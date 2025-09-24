Nouveautés + tendances 2 1

Playstation State of Play en septembre : Sony a présenté ces nouveaux jeux

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 25/9/2025

Sony présente de nouveaux jeux pour la PS5 lors d'une présentation "State of Play". Outre le blockbuster Marvel "Wolverine", il y aura aussi quelques surprises.

Sony vous invite une fois de plus à un «State of Play» et présente un tas de nouveaux jeux pour la PS5 dans un livestream d'environ une demi-heure.

J'ai résumé ci-dessous tous les points forts et les jeux présentés.

«Marvel's Wolverine» - brutal, sanglant, sans compromis

Après l'annonce du teaser 2023, le studio de développement Insomniac Games montre pour la première fois des scènes de gameplay de «Marvel's Wolverine».

Ce qui frappe dans la bande-annonce : Le jeu est brutal et sanglant. Wolverine enfonce ses griffes sans compromis dans les têtes et autres parties du corps. Insomniac Games a abandonné la mise en scène «sage» de ses jeux «Spider-Man» et s'est clairement inspiré de la bande dessinée, parfois très explicite. Le studio a porté une attention particulière à la technologie du sang «» , afin que les éclaboussures de sang soient aussi belles que possible «» .

Logan sera joué par Liam McIntyre («Spartacus : Gods of the Arena», «Gears of War 4»). L'équipe donne plus d'informations dans une vidéo des coulisses. Une autre présentation devrait avoir lieu au printemps 2026.

Date : fin 2026

Lancement sur: PS5

«Microsoft Flight Simulator 2024» - voler avec le support VR

La rumeur a longtemps couru que Microsoft allait porter son simulateur de vol sur la PS5. C'est désormais officiel. Particulièrement cool : Le jeu supporte le Playstation VR2 - mais pas encore au lancement.

Date : 8 décembre 2025

Paraît sur : PS5, déjà disponible sur Xbox Series X/S, PC

«Battlefield 6» - tout simplement bombastique

Le jeu de tir d'EA fait son retour avec une nouvelle bande-annonce bombastique de la campagne solo. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que vous ne puissiez vous lancer dans le champ de bataille sauvage.

Date : 10 octobre

Lancement sur : PS5, Xbox Series X/S, PC

«Saros» - une action rogue-like musclée

«Every time the sun dies, time stretches and tears» - c'est ainsi que commence l'omniprésente bande-annonce de «Saros». Ce titre est le nouveau projet de Housemarque, qui a déjà livré un hit hardcore sur PS5 avec «Returnal».

Le gameplay présenté ressemble à ce que l'on attendait - et je ne dis pas cela de manière négative. Des centaines de projectiles qui volent, des explosions et du chaos. Si vous mourez, vous recommencez le run depuis le début. J'ai hâte d'envoyer ma manette contre le mur de rage.

Date : 20 mars 2026

Lancement sur : PS5

«Chronoscript : The Endless End» - un jeu, comme un livre d'images

Imaginez que vous êtes pris au piège dans un manuscrit sans fin en dessin 2D et que vous devez échapper aux pages maudites du livre. Cette prémisse vous attend ici, emballée dans une présentation visuelle somptueuse. C'est très, très cool!

Date: 2026

Lancement sur: PS5, PC

«Let it Die : Inferno» - brûlez en enfer

Une suite à un obscur titre free-to-play du studio Grasshopper Manufacture «No More Heroes». Vous explorez les profondeurs étonnamment colorées de l'enfer, en essayant d'aller le plus loin possible et d'en sortir vivant. Vous aurez droit à beaucoup d'action au corps à corps avec des éléments de roguelike et un système PvPvE.

Date : 3 décembre

Lancement sur : PS5

«Deus Ex Remastered» - ne semble pas si bon que ça

Le classique RPG a droit à un remaster avec des graphismes et des commandes retravaillés - sur PS5, il y a aussi un retour haptique supplémentaire. Malheureusement, le tout a l'air plutôt... modeste. Un commentaire sous la vidéo Youtube le dit très bien : «upgraded visuals from 2000 to 2005».

Date : 5 février 2026

Publication sur : PS5, PC

«Dynasty Warriors 3 : Complete Edition Remastered» - Hack'n'Slash oldschool

Après le reboot extrêmement réussi de la série Musou avec «Dynasty Warriors : Origins», Koei Tecmo revient aux sources. Le troisième opus de la série, initialement sorti en 2001 sur PS2, est réédité avec des graphismes entièrement retravaillés.

Date : 19 mars 2026

Lancement sur : PS5

«Gran Turismo 7 : Spec III Update» - la plus grande mise à jour du jeu à ce jour

La simulation de jeu de course de Sony recevra en décembre la plus grande mise à jour de contenu à ce jour. Elle comprendra deux nouveaux circuits, huit nouveaux véhicules et bien plus encore.

Date: décembre

Lancement sur : PS5, PS4

Ces jeux ont aussi été présentés

En plus des gros titres phares, des bandes-annonces de jeux déjà présentés, de titres plus petits ou de ports de titres sortis précédemment ont également été présentées. Vous trouverez tous les autres jeux ici, dans l'ordre alphabétique :

De nouveaux matériels sont également disponibles

Sony profite de «State of Play» pour présenter également du nouveau matériel.

Les haut-parleurs sans fil «Pulse Elevate» sont destinés à une configuration de jeu de bureau. Ils prennent en charge l'audio 3D avec la PS5 et offrent une détection des bruits basée sur l'IA pour optimiser le son en permanence. Ils peuvent être connectés à la PS5, au PC et au Mac via un dongle. Via «Playstation Link, vous pouvez également connecter les haut-parleurs au Playstation Portal et les utiliser en déplacement sur batterie.

Les deux haut-parleurs peuvent être inclinés vers l'arrière si nécessaire, afin de permettre un angle optimal. Elles devraient être disponibles en noir et en blanc - quelque part en 2026.

Pour célébrer le vingtième anniversaire de la série «God of War», la manette Dualsense sera également disponible dans une combinaison de couleurs chic et inédite :

