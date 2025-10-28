"Battlefield 6" : le mode Battle Royale gratuit "Redsec" est annoncé

Test de produit
"Call of Duty Warzone" est un Battle Royale avec 150 joueurs, et ce gratuitement
par Philipp Rüegg
EA poursuit sa marche triomphale sans précédent avec "Battlefield 6". Après un énorme battage médiatique et un lancement réussi, voici déjà le prochain point fort pour les fans du jeu de tir destructeur : le mode Battle Royale "Redsec".
La rumeur courait depuis longtemps, c'est maintenant officiel - «Battlefield 6» aura un mode Battle Royale. Cerise sur le gâteau : «Redsec» est gratuit et disponible dès maintenant.
Voici une première bande-annonce de gameplay - incluant la musique de Tupac et Dr. Dre:
Voici à quoi ressemble la carte «Fort Lydon» - un anneau de feu flamboyant réduira la zone jouable tour après tour :
Comme dans les autres modes de «Battlefield 6», «Redsec» propose des véhicules pour semer le chaos. La bande-annonce montre des bateaux, des voitures, des tanks et des hélicoptères. De grandes parties de la map seront destructibles - dans la bande-annonce, un immense gratte-ciel s'effondre au milieu du chaos de Battle Royale après avoir été frappé par un missile.
«Battlefield Redsec» est disponible dès maintenant sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Si vous avez déjà «Battlefield 6», vous pourrez lancer le mode directement dans le menu après une mise à jour.
«Redsec» est l'abréviation de «Redacted Sector» - un morceau de terre dans une version de la Californie marquée par la guerre. Selon EA, «est la plus grande carte de Battlefield de tous les temps». Typiquement pour les jeux Battle Royale, vous sautez d'un avion, atterrissez dans la zone de guerre et essayez de vous équiper le plus rapidement possible. Avant chaque saut, vous choisissez une classe - assaut, ingénieur, soutien ou reconnaissance. Comme d'habitude, chaque classe a ses propres avantages, dont certains ont été adaptés au nouveau mode de jeu.
Deux modes de jeu seront disponibles au lancement. Premièrement, un mode Battle Royale classique avec des équipes (à deux ou à quatre - il manque encore un mode solo) et 100 joueurs. Deuxièmement, le mode basé sur des missions «Gauntlet». Dans ce dernier, huit escouades participantes doivent accomplir différentes missions courtes sur le champ de bataille. Avec «Battlefield Portal», il sera également possible de créer ses propres modes de jeu et de modifier la map.
