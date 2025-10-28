Nouveautés + tendances 9 4

"Battlefield 6" : le mode Battle Royale gratuit "Redsec" est annoncé

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 28/10/2025

EA poursuit sa marche triomphale sans précédent avec "Battlefield 6". Après un énorme battage médiatique et un lancement réussi, voici déjà le prochain point fort pour les fans du jeu de tir destructeur : le mode Battle Royale "Redsec".

La rumeur courait depuis longtemps, c'est maintenant officiel - «Battlefield 6» aura un mode Battle Royale. Cerise sur le gâteau : «Redsec» est gratuit et disponible dès maintenant.

Voici une première bande-annonce de gameplay - incluant la musique de Tupac et Dr. Dre:

Voici à quoi ressemble la carte «Fort Lydon» - un anneau de feu flamboyant réduira la zone jouable tour après tour :

Comme dans les autres modes de «Battlefield 6», «Redsec» propose des véhicules pour semer le chaos. La bande-annonce montre des bateaux, des voitures, des tanks et des hélicoptères. De grandes parties de la map seront destructibles - dans la bande-annonce, un immense gratte-ciel s'effondre au milieu du chaos de Battle Royale après avoir été frappé par un missile.

«Battlefield Redsec» est disponible dès maintenant sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Si vous avez déjà «Battlefield 6», vous pourrez lancer le mode directement dans le menu après une mise à jour.

Photo d’en-tête : EA

