-annonce donne pour la première fois une date de sortie.

Date: 4 décembre

Paraît sur : Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Timberborn» - Nice Beaver

Date: ???

Publication pour: PC

«Sledding Game» - tout simplement chiller

Dans la nouvelle bande-annonce, le développeur annonce que son projet de cœur est désormais disponible sur Xbox et dans le Game Pass. Je suis content pour lui. Le monde a besoin de plus de jeux où l'on peut simplement chiller avec de drôles de grenouilles.

Date: ???

Publié sur : Xbox One, Xbox Series X/S, PC

