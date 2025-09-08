Nouveautés + tendances 8 3

Amazon Prime adapte "Life is Strange" en série live-action

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 8/9/2025

La franchise à succès "Life is Strange" a droit à une adaptation en série. Amazon Prime Video adapte l'histoire d'amitié, de voyage dans le temps et de choix difficiles.

Ce qui a commencé comme un jeu indépendant épisodique devient maintenant une production de série internationale : Amazon Prime Video a officiellement annoncé une adaptation en live action de Life is Strange. La série est basée sur le jeu vidéo éponyme de Dontnod Entertainment et Square Enix, acclamé depuis sa sortie en 2015 pour sa profondeur émotionnelle, sa force narrative et ses thèmes socialement pertinents.

Charlie Covell prend la direction créative

L'adaptation en série sera réalisée sous la direction de Charlie Covell, qui s'est déjà fait connaître avec des productions Netflix comme «The End of the F**ing World» et «Kaos». Covell agit en tant que showrunner, scénariste et productrice exécutive. Covell s'identifie comme non-binaire et utilise des pronoms they/them. Dans une déclaration, Covell souligne le lien personnel avec le modèle:

Je suis un grand fan du jeu et j'ai hâte de partager l'histoire de Max et Chloé avec d'autres joueurs et un nouveau public. Charlie Covell

La série est produite par Amazon MGM Studios en collaboration avec Story Kitchen et LuckyChap, la société de production de Margot Robbie, qui a récemment connu un succès mondial avec «Barbie».

L'intrigue reste fidèle à l'original

Selon la logline officielle, la série suivra de près l'histoire du premier jeu. Elle sera centrée sur Max, une jeune étudiante en photographie qui découvre qu'elle peut remonter le temps. Lorsqu'elle utilise ce pouvoir pour sauver la vie de sa meilleure amie Chloé, elles se retrouvent toutes deux prises dans une toile de secrets et de dilemmes moraux. Ensemble, elles enquêtent sur la mystérieuse disparition d'une camarade de classe et découvrent les aspects les plus sombres de leur ville natale, Arcadia Bay.

La première saison du jeu raconte l'histoire de Max Caulfield, qui découvre sa capacité à remonter le temps.

Source : Square Enix

La question centrale de la série reste la même que celle du jeu : Jusqu'où iriez-vous pour sauver quelqu'un que vous aimez, même si cela implique de perdre tout le reste?

Une franchise de jeu puissante

Life is Strange» est depuis longtemps plus qu'un simple succès ponctuel. Après ses débuts, d'autres jeux ont suivi avec «Life is Strange : Before the Storm» (2017) et «Life is Strange 2» (2018), mettant l'accent sur de nouveaux personnages et de nouvelles perspectives. Avec «Life is Strange : True Colors» (2021), la franchise a étendu son univers à une protagoniste douée d'empathie, Alex Chen.

L'amitié entre Max et Chloe constitue le cœur émotionnel de Life is Strange - et continuera à jouer un rôle central dans la série.

Source : Square Enix

« Plus tôt que l'année dernière, Life is Strange : Double Exposure» a été publié pour garder la série fraîche pour les nouveaux venus comme pour les fans. Ma collègue Cassie l'a classé dans son test.

Les liens émotionnels que de nombreux joueurs et joueuses ont tissés avec la série se traduisent également par des histoires très personnelles. Par exemple, ma collègue Cassie décrit dans son article «Life is Strange était ma maison de substitution quand j'ai dû quitter la vraie» à quel point les jeux peuvent avoir un impact bien au-delà du simple gameplay.

En coulisse "Life is Strange" a été ma maison de substitution lorsque j'ai dû quitter la mienne. par Cassie Mammone

Pas encore de casting connu

Aucune information n'a pour l'instant été donnée sur le casting ou le début de la production. De même, aucune date de sortie concrète n'a encore été annoncée. Ce qui est sûr, c'est que les attentes sont élevées. «Life is Strange» est considéré comme une référence en matière de conception de jeux narratifs et a su se constituer une base de fans fidèles. Le défi pour Covell et l'équipe de production sera de transposer la profondeur émotionnelle et l'esthétique visuelle du jeu dans un nouveau média.

Photo d’en-tête : Square Enix

