Qualcomm présente des puces pour PC qui seraient d'une efficacité révolutionnaire

Samuel Buchmann Traduction: traduction automatique 25/9/2025

Selon le fabricant, les nouveaux Snapdragon X2 surpassent de loin les modèles haut de gamme d'Intel et d'AMD. Ils devraient trouver leur place dans les premiers ordinateurs portables en 2026.

Qualcomm a présenté la deuxième génération de ses processeurs pour PC basés sur ARM lors du Snapdragon Summit : Snapdragon X2 Elite et X2 Elite Extreme. Les deux puces s'appuient sur le nouveau processeur Oryon de troisième génération et sont fabriquées en 3 nanomètres. Le modèle haut de gamme X2 Elite Extreme offre jusqu'à 18 cœurs, dont deux cadences atteignant 5,0 gigahertz (GHz) - un nouveau record pour les processeurs ARM dans le domaine des PC.

Les spécifications des nouveaux Snapdragon X2.

Source : Qualcomm

Qualcomm promet jusqu'à 31 pour cent de performances CPU supplémentaires par rapport à la première génération de ses puces pour ordinateurs portables, ainsi qu'une efficacité GPU multipliée par 2,3. Le NPU dédié atteint 80 TOPS et devrait, selon le fabricant, offrir les meilleures performances actuelles en matière d'IA dans les ordinateurs portables.

En comparaison directe avec les puces haut de gamme actuelles d'AMD (Ryzen AI 9 HX 370) et d'Intel (Core Ultra 9 285H/288V), Qualcomm annonce jusqu'à 44 pour cent de performances mono-cœur et 75 pour cent de performances multi-cœur supplémentaires pour une consommation d'énergie identique. Pour les performances graphiques, le fabricant annonce une avance de 52 pour cent, mais la concurrence a besoin de presque deux fois plus d'énergie pour cela. Dans les benchmarks AI, le X2 Elite Extreme dépasse même l'Apple M4 avec son NPU et atteint 2,2 fois ses performances.

Les visualisations nébuleuses de Qualcomm ont probablement été copiées sur celles d'Apple.

Source : Qualcomm

Comme toujours, ces performances annoncées par les fabricants sont à prendre avec des pincettes. Les puces sont censées améliorer encore l'autonomie de la batterie grâce à leur efficacité. Qualcomm parle de «Multi-Day Battery Life». Il n'existe pas encore de chiffres concrets ou de benchmarks indépendants. Les premiers appareils équipés des nouveaux processeurs Snapdragon sont attendus pour le premier semestre 2026. Asus a été cité comme premier partenaire.

Comparativement au marché, il reste à voir comment les puces se comportent dans la pratique. Alors que Qualcomm place la barre plus haut en termes d'efficacité et de performances d'intelligence artificielle, la compatibilité logicielle - par exemple pour les jeux et les applications professionnelles - reste un désavantage par rapport aux plates-formes x86 d'AMD et d'Intel et à la série M d'Apple.

