Nouveautés + tendances 8 7

Android arrive sur les ordinateurs portables - Google annonce une nouvelle plate-forme

Martin Jud Traduction: traduction automatique 25/9/2025

Google lance Android sur les ordinateurs portables. Une nouvelle plate-forme doit voir le jour - avec Gemini, une ambition productive et sans doute du matériel Snapdragon.

Ce qui était en préparation depuis longtemps est maintenant officiel : Android arrive sur PC. Sameer Samat, président de l'écosystème Android chez Google, annonce une nouvelle stratégie de plateforme lors du Snapdragon Summit. Chrome OS reste en place - mais pour la première fois, Android s'aligne et devient la base technique d'une nouvelle plateforme PC.

Nous combinons les technologies de Chrome OS et d'Android. De cette façon, nous apportons toutes les avancées en matière d'IA et de productivité directement sur les ordinateurs portables. Sameer Samat, Präsident des Android-Ökosystems bei Google, auf dem Snapdragon Summit 2025.

La nouvelle plate-forme devrait être lancée sur des appareils équipés de puces Snapdragon X, c'est-à-dire les mêmes SoC que ceux qui alimentent les nouveaux PC Copilot+ de Microsoft. Qualcomm ne promet rien de moins qu'une nouvelle classe d'efficacité. Il n'y a pas de confirmation directe, mais le cadre de l'annonce en dit long.

Nouveautés + tendances Qualcomm présente des puces pour PC qui seraient d'une efficacité révolutionnaire par Samuel Buchmann

L'idée n'est pas tout à fait nouvelle. En 2016, Google avait déjà annoncé son intention d'apporter des applications Android sur les Chromebooks - à l'époque, via le Play Store. Plus tard, des étapes techniques ont suivi, comme ARC++ et ARCVM, qui permettaient aux applications Android de fonctionner dans des conteneurs sur Chrome OS. La vision d'une plateforme commune était donc là, mais elle n'a jamais été entièrement réalisée. Aujourd'hui, Android doit devenir pour la première fois la base des grands écrans, non pas en tant que couche d'applications, mais en tant que fondement.

Nous sommes en train de redévelopper fondamentalement la technologie de Chrome OS pour Android. Nous sommes impatients de voir cette connexion l'année prochaine. Sameer Samat, Präsident des Android-Ökosystems bei Google, auf dem Snapdragon Summit 2025.

Google parle d'un «Rebaselining» de la plateforme - c'est-à-dire d'un redémarrage technique. Android deviendra la base du travail productif, avec Gemini comme assistant personnel, la gestion des fenêtres, la prise en charge des écrans externes et l'intégration native des applications. Cela ne vise pas seulement à remplacer les émulateurs, mais à créer un environnement Android à part entière pour l'ordinateur portable.

Il n'a pas été mentionné si Google lui-même apporterait un ordinateur portable Pixel. Ce qui est clair, c'est que la nouvelle plateforme ne devrait pas être exclusive. Google parle d'une approche écosystémique dans laquelle des constructeurs comme Lenovo, Acer, Asus et HP pourraient également s'engager.

Nous voulons que votre assistant personnel fonctionne de manière transparente sur tous vos appareils, de votre smartphone à votre ordinateur portable. Sameer Samat, Präsident des Android-Ökosystems bei Google, auf dem Snapdragon Summit 2025.

Aucune date précise n'a encore été fixée. Il est réaliste d'envisager une commercialisation au plus tôt en 2026, en même temps que la prochaine génération de Snapdragon.

Photo d’en-tête : Shutterstock

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 8 personne(s)







