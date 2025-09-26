Nouveautés + tendances 5 0

Aperçu des principales bandes-annonces et annonces de jeux de la semaine

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 27/9/2025

La rédaction a rassemblé pour vous les trailers et les nouvelles annonces les plus excitantes de la semaine dernière (du 19 septembre au 26 septembre) dans le monde du jeu.

En photo d'en-tête, de gauche à droite : «Forza Horizon 6», «Ananta», «Call of Duty : Black Ops 7».

Holla, la fée des bois. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine dans le monde du jeu. Outre les livestreams spéciaux de Kojima Productions, RGG Studio et Playstation, les annonces se sont multipliées autour du Tokyo Game Show.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de toutes les bandes-annonces, nouveautés et temps forts importants

Nouvelles annonces

Ces jeux ont été annoncés la semaine dernière :

«Forza Horizon 6» - en route pour le Japon

Cela faisait longtemps qu'on le murmurait et qu'on l'espérait - c'est désormais officiel. Le prochain «Forza Horizon» se déroulera au Japon. Mais le teaser trailer n'en dit pas beaucoup plus pour le moment.

Date: 2026

La sortie est prévue pour : PS5 (plus tard), Xbox Series X/S, PC

«Palfarm» - encore une copie ?

Quelques jours seulement après l'annonce par Nintendo d'un «Pokémon»-Life-Sim-Spinoff, Studio Pocketpair présente un «Palworld»-Life-Sim-Spinoff. Quelle drôle de coïncidence, appelons-la comme ça. Je ne suggère pas que Palworld a copié le nouveau concept de «Pokémon» en quelques jours, mais le timing de l'annonce a probablement été choisi délibérément pour attirer l'attention.

Quoi qu'il en soit, le mélange entre «Animal Crossing» et «Palworld» a l'air très sympa à première vue.

Date: ???

La sortie est prévue pour: PC et probablement d'autres plateformes.

«Animula Nook» - wow, ça a l'air génial!

Voulez-vous encore plus de Life Sim avec «Animal Crossing»? Le nouveau studio de Tencent, LilliLandia Games, présente son premier projet qui fait déjà une sacrée impression, du moins visuellement. Vous vivez dans un monde miniature, vous collectez des ressources, vous construisez la maison de vos rêves et vous rencontrez des personnages de jeu bizarres.

Date: ???

Publication sur : PS5, PC

«Project Evilbane» - Ensemble pour défoncer des monstres

Un nouveau titre du studio sud-coréen Netmarble. Seul ou avec jusqu'à trois amis, vous vous battez dans des mondes fantastiques et sombres. Le jeu a l'air tout à fait correct, bien qu'un peu générique.

Lancement sur : Xbox Series X/S (2027), PC (2026)

«Fire Emblem Shadows» - Shadowdrop

Sortant du néant absolu, Nintendo annonce un nouveau jeu mobile - et le lance immédiatement. Le site «Fire Emblem Shadows» est un mélange de «Fire Emblem» et «Among Us». S'il vous plaît, quoi ? Je suis confus. Téléchargez-le tout de suite - c'est Free to Play après tout.

Date: dès maintenant

Lancement pour : Android, iOS

«D-Topia» - un jeu plein de choix

Un des trois nouveaux jeux du célèbre éditeur Annapurna Interactive. Dans ce jeu de puzzle calme, tout tourne autour de petites et grandes décisions. Il y a aussi des énigmes à résoudre. Le tout dans un décor de Cel-Shading aux accents de science-fiction.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«People of Note» - combats musicaux

Le deuxième jeu Annapurna de la série. Un RPG musical au tour par tour. Quelle idée géniale!

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Demi and the Fractured Dream» - Zelda vous salue

Et encore la dernière - et à mon avis la plus excitante - des nouvelles annonces d'Annapurna. Un jeu d'action-aventure qui rappelle les anciens titres de «The Legend of Zelda». Shut up and take my money.

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

Mises à jour des bandes-annonces des jeux déjà annoncés

Ces jeux ont déjà été présentés et bénéficient de nouvelles bandes-annonces qui offrent un aperçu approfondi du gameplay et de l'histoire.

«Ananta» - tout en un

Ce jeu free-to-play chinois tente de rassembler tout ce qui est possible dans un ensemble incroyablement coloré. Vous explorez une ville à monde ouvert à la «GTA» à pied, en voiture, en moto et en bateau. Pour une raison inconnue, vous pouvez également vous balancer dans les canyons urbains comme Spider-Man. Vous pouvez également pirater l'électronique comme dans «Watch Dogs» et débloquer de nouveaux personnages comme dans «Genshin Impact». Euh, oui. Pourquoi pas?

Date: ???

Lancement sur : PS5, PC, Android, iOS

«Call of Duty : Black Ops 7» - Impressions sur le multijoueur et les zombies

Alors qu'EA travaille sur le Playstation State of Play montre de nouvelles impressions sur la campagne solo de «Battlefield 6», Activision donne pour la première fois un aperçu du multijoueur de «Black Ops 7». Ça a l'air pas mal, mais un peu ... sans âme.

Activision montre également les premiers extraits vidéo du fameux mode Zombie :

Date : 14 novembre

Lancement sur : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Star Trek : Voyager - Across the Unknown» - premier gameplay

Le jeu de stratégie intergalactique montre pour la première fois du gameplay dans une nouvelle bande-annonce. Vous devez vous occuper à la fois de l'entretien du vaisseau spatial et du bien-être de l'équipage. Chaque décision compte.

Date: ? ??

Publication sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Onimusha : Way of the Sword» - l'histoire du protagoniste

Le titre d'action prometteur de Capcom s'offre une quatrième bande-annonce. Celle-ci donne un aperçu de l'histoire du protagoniste. Tout cela a l'air très, très bien.

Date : 2026

La sortie est prévue pour : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Pragmata» - Un aperçu de l'univers

Le deuxième grand jeu de Capcom pour 2026 a également droit à une nouvelle bande-annonce. Celle-ci montre notamment comment fonctionne le mystérieux matériau dont il est question dans le jeu. Avec «Lunafilament», il est possible de fabriquer à peu près tout.

Vous pouvez lire mes premières impressions sur «Pragmata» - et «Onimusha : Way of the Sword» - ici :

En coulisse 2026 sera une année de jeu légendaire - Capcom sera en tête avec "Onimusha", "Resident Evil" et "Pragmata par Domagoj Belancic

Date: 2026

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Aniimo» - attrapez-les tous

Un autre jeu qui va rendre Nintendo et la Pokémon Company furieux. Il s'agit d'un Creature Collector visuellement beau, bien que d'apparence générique. Vous pouvez dès à présent vous préinscrire à ce jeu free-to-play.

Date: 2026

Lancement pour : Xbox Series X/S, PC, iOS, Android

«Ninja Gaiden 4» - Prenez la vie du bon côté

J'ai hâte de découvrir le nouveau «Ninja Gaiden». Mais en tant que noob, j'ai peur de me faire botter le cul - la série est connue pour son niveau de difficulté extrême. La nouvelle bande-annonce arrive donc à point nommé. Elle explique comment le jeu devient plus accessible aux débutants comme moi grâce à de nouvelles options. Yay!

Date : 21 octobre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

D'autres trailers issus de livestreams dédiés

Kojima révèle de nouvelles informations sur «OD» et «Physint» lors d'un livestream :

Nouveautés + tendances "OD", "Physint" et "Death Stranding" : Kojima présente de nouveaux jeux et films - et un saké Kojima par Domagoj Belancic

Le studio culte japonais Ryu Ga Gotoku présente de nouveaux projets «Yakuza»:

Nouveautés + tendances Réjouissez-vous, disciples de Yakuza - RGG Studio nous bénit avec de nouveaux jeux par Domagoj Belancic

Playstation présente des nouveautés sur «Wolverine» à l'occasion d'un «State of Play» - quelques surprises sont également au programme :

Nouveautés + tendances Playstation State of Play en septembre : Sony a présenté ces nouveaux jeux par Domagoj Belancic

