Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction : traduction automatique 4/10/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les bandes-annonces et les nouvelles annonces les plus passionnantes de la semaine dernière (du 26 septembre au 3 octobre) dans le monde du jeu.

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Kaiju Cleanup», «Outward 2», «Join Us».

Après une semaine fortement chargée la semaine dernière, le monde du jeu s'est un peu calmé ces sept derniers jours. Le Tokyo Game Show est passé par là, tout comme les grands événements en direct de Playstation, Kojima et autres. Malgré tout, la rédaction a de nouveau soigneusement sélectionné quelques trailers passionnants et les a préparés pour vous.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de toutes les bandes-annonces, nouveautés et temps forts importants.

Nouvelles annonces

Ces jeux ont été annoncés la semaine dernière :

«Parasite Mutant» - alors faisons-le nous-mêmes

Connaissez-vous «Parasite Eve»? Une série de jeux d'action-RPG et d'horreur pour la Playstation, éditée par Squaresoft (aujourd'hui Square Enix). Le dernier jeu est sorti en 2010 pour la PSP. C'est l'une de ces séries qui s'est probablement endormie pour toujours et qui ne fera pas de retour.

«Si Square ne veut pas le faire, faisons-le nous-mêmes» a dû se dire le studio de développement chinois IceSitruuna. «Parasite Mutant» s'inspire manifestement du classique culte de Square, et pas seulement pour son nom. Vous pouvez vous attendre à une histoire de science-fiction et d'horreur avec un gameplay d'action tactique et une esthétique d'anime.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, PC

«Join Us» - devenez le leader de la secte

Vous avez toujours rêvé d'être le chef d'une secte meurtrière ? Dans «Join Us», vous pourrez donner libre cours à votre imagination malsaine. Le titre est un survival-RPG en monde ouvert dans lequel vous jouez avec jusqu'à trois autres fanatiques religieux. Il a l'air délicieusement déjanté.

Date: 2026

Lancement sur : PC

«Task Time» - le chaos total

Un jeu qui capture l'esprit chaotique des jeux télévisés japonais. Jusqu'à huit participants jouent à des mini-jeux bizarres qui surprennent à chaque tour par de petites variations. Le studio est composé, entre autres, d'anciens développeurs de «Fall Guys»- et de «Gang Beasts».

Date: ???

Publication sur : PC

«Brokenlore : Don't Lie» - l'horreur dégoûtante

Annoncer un spin-off d'un jeu sorti il y a quelques mois seulement ? Pas de problème pour le studio de développement Serafini Productions. Les experts japonais de l'horreur n'ont sorti qu'en mai «Brokenlore : Don't Watch» et voici déjà le titre suivant «Brokenlore : Don't Lie».

Vous incarnez une jeune «Hikikomori» - c'est ainsi que l'on désigne au Japon les personnes qui ne veulent ou ne peuvent pas quitter leur domicile pour des raisons psychologiques. La protagoniste sombre peu à peu dans la folie entre ses quatre murs et ne peut plus faire la différence entre la réalité et ses délires. La bande-annonce a l'air absolument dégoûtante et terrifiante.

Date: ???

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Kaiju Cleanup» - un travail d'os

Dans ce jeu, vous nettoyez après avoir été attaqué par des kaijus géants. Vous savez, ces monstres japonais géants qui réduisent des villes entières en cendres. Votre mission est de vous débarrasser des cadavres de ces bêtes dans les règles de l'art.

Date: ???

Publication sur: PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Thief VR : Legacy of Shadow» - le titre dit déjà tout : «Thief» en VR

La réédition en VR du classique de la furtivité a été présentée pour la première fois en juin dernier - voici maintenant un premier gameplay du jeu d'infiltration. Le studio derrière le projet attire l'attention - il s'agit de Vertigo Games, responsable des excellents titres VR «Metro Awakening» et «Arizona Sunshine».

Date: 2025

Lancement sur : PS5, PC

«Threads of Time» - Jeu de rôle en 2DHD avec voyage dans le temps

Dans ce magnifique JRPG, vous voyagez dans le temps. Vous n'y trouverez pas seulement des mondes fantastiques classiques, mais aussi des décors de science-fiction futuristes. Le style 2DHD convainc avec des mondes détaillés et des sprites animés avec amour.

Date: 2025

Paraît sur : Xbox Series X/S, PC

«Farmbotic» - Attention, nouveau nom

Ce «Cozy Game» est un mélange de simulateur de ferme et de jeu d'automatisation. La bande-annonce donne un nouvel aperçu du gameplay et annonce aussitôt un changement de nom. Le jeu des créateurs de «House Flipper» s'appelait jusqu'à présent «Farmatic», il s'appelle désormais «Farmbotic». Pourquoi ? Apparemment, cela sonne mieux.

Date: 2026

Lancement sur : PC

«Outward 2» - date de sortie approximative

La suite du survival-RPG «Outward» donne des impressions de gameplay approfondies dans une nouvelle bande-annonce et révèle une date de sortie approximative. Vous incarnez un aventurier ordinaire, sans super-pouvoirs surhumains, qui doit survivre dans un monde fantastique impitoyable.

Date : été 2026

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Call of Duty : Black Ops 7» - la bêta est lancée

Le jeu de tir d'Activision est de retour avec une nouvelle bande-annonce, qui marque également le début de la phase de bêta. Si vous avez précommandé le jeu, vous pourrez participer à la bêta en accès anticipé du 2 au 5 octobre. La bêta ouverte suivra du 5 au 8 octobre.

Date : 14 novembre

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

